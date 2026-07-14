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Cum rescrie Elon Musk regulile capitalismului clasic

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Fondatorul SpaceX atrage miliarde de dolari de la investitori, dar elimină controlul acestora asupra companiilor sale, transformându-se într-un „prinț al tehnologiei”.

Musk construiește un model de capitalism care contrazice principiile fundamentale/FOTO:Profimedia
Musk construiește un model de capitalism care contrazice principiile fundamentale/FOTO:Profimedia

Elon Musk construiește un model de capitalism care contrazice principiile fundamentale stabilite de Adam Smith. Concluzia aparține lui Tim O'Reilly, fondatorul O'Reilly Media, într-o analiză publicată în The Economist. Potrivit acestuia, cel mai bogat om din lume folosește mecanismele pieței financiare moderne pentru a atrage capital masiv, eliberându-se în același timp de sub supravegherea investitorilor.

Dezbaterea a fost alimentată de o declarație recentă a lui Musk, care a sugerat că, dacă SpaceX își va îndeplini planurile pe termen lung, inclusiv prin parteneriate în domeniul inteligenței artificiale (IA), valoarea companiei ar putea depăși „resurselor întregii planete”. Totuși, O'Reilly subliniază că miza reală nu constă în aceste ambiții cosmice, ci în modul în care Musk își securizează controlul corporativ.

Control absolut prin structuri de vot duale

Un exemplu clar în acest sens este structura de guvernanță a SpaceX. În urma listării la bursă, Musk a păstrat aproximativ 85% din drepturile de vot, datorită acțiunilor cu drepturi extinse. Aceste drepturi pot fi transferate prin structuri de tip trust, lăsând acționarii minoritari aproape complet lipsiți de pârghii de influență.

Autorul menționează, de asemenea, pachetul de compensații al lui Musk de la Tesla, aprobat de acționari tocmai pentru a consolida autoritatea absolută a omului de afaceri.

Această abordare marchează o ruptură de capitalismul clasic. Gânditori precum Adam Smith sau Montesquieu considerau piața liberă drept un mecanism de limitare a concentrării excesive a puterii, în care competiția trebuia să îi mențină pe antreprenori dependenți de ceilalți participanți la piață.

„Interesul personal al comercianților nu le-a temperat ambițiile. S-a contopit cu acestea, transformându-i pe marii magnați în prinți moderni, ghidați de apetiturile insaciabile ale trecutului”, notează O'Reilly.

Absența mecanismelor de control și riscurile AI

Spre deosebire de criticile tradiționale aduse capitalismului, analiza nu pune accentul pe dorința de profit, ci pe autonomia totală a lui Musk. Acesta poate direcționa miliarde de dolari către colonizarea planetei Marte, robotică umanoidă sau inteligență artificială, fără a fi tras la răspundere de investitori.

O'Reilly face o paralelă între marile corporații și sistemele de inteligență artificială, ambele luând decizii la o scară care depășește capacitatea individuală a unui om. De-a lungul a două secole, societatea a dezvoltat mecanisme de protecție — consilii de administrație independente, instanțe, autorități de reglementare și obligații de raportare — pe care Musk pare să le demonteze treptat.

Impactul asupra produselor

Structura de guvernanță a unei companii dictează valorile produselor sale. Un sistem de IA dezvoltat de compania xAI a lui Musk va reflecta valorile unei structuri centralizate și fără obligații de raportare externă.

Precedentul istoric

Fondatorii capitalismului nu au fost naivi; ei au considerat piața liberă drept riscul cel mai mic. În prezent, concentrarea unei puteri colosale în mâinile unor lideri care nu răspund în fața nimănui reprezintă un experiment politic și economic periculos.

Dimensiunea geopolitică a giganților tehnologici

Discuția privind puterea monopolisa a liderilor din tehnologie depășește sfera strict comercială. Dezvoltatorii de inteligență artificială au devenit actori geopolitici, iar deținerea de modele avansate de AI reprezintă un nou instrument de dominație globală.

Istoricul Yuval Noah Harari a avertizat anterior asupra riscurilor acestui fenomen, subliniind că cea mai mare amenințare este transferul imperceptibil al controlului asupra societății către algoritmi.

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