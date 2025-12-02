search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Criză fără precedent: Mașinile de lux ale rușilor se blochează masiv. Investigații privind posibile bruiaje electronice

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mașinile Porsche ale unor proprietari ruși au devenit inutilizabile în întreaga țară – pe fondul unor suspiciuni de interferențe deliberate cu semnalul satelit.

Internauții râd de Putin/FOTO:X
Internauții râd de Putin/FOTO:X

Sute de proprietari ruși de automobile Porsche au raportat în ultimele zile că vehiculele lor au devenit brusc inutilizabile, în condițiile în care apar tot mai multe temeri privind posibile interferențe deliberate cu sistemele de localizare prin satelit.

Șoferii au semnalat că mașinile s-au blocat dintr-odată, au pierdut alimentarea cu energie și au refuzat să pornească. Atât proprietarii, cât și centrele de service vorbesc despre o serie de defecțiuni care a lăsat sute de vehicule imobilizate.

Problemele afectează modelele Porsche fabricate după 2013, echipate cu sistemul de securitate VTS, un dispozitiv integrat care folosește conectivitate prin satelit. În momentul în care legătura cu acest sistem este pierdută, motorul este dezactivat automat – fenomen descris de specialiști ca o „cărămidizare” a vehiculului, adică transformarea lui într-un obiect static.

Potrivit Yuliei Truşkova, director de service în cadrul dealerului Rolf, „toate modelele și toate tipurile de motoare” au fost afectate. Surse din Moscova afirmă că firma nu exclude varianta unei intervenții „deliberate”, suspiciunile fiind îndreptate spre Occident, însă nu au fost oferite dovezi în acest sens.

Unii proprietari au fost sfătuiți să recurgă la soluții simple, precum deconectarea bateriei timp de minimum zece ore. Alții au fost îndrumați să dezactiveze sau să repornească sistemul VTS, conectat la modulul de alarmă.

Alexander, un proprietar de 31 de ani din Sankt Petersburg, a povestit că mașina sa s-a oprit în fața unei pizzerii: „Mi-am luat comanda, m-am întors la mașină, și atât – nu a mai pornit. Am pierdut două zile încercând să înțeleg ce s-a întâmplat. E un semnal de întrebare despre ce branduri pot fi de fapt de încredere.”

Și alte mărci au avut probleme

Truşkova a mai afirmat că probleme similare au fost observate și la unele modele Mercedes-Benz, iar cazuri izolate au afectat și vehicule Audi și Volkswagen.

Grupul Volkswagen a suspendat livrările către Rusia în 2022, după declanșarea invaziei din Ucraina, dar companiile sale din Moscova nu au putut fi vândute. Vehiculele rămase continuă însă să circule, iar proprietarii lor se confruntă acum cu întârzieri mari pentru depanare, tractări sau diagnosticări la fața locului.

Au apărut și relatări despre tentative improvizate de reparare: scoaterea conectorilor, deconectarea prelungită a bateriei sau demontarea modulului de alarmă. În unele cazuri, mașinile au repornit după întreruperea alimentării; în altele, nu.

Un mecanic din Perm a spus că propriul său Porsche se oprea la două secunde după pornire: „Totul părea perfect – cablaj, baterie, module. Apoi am ajuns la unitatea de alarmă VTS. Am deconectat-o, am reconectat fără mufele de satelit și dintr-odată mașina a pornit. Prietenul meu a avut aceeași problemă. Poate au fost bruiaje. Poate s-au sincronizat undele radio. Nu știm.”

Revista auto rusească Auto Rambler a relatat că Porsche Russland LLC, reprezentanța oficială, a confirmat existența unor disfuncționalități: „Numărul reclamațiilor continuă să crească. Evaluările preliminare indică faptul că problema nu ține de designul mașinilor. Experții cred că motivul «împietririi» în masă îl reprezintă blocarea sistemului standard de alarmă prin satelit, care împiedică pornirea vehiculului.”

Centrele de service sunt acum suprasolicitate de proprietari îngrijorați, unii dintre ei suspectând un atac tehnologic venit din Occident, însă nu există confirmări oficiale.

Un tehnician a declarat: „Mulți ne întreabă dacă știrea e falsă. Nu, nu e falsă. Am primit peste 40 de mașini pe platforme în ultimele trei zile. Cayenne, Macan și câteva Panamera. Noi încercăm să reparăm antenele și, când e nevoie, să dezactivăm funcția prin software.”

Șoferi din Moscova, Krasnodar și alte orașe au relatat începând de săptămâna trecută opriri bruște ale motorului în timpul mersului sau imposibilitatea de a porni mașina, în condițiile în care sistemele de combustie și alarmele par să nu mai funcționeze.

Anul trecut, parlamentari britanici au avertizat că Beijingul ar putea opri de la distanță vehicule electrice fabricate în China, pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale. În urmă cu doi ani, autoritățile au semnalat că dispozitive de urmărire produse în China au fost găsite în vehicule guvernamentale din Marea Britanie.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
O femeie în scaun cu rotile a fost ucisă de doi bărbați cu care locuia, pentru că nu le-a spus că are nevoie la toaletă
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
”Doamnă, eu o să mă fac bine. O să vedeți”. Ultimele cuvinte pe care Roxana Moise, fostă vedetă Exatlon, i le-a spus antrenoarei sale
fanatik.ro
image
Topul inculpaților care scapă de procese prin prescripție. Liviu Dragnea, Adrian Sârbu și Robert Negoiță printre ei
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Predicţiile lui Elon Musk pentru următorii 20 de ani: "Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată"
observatornews.ro
image
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie 😢
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Cum se face dezbaterea succesorală când nu există acte pe casă. Soluții și proceduri
playtech.ro
image
Cine este, de fapt, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Reușite, controverse și planul pentru București
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Un român câștiga într-o zi cât alții într-un an, dar a ”gafat”: ”Să vezi că mă împușcă” / ”Când sunteți toți în stradă, te las”
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost cauza decesului războinicei Roxana Moise? Un apropiat al fostei concurente de la „Exatlon” vorbește de o boală cumplită
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!
romaniatv.net
image
Vești bune! Pensionarii primesc cadou bani în decembrie!
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
O tânără prezentatoare a murit la nici 30 de ani
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
FotoJet (46) jpg
A iertat-o pe bunica regină, care l-a lăsat fără titlul de prinț. Nikolai, apariție spectaculoasă alături de Margareta a Danemarcei
okmagazine.ro
Tort festiv alune de padure Sursa foto shutterstock 2233352429 jpg
Sărbătoreşte Ziua Națională cu un tort festiv cu alune de pădure
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!