Elon Musk devine primul trilionar din lume după debutul record al SpaceX pe bursă

Elon Musk a devenit vineri primul trilionar din lume, după debutul record pe bursă al companiei sale, SpaceX.

Cu o avere netă estimată în prezent la aproximativ 1,11 trilioane de dolari, Musk se află cu mult peste alți miliardari care domină clasamentele bogaților, inclusiv cofondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, sau șeful grupului francez de produse de lux LVMH, Bernard Arnault, notează BBC.

Musk, care a început să atragă atenția în industria tech la sfârșitul anilor ’90, nu s-a aflat însă mereu în fruntea clasamentelor celor mai bogați oameni din lume.

În ianuarie 2020, el ocupa abia locul 35 la nivel mondial, cu o avere estimată la aproximativ 28 de miliarde de dolari.

Însă averea sa a explodat în același an, pe măsură ce valoarea celor două companii principale ale sale, producătorul de mașini electrice Tesla și compania SpaceX, activă în explorarea spațială și inteligență artificială, a început să crească puternic. Musk deține participații importante în ambele firme.

Averea lui Musk este alcătuită în principal din acțiuni la companii, a căror valoare poate crește sau scădea în funcție de sentimentul investitorilor. De altfel, în februarie, magnatul tech a declarat pe X că mai puțin de „0,1%” din averea sa este deținută în numerar.

În prezent, Musk deține 12% din Tesla, companie evaluată la aproximativ 1,5 trilioane de dolari, și 42% din SpaceX, care valorează acum peste 2 trilioane de dolari. O mare parte dintre acțiunile sale au fost puse garanție pentru împrumuturi personale.

Musk mai deține participații și în companii mai mici, inclusiv The Boring Company, firmă specializată în construcția de tuneluri, și Neuralink, care dezvoltă interfețe implantabile între creier și computer.