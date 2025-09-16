Cum încearcă armata SUA să recupereze decalajul în materie de drone față de China. Ajutorul poate veni din Ucraina

Invazia Rusiei în Ucraina a stimulat o evoluție rapidă în războiul cu drone, iar SUA, care dispune de unul dintre cele mai avansate complexe militare și industriale din lume, a rămas în urmă în această privință, scrie CNN.

Majoritatea soldaților americani nu au cunoștințele necesare pentru a lupta cu drone. SUA a excelat în construirea de armament masiv și scump – avioane de luptă, tancuri, rachete ghidate de precizie – însă, în multe privințe, nu are capacitatea să producă rapid, în cantități mari, sisteme mici și ieftine precum dronele.

Luna trecută, la o bază militară din Texas, soldații americani s-au antrenat pentru a opera quadcoptere de mici dimensiuni, de tipul celor ce domină acum câmpul de luptă din Ucraina, și care devin armele de primă alegere pentru combatanți din întreaga lume.

Cu un explozibil atașat, o dronă care costă mai puțin de 1.000 de dolari poate distruge un tanc de câteva milioane.

Pentru trupele de la Fort Bliss din El Paso – membri ai Companiei de Recunoaștere Multifuncțională, Regimentul 6-1 Cavalerie – tehnologia și tacticile erau noi. Or, pentru armata americană, aceasta este o problemă.

Oficialii apărării încearcă acum să grăbească lucrurile.

În iulie, secretarul Apărării Pete Hegseth a distribuit un memoriu prin care îndemna la accelerarea adoptării dronelor ieftine și ușoare de către armata americană. În ultimele luni, trupele americane au început să construiască și să imprime drone 3D și să se antreneze pe simulatoare similare jocurilor video pentru a învăța cum să ghideze vehiculele în spații mici: ferestre, încăperi sau în trapa unui tanc inamic.

„Aceasta nu este problemă pentru mâine, ci pentru astăzi”, a declarat generalul-maior Curt Taylor, comandantul Diviziei 1 Blindate a Armatei SUA, pentru CNN la o conferință din Germania în iulie. „Iar prima bătălie a următorului război va implica mai multe drone decât am văzut vreodată”.

Lecții din Ucraina

În timp ce unitățile militare lucrează pentru a se pune la curent, SUA se confruntă în paralel cu obstacole de producție pentru a egala capacitățile și producția unor țări precum China, au declarat analiști și lideri din industrie. O provocare cheie este faptul că nu pot fi folosite piese chinezești, din motive evidente de securitate, în timp ce alternativele interne sunt semnificativ mai scumpe.

Ucraina s-a oferit să ajute SUA în privința producției de drone, în contextul în care Kievul a căutat să consolideze legăturile cu Washingtonul pentru a asigura securitatea viitoare a Ucrainei.

În timpul celei mai recente vizite la Casa Albă, liderul ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus președintelui Donald Trump un acord de 50 de miliarde de dolari pentru furnizarea și co-producția de drone cu SUA. Zelenski le-a spus jurnaliștilor că programul, care nu a fost finalizat, va presupune livrarea a 10 milioane de sisteme fără pilot anual pe parcursul a cinci ani.

„În special în ultimele șase luni, s-a produs un soi de schimbare radicală în percepția asupra modului în care funcționează dronele și dezvoltarea industriei”, a declarat pentru CNN Mihailo Fedorov, viceprim-ministrul ucrainean care a coordonat achizițiile și producția în masă a dronelor.

De pildă, s-a observat o creștere a cererii de date colectate de drone – zeci de mii de videoclipuri cu atacuri de succes asupra echipamentelor, personalului și clădirilor, pe care țările și companiile de apărare le-ar putea folosi pentru a antrena sisteme de inteligență artificială.

Totodată, Kievul are posibilitatea să valorifice inovația în materie de drone în schimbul sprijinului financiar sau material în viitor.

„Aceasta este o carte geopolitică pe care președintele nostru va cântări cum să o folosească”, a spus Fedorov. „Ar fi de mare ajutor pentru aliații noștri și aceasta este exact schimbul corect. Oferim drone și date de înaltă calitate, precum și expertiza noastră, iar noi primim mai multă asistență de securitate.”

Drone pentru soldații americani

La o conferință care a avut loc în Wiesbaden, Germania, în iulie, liderii militari ucraineni au prezentat o evaluare brută a necesității NATO de a investi în drone în fața oficialilor militari NATO și experților din industria de apărare.

Maiorul Robert „Ungurul” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina, a spus tranșant că nu există „un singur tanc” care să supraviețuiască dronelor FPV.

„Ar trebui să înțelegeți, de asemenea, că experiența noastră este foarte valoroasă pentru voi toți, întrucât niciuna dintre țări nu are acest tip de experiență în zilele noastre”, a spus el.

La rândul său, generalul-maior Volodimir Horbatiuk, șeful adjunct al Statului Major al Ucrainei, a declarat mulțimii că, deși artileria și rachetele antitanc sunt vitale, aproximativ 80% din succesul Kievului în lovirea țintelor se datorează dronelor.

„Nu este viitorul, este realitatea normală a modului în care purtăm războiul”, a adăugat el.

Oficialii americani au ajuns la aceeași concluzie. Memo-ul lui Hegseth din iulie a fost citat în mod repetat de liderii militari care au vorbit cu CNN ca fiind un catalizator important. Acesta subliniază că comandanții ar trebui să-și asume riscuri– o abordare care este, în mod ironic, aproape antitetică modului în care armata SUA procedează în asemenea chestiuni.

„Letalitatea nu va fi constrânsă de restricțiile autoimpuse, mai ales când vine vorba de valorificarea tehnologiilor pe care le-am inventat, dar pe care le-am implementat lent”, a scris Hegseth. „Tehnologia dronelor avansează atât de rapid, încât riscul nostru major este evitarea riscurilor.”

„Anul viitor mă aștept să văd această capacitate integrată în toate antrenamentele de luptă relevante, inclusiv războaiele cu drone”, a mai scris el.

Memoriu a oferit multor comandanți impulsul de care aveau nevoie. Dar armata SUA a făcuse deja un pas în această direcție, ca parte a unei inițiative mai ample de modernizare cu noi arme și tehnologii. Compania multifuncțională de recunoaștere de la Fort Bliss a fost rezultatul al acestui efort lansat anul trecut.

Colonelul Nick Ryan, care supraveghează integrarea aeronavelor fără pilot în armata SUA, a declarat pentru CNN că „există deja planuri în vigoare” pentru a se asigura că fiecare unitate din armată „primește sisteme de aeronave fără pilot” în 2026.

Scopul final este ca soldații să trateze dronele „ca și cum ar fi arma lor personală, radioul, ochelarii lor de vedere pe timp de noapte sau o grenadă”, a spus Ryan. „Să fie ceva cu care să fie atât de obișnuiți și atât de familiarizați, ca și cum ar fi o componentă a echipamentului lor standard pe care îl iau cu ei oriunde s-ar duce.”

Armata americană învață să opereze drone similare celor din Ucraina

Antrenamentul inițial de două săptămâni începe într-o sală de clasă, unde soldații învață cum să-și construiască propriile drone, o informație critică pentru a ști cum să repari o eventuală defecțiune. Urmează exersarea pe un simulator computerizat prin care deprind mânuirea unui esență a unui controler de jocuri video.

După care, soldații se antrenează într-o „sală de sport FPV”, unde pot exersa ghidarea dronei prin anvelope sau uși suspendate și chiar asupra replicilor din carton în mărime naturală a vehiculelor blindate.

Soldații americani se antrenează astfel și în Europa, unde fiecare unitate a armatei americane care vine prin rotație în regiune va pleca „cu antrenament la nivel de companie” în materie drone, inclusiv instruire cu muniție reală, declara în iulie generalul de brigadă Terry Tillis, comandantul Comandamentului de Instruire al Armatei a 7-a.

Un nou curs este programat la Fort Benning, Georgia, în octombrie, iar acesta oferi „pregătire de bază” pentru toți noii soldați care urmează programul unității One Station – care îmbină instruirea de bază a soldaților cu pregătirea avansată specializată – pentru a se asigura că sunt familiarizați cu dronele, potrivit armatei.

La Fort Bragg, Carolina de Nord, sediul reputatei Divizii 82 Aeropurtată, o nouă companie înființată în 2023 este vârful de lance al inovației pentru o multitudine de eforturi, inclusiv drone. Compania Gainey – lucrează pentru a-i instrui divizia în materie de drone, a declarat comandantul companiei, căpitanul CJ Drew, pentru CNN. Aceste cursuri de instruire sunt ajustate în mod constant folosind feedback-ul altor soldați americani, precum și ceea ce armata observă în Ucraina.

Misiunea 82nd Airborne ca forță de răspuns la criză– o brigadă de soldați pregătiți să se desfășoare în întreaga lume cu doar câteva ore înainte – semnalează că inovația adusă de drone, precum și noile tehnologii oferă un avantaj critic soldaților.

O dronă mică ar putea „lua locul unui observator avansat” – un soldat însărcinat să identifică ținte pentru foc de artilerie sau sprijin aerian – a declarat generalul de brigadă Andy Kiser, comandant general adjunct al operațiunilor pentru Regimentul 82 Aeropurtat, pentru CNN. De asemenea, pot „îmbunătăți” munca cercetașilor de cavalerie, care sunt responsabili pentru recunoaștere și alte misiuni de colectare a informațiilor despre forțele inamice.

„Ceea ce ajută este că le putem identifica din timp”, a spus Kiser. „Putem identifica potențial orice fel de ambuscade cu blindate, de mică anvergură. Ne putem asigura că avem amenințări reale ale inamicului în clădiri înainte de a lovi, pentru că putem intra acolo și putem privi prin ferestre și să vedem ce este poziționat pentru viitoare atacuri.”

Emil Michael, un fost director Uber care conduce în prezent biroul de cercetare și inginerie al Pentagonului, a declarat pentru CNN că eforturile urgente nu sunt doar utilizarea dronelor în lupte reale, ci și rolurile de sprijin pe care le vor îndeplini, cum ar fi livrarea de provizii critice și asistență medicală. Biroul lui Michael supraveghează activitatea Pentagonului privind inovația tehnologică și consiliază secretarul apărării în ceea ce privește fabricarea, ingineria și cercetarea.

„Ai posibilitatea de a face o mulțime de lucruri acolo unde altfel exista un risc pentru oameni”, a spus Michael. „Și asta este destul de entuziasmant, întrucât e posibil să-ți protejezi trupele ca niciodată până acum.”

Intrare pe piața ucraineană

Majoritatea covârșitoare a dronelor pe care soldații ucraineni le folosesc astăzi pe liniile frontului sunt fabricate în Ucraina. Totuși, în primele luni ale războiului, dronele de atac fabricate în SUA – 100 de muniții Switchblade – au fost incluse în pachetele militare americane.

Dronele ușoare, cu aripă fixă, au fost rezervate unităților de top ale forțelor speciale ale Ucrainei – un semn al modului în care Kievul a prețuit tehnologia ca fiind una dintre primele arme moderne pe care le-a primit de la aliați. Dar SUA au încetat în cele din urmă să mai furnizeze drone Switchblade Ucrainei, în parte din cauza feedback-ului soldaților ucraineni că nu sunt la fel de eficiente precum alte alternative împotriva războiului electronic rusesc.

Între timp, a apărut o cursă a înarmării tehnologice între Ucraina și Rusia, fiecare parte încercând să depășească cea mai recentă inovație a celeilalte. Acest lucru a oferit companiilor din Ucraina un avantaj față de competitorii străini, cărora le lipsea contactul direct cu soldații pe teren.

„Câștigătorul este cine își poate actualiza tehnologia cel mai rapid”, a spus Fedorov, ministrul ucrainean. „Companiile ucrainene au fost aici pe teren și au primit feedback, așa că au putut depăși alte tipuri de drone care nu au prea funcționat”.

Acest lucru i-a determinat pe unii producători americani de drone de top, cum ar fi Neros și Anduril, să trimită echipe la Kiev și să încheie acorduri cu guvernul ucrainean pentru a-și trimite dronele în prima linie.

„Am considerat că nu are rost să construim o dronă FPV și să nu o aducem în Ucraina”, a declarat Soren Monroe-Anderson, CEO și co-fondator al Neros.

La începutul acestui an, Neros a câștigat un contract pentru livrarea a 6.000 de drone de atac FPV Ucrainei în termen de șase luni. Compania înființată doar de doi ani face parte dintr-o nouă gardă a firmelor americane din industria de apărare, condusă în mod tradițional de giganți precum Northrop Grumman și Lockheed Martin. Neros este un startup tehnologic, care a obținut finanțare de la miliardarul Peter Thiel.

„Când am înființat compania, Departamentul Apărării nu era foarte interesat de ceea ce făceam”, a declarat Monroe-Anderson pentru CNN. „Erau doar o mulțime de cuvinte la modă despre o masă critică și construirea de drone ieftine, dar nimeni nu știa ce este o dronă FPV și nimănui nu-i păsa de quadcopterele mici.”

Monroe-Anderson a spus că plecat cu 30 de prototipuri de drone FPV în prima sa călătorie în Ucraina.

„Am continuat să dezvoltăm lucruri pe baza feedback-ului primit de la Ucraina și să le testăm continuu acolo și să mergem în Ucraina”, a spus el. „Și apoi, în cele din urmă, a devenit extrem de valoros în ochii DoD.”

„Literalmente de 100 de ori mai scump”

Presiunea pentru a crea sisteme mai mici și mai ieftine este o revizuire a modului tradițional de gândire specific industriei de apărare. Dar companiile nu își mai pot permite să lucreze ani în șir la o armă în condiții de evoluții rapide.

Chris Brose, președintele Anduril Industries, spune că problema este că Pentagonul a tratat dronele în același mod în care tratează achiziția oricărui tip de articol masiv.

În timp ce companiile ucrainene folosesc piese și cipuri chinezești ieftine în dronele lor, aceste componente sunt interzise în armele americane. Monroe-Anderson a spus că Neros a înțeles repede că fabricarea acestor componente în America este în unele cazuri „literalmente de 100 de ori mai scumpă”. Producția unor cantități mari ar reduce costurile, doar că nu există suficientă cerere.

În timp ce companiile chineze precum DJI sunt lideri în privința dronelor ieftine, producătorii americani de drone FPV depind de contractele Pentagonului, care nu sunt bazate pe volum. Inițiativa Replicator a Pentagonului – anunțată în 2023 ca un program destinat să stimuleze producția pe scară largă a unor sisteme ieftine pentru armata americană – și-a propus să construiască doar 3.000 de drone în doi ani.

„Starea industriei este destul de precară”, a spus Monroe-Anderson. „Neros produce 2.000 de drone pe lună și avem cea mai mare linie de producție de drone din America, ceea ce pentru mine este o nebunie, deoarece un este un număr mare.”

Companiile ucrainene și-au mărit capacitatea de producție la patru milioane de drone în acest an, a declarat ministrul apărării al țării în iunie. Printre acestea se numără arsenalul impresionant de drone de atac cu rază lungă de acțiune al Ucrainei, dintre care unele sunt capabile să lovească ținte la mai mult de 1.000 de mile distanță. Ucraina a dezvoltat, de asemenea, o linie de drone navale care au combătut cu succes flota Rusiei în Marea Neagră.

Pentru a stimula trupele ucrainene și unitățile de drone, Kievul a creat un sistem de puncte care recompensează fiecare lovitură reușită înregistrată prin video. Aceste videoclipuri, a spus Fedorov, reprezintă genul de date despre drone pe care alte țări îl doresc pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Dar Ucraina rămâne deschisă producătorilor străini de drone. Brave1, un incubator de tehnologie de apărare afiliat guvernului ucrainean, a lansat recent o inițiativă „Testează în Ucraina” prin care companiile de apărare pot solicita ca armele lor să fie folosite în prima linie.

Pe măsură ce proliferarea dronelor de ambele părți a crescut, câmpul de luptă a devenit aproape static. Pe o rază de 15 mile de linia frontului, este considerată o zonă extrem de periculoasă deoarece se află în raza dronelor, limitând opțiunile armatelor de a reaproviziona sau roti forțele.

Analiștii și oficialii au spus că războiul cu drone ar arăta probabil diferit într-un conflict din Indo-Pacific decât pe liniile frontului din Ucraina. Dar aceeași tehnologie va fi cel mai probabil folosită, iar China produce deja zeci de milioane de drone mici în fiecare an, un aspect care îngrijorează SUA.

„Trebuie să fim pregătiți pentru asta”, a declarat Samuel Bendett, analist militar și consilier la Centrul pentru Analize Navale. „Trebuie să înțelegem cum este. Aceasta este o schimbare tehnologică ireversibilă în acest moment.”