Cronologia unei crize: De la dezbaterea dezastruoasă împotriva lui Trump la retragerea din cursa prezidenţială a lui Biden

Preşedintele SUA şi candidat pentru un nou mandat la Casa Albă, Joe Biden, şi-a încheiat brusc campania pentru realegere duminică, după o criză politică ce a explodat după prestaţia sa dezastruoasă în prima dezbatere electorală împotriva rivalului său din noiembrie, Donald Trump, scrie EFE, care publică o cronologie a evenimentelor care au dus la acest deznodământ.

Cum s-a ajuns aici?

Dezbaterea împotriva lui Trump, 27 iunie: Biden şi Trump se întâlnesc la Atlanta pentru prima dezbatere televizată a acestui ciclu electoral. Biden, care s-a pregătit aproape o săptămână pentru dezbatere, apare cu vocea răguşită, lent, obosit şi având dificultăţi în a termina unele fraze.

Primul miting după dezbatere, 28 iunie: Biden reapare, plin de energie, la un eveniment de campanie în Carolina de Nord, unde insistă că este pregătit şi că plănuieşte să câştige alegerile prezidenţiale din noiembrie.

The New York Times îi cere lui Biden să abandoneze cursa prezidenţială, 28 iunie: "Pentru a-şi sluji ţara, preşedintele Biden ar trebui să abandoneze cursa electorală", scrie consiliul editorial al acestui ziar influent.

Apare primul parlamentar care îi cere lui Biden să renunţe la candidatură, 2 iulie: Congresmanul democrat Lloyd Doggett, reprezentant al statului Texas în Camera Reprezentanţilor, afirmă într-un comunicat că "primul angajament" al unui preşedinte trebuie să fie faţă de naţiune.

Primele sondaje postdezbatere îi oferă lui Trump un avantaj, 3 iulie: Două sondaje publicate de două ziare americane au declanşat alarma şi îi oferă fostului preşedinte un avantaj faţă de Biden. Wall Street Journal îl creditează pe Trump cu 48% din intenţiile de vot faţă de 42% pentru Biden, iar The New York Times dezvăluie că Trump are un avantaj de 3 puncte procentuale în faţa lui Biden.

Biden acordă primul său interviu după dezbatere, 6 iulie: Preşedintele acordă un interviu reţelei ABC şi insistă că singura posibilitate de a abandona cursa pentru realegere va fi dacă "Domnul Atotputernic" îi va cere acest lucru.

Marii donatori democraţi ameninţă că vor îngheţa fondurile, 6 iulie: Zeci de donatori ameninţă că vor întrerupe fluxul de finanţare al partidului pentru a face presiuni ca Biden să se retragă. Printre aceştia, preşedintele Fondului Moriah, Gideon Stein, moştenitoarea The Walt Disney Company, Abigail Disney, sau cofondatorul Netflix, Reed Hastings.

Actorul George Clooney cere retragerea lui Biden, 10 iulie: Într-o rubrică de opinie, actorul sugerează o deteriorare mentală şi fizică a preşedintelui. "Singura bătălie pe care (Biden) nu o poate câştiga este lupta împotriva timpului. Niciunul dintre noi nu poate", scrie Clooney.

Primul senator democrat solicită în mod public plecarea lui Biden, 10 iulie: Într-un articol de opinie publicat în The Washington Post, democratul Peter Welch îi cere preşedintelui să se retragă pentru a oferi o şansă altor politicieni "tineri şi energici".

Biden are câteva scăpări în timpul summitului NATO de la Washington, 11 iulie: Biden participă la summitul NATO de la Washington şi susţine singur o conferinţă de presă. Preşedintele are lapsusuri: îl numeşte pe liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, "preşedintele Putin" şi o confundă pe Kamala Harris cu Donald Trump.

Liderul democrat al Camerei Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, se întâlneşte cu Biden, 11 iulie: Liderul minorităţii democrate îi transmite preşedintelui îngrijorarea sa că partidul riscă să piardă controlul Camerei Reprezentanţilor dacă Biden îşi menţine candidatura, potrivit unor informaţii filtrate în mass-media.

Liderul majorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, îl vizitează pe Biden în Delaware, 13 iulie: Parlamentarul încearcă să-l convingă pe Biden să renunţe la candidatură, au informat mai multe mass-media americane.

Tentativă de asasinare a fostului preşedinte Donald Trump, 13 iulie: Fostul preşedinte este rănit de un glonţ la urechea dreaptă, după ce un tânăr de 20 de ani a tras mai multe focuri de armă în direcţia scenei pe care se afla Trump, care participa la un miting de campanie în Pennsylvania.

Biden îşi întrerupe evenimentele de campanie în Nevada şi este testat pozitiv pentru coronavirus, 17 iulie: Preşedintele a fost testat pozitiv pentru COVID-19 în timp ce făcea campanie în statul cheie Nevada, anulează un miting unde trebuia să discute cu comunitatea latino şi se întoarce în Delaware.

Obama şi Pelosi trag un semnal de alarmă, 18 iulie: Fostul preşedinte Barack Obama a declarat oamenilor din cercul său apropiat că Biden trebuie "să se gândească serios" la viitorul candidaturii sale, potrivit The Washington Post. Fosta preşedintă a Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, i-a spus lui Biden într-o conversaţie telefonică că sondajele sunt împotriva lui, a informat CNN.

Creşte presiunea legiuitorilor democraţi care îl presează pe Biden să se retragă, 19 iulie: Treisprezece democraţi din Congres l-au îndemnat pe Biden să-şi încheie campania de realegere şi să "preda ştafeta", astfel încât un lider mai tânăr să poată lupta cu Trump (2017-2021) în noiembrie.

Biden abandonează cursa prezidenţială, 21 iulie. Biden cedează presiunilor: anunţă că îşi suspendă campania de realegere în interesul partidului său şi al ţării, spune că îşi va termina mandatul şi că susţine candidatura vicepreşedintei sale Kamala Harris.