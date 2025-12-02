Criză fără precedent: Mașinile de lux ale rușilor se blochează masiv. Investigații privind posibile bruiaje electronice

Mașinile Porsche ale unor proprietari ruși au devenit inutilizabile în întreaga țară – pe fondul unor suspiciuni de interferențe deliberate cu semnalul satelit.

Sute de proprietari ruși de automobile Porsche au raportat în ultimele zile că vehiculele lor au devenit brusc inutilizabile, în condițiile în care apar tot mai multe temeri privind posibile interferențe deliberate cu sistemele de localizare prin satelit.

Șoferii au semnalat că mașinile s-au blocat dintr-odată, au pierdut alimentarea cu energie și au refuzat să pornească. Atât proprietarii, cât și centrele de service vorbesc despre o serie de defecțiuni care a lăsat sute de vehicule imobilizate.

Problemele afectează modelele Porsche fabricate după 2013, echipate cu sistemul de securitate VTS, un dispozitiv integrat care folosește conectivitate prin satelit. În momentul în care legătura cu acest sistem este pierdută, motorul este dezactivat automat – fenomen descris de specialiști ca o „cărămidizare” a vehiculului, adică transformarea lui într-un obiect static.

Potrivit Yuliei Truşkova, director de service în cadrul dealerului Rolf, „toate modelele și toate tipurile de motoare” au fost afectate. Surse din Moscova afirmă că firma nu exclude varianta unei intervenții „deliberate”, suspiciunile fiind îndreptate spre Occident, însă nu au fost oferite dovezi în acest sens.

Unii proprietari au fost sfătuiți să recurgă la soluții simple, precum deconectarea bateriei timp de minimum zece ore. Alții au fost îndrumați să dezactiveze sau să repornească sistemul VTS, conectat la modulul de alarmă.

Alexander, un proprietar de 31 de ani din Sankt Petersburg, a povestit că mașina sa s-a oprit în fața unei pizzerii: „Mi-am luat comanda, m-am întors la mașină, și atât – nu a mai pornit. Am pierdut două zile încercând să înțeleg ce s-a întâmplat. E un semnal de întrebare despre ce branduri pot fi de fapt de încredere.”

Și alte mărci au avut probleme

Truşkova a mai afirmat că probleme similare au fost observate și la unele modele Mercedes-Benz, iar cazuri izolate au afectat și vehicule Audi și Volkswagen.

Grupul Volkswagen a suspendat livrările către Rusia în 2022, după declanșarea invaziei din Ucraina, dar companiile sale din Moscova nu au putut fi vândute. Vehiculele rămase continuă însă să circule, iar proprietarii lor se confruntă acum cu întârzieri mari pentru depanare, tractări sau diagnosticări la fața locului.

Au apărut și relatări despre tentative improvizate de reparare: scoaterea conectorilor, deconectarea prelungită a bateriei sau demontarea modulului de alarmă. În unele cazuri, mașinile au repornit după întreruperea alimentării; în altele, nu.

Un mecanic din Perm a spus că propriul său Porsche se oprea la două secunde după pornire: „Totul părea perfect – cablaj, baterie, module. Apoi am ajuns la unitatea de alarmă VTS. Am deconectat-o, am reconectat fără mufele de satelit și dintr-odată mașina a pornit. Prietenul meu a avut aceeași problemă. Poate au fost bruiaje. Poate s-au sincronizat undele radio. Nu știm.”

Revista auto rusească Auto Rambler a relatat că Porsche Russland LLC, reprezentanța oficială, a confirmat existența unor disfuncționalități: „Numărul reclamațiilor continuă să crească. Evaluările preliminare indică faptul că problema nu ține de designul mașinilor. Experții cred că motivul «împietririi» în masă îl reprezintă blocarea sistemului standard de alarmă prin satelit, care împiedică pornirea vehiculului.”

Centrele de service sunt acum suprasolicitate de proprietari îngrijorați, unii dintre ei suspectând un atac tehnologic venit din Occident, însă nu există confirmări oficiale.

Un tehnician a declarat: „Mulți ne întreabă dacă știrea e falsă. Nu, nu e falsă. Am primit peste 40 de mașini pe platforme în ultimele trei zile. Cayenne, Macan și câteva Panamera. Noi încercăm să reparăm antenele și, când e nevoie, să dezactivăm funcția prin software.”

Șoferi din Moscova, Krasnodar și alte orașe au relatat începând de săptămâna trecută opriri bruște ale motorului în timpul mersului sau imposibilitatea de a porni mașina, în condițiile în care sistemele de combustie și alarmele par să nu mai funcționeze.

Anul trecut, parlamentari britanici au avertizat că Beijingul ar putea opri de la distanță vehicule electrice fabricate în China, pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale. În urmă cu doi ani, autoritățile au semnalat că dispozitive de urmărire produse în China au fost găsite în vehicule guvernamentale din Marea Britanie.