Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
Cum califică Beijingul acordul cu SUA privind TikTok?

Publicat:

China a descris miercuri acordul-cadru convenit la Madrid privind transferul aplicației TikTok sub control american drept „o situație câștig reciproc”, potrivit unui editorial publicat în presa de stat. Beijingul a precizat că va analiza exporturile de tehnologie și licențierea proprietății intelectuale legate de aplicație.

Aplicația TikTok, care are aproximativ 170 de milioane de utilizatori în Statele Unite/ FOTO:Arhiva
Acordul urmează să fie discutat într-o convorbire telefonică programată pentru vineri între președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping. Investitorii de pe ambele maluri ale Pacificului așteaptă confirmarea înțelegerii, care este considerată esențială pentru relansarea dialogului economic bilateral.

Aplicația TikTok, care are aproximativ 170 de milioane de utilizatori în Statele Unite, se află în centrul unei dispute prelungite între Washington și Beijing, pe fondul preocupărilor legate de securitatea datelor și controlul tehnologic.

Acordul prevede ca activele americane ale TikTok să fie transferate unor proprietari din SUA, de la compania chineză ByteDance, ceea ce ar putea rezolva o dispută ce trenează de aproape un an.

Acesta ar urma să semene cu o înțelegere discutată anterior în cursul anului, dar care a fost suspendată după ce președintele Trump a anunțat noi tarife vamale pentru produsele chinezești.

Într-un comentariu semnat „Zhong Sheng” – un pseudonim folosit frecvent de People’s Daily pentru a exprima poziția oficială a Partidului Comunist Chinez în chestiuni de politică externă – se afirmă că înțelegerea a fost posibilă „pe baza principiilor respectului reciproc, coexistenței pașnice și cooperării mutual avantajoase”.

„China va revizui aspectele legate de exporturile de tehnologie și de licențierea proprietății intelectuale referitoare la TikTok în conformitate cu legislația în vigoare”, se mai arată în articol.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a condus negocierile cu partea chineză la Madrid, a declarat că termenul-limită din 17 septembrie – dată la care aplicația ar fi putut fi blocată în SUA – ar putea fi prelungit cu 90 de zile pentru finalizarea acordului. Nu au fost oferite alte detalii privind conținutul înțelegerii.

Bessent, a declarat marţi că preşedintele Donald Trump a fost dispus să lase TikTok să înceteze să mai funcţioneze în Statele Unite, iar acest lucru a fost ”ceea ce a schimbat cursul” în cadrul negocierilor cu China, transmite CNBC.

”Preşedintele Trump a spus clar că ar fi fost dispus să lase TikTok să se închidă, că nu aveam de gând să renunţăm la securitatea naţională în favoarea înţelegerii”, a spus Bessent la CNBC, în emisiunea ”Squawk Box”.

Compania-mamă ByteDance are termen până pe 17 septembrie să îşi vândă operaţiunile din SUA sau să rişte interzicerea aplicaţiei pe teritoriul american.

Administraţia Trump nu a prelungit oficial termenul, însă reprezentantul pentru comerţ al SUA, Jamieson Greer, a declarat luni că ar putea fi nevoie de mai mult timp pentru ca înţelegerea să fie finalizată şi semnată.

Casa Albă şi-a deschis luna trecută propriul cont TikTok. Administraţia are deja aproape un milion de urmăritori pe platformă.

”Copiii şi-au dorit-o atât de mult”, a spus Trump marţi în faţa Casei Albe.

”Am avut părinţi care m-au sunat. Nu o vor pentru ei înşişi. O vor pentru copiii lor. Spun că dacă nu rezolv asta, sunt într-o mare problemă cu copiii lor.”

Printre potenţialii cumpărători americani discutaţi în ultimele luni s-au numărat Oracle, condusă de Larry Ellison, şi Tesla, condusă de Elon Musk. CBS News a relatat luni că Oracle se afla printre ”mai multe companii” implicate în discuţiile pentru tranzacţie, citând surse.

Oracle este deja esenţială pentru infrastructura web a TikTok, a relatat Reuters în ianuarie. Potrivit agenţiei, Casa Albă pregătea o înţelegere cu Oracle şi un grup de investitori externi pentru a prelua operaţiunile aplicaţiei în SUA, compania de cloud urmând să gestioneze colectarea datelor şi actualizările software.

SUA

