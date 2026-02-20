search
Vineri, 20 Februarie 2026
Exclusiv De ce nu poate fi pace în Orientul Mijlociu. Expert în terorism: „Una din marile greșeli e că nu le-am înțeles adevăratele intenții”

Publicat:

Orientul Mijlociu stă din nou pe un butoi de pulbere, iar cei mai mulți analiști întrevăd un nou război sângeros. Într-un interviu pentru „Adevărul”, expertul israelian în terorism Eran Lahav a vorbit despre riscurile unui război și despre neutralizarea rețelelor proxy ale Iranului, și a explicat și cum a fost posibil ca Hamas să păcălească cel mai puternic serviciu de intelligence, Mossad, și să masacreze peste 1.000 de israelieni pe 7 octombrie 2023.

Militari americani în Orientul Mijlociu. FOTO: U.S. Department of Defense
Militari americani în Orientul Mijlociu. FOTO: U.S. Department of Defense

Statele Unite ale Americii și Iran sunt la un pas de o nouă confruntare militară. Tratativele de la Geneva nu au dat rezultate convingătoare, iar americanii și israelienii sunt gata să lovească ținte militare de pe teritoriul Iranului. Statele Unite ale Americii au trimis un portavion și mai multe nave în zonă, o forță cu adevărat copleșitoare.

În replică, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că portavionul american desfășurat în Golf ar putea fi scufundat. În același timp, încă pe 17 februarie, Teheranul a anunțat închiderea temporară a Strâmtorii Hormuz, pentru prima dată după anii 1980. Explicația oficială a fost că un exercițiu militar ar restricționa anumite porțiuni ale strâmtorii.

Cu mâna pe trăgaci

Închiderea definitivă, în cazul unui război, ar reprezenta o lovitură grea dată economiei mondiale. Asta pentru că strâmtoarea Hormuz este considerată cel mai important punct de tranzit strategic pentru piața globală a energiei, iar zi de zi trec pe aici circa 21 de milioane de barili de petrol, adică peste 20% din consumul mondial. Strâmtoarea este, de altfel, singura cale de acces către mare pentru cei mai importanți producători din Golful Persic, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak și Kuweit. Tot pe aici sunt transportate și gazele naturale lichefiate din Qatar spre întreaga lume, inclusiv spre țările Uniunii Europene.

Nu mai departe de joi, 19 februarie, la Washington, cu ocazia primei întruniri a Consiliului pentru Pace, Donald Trump a lansat un nou avertisment la adresa Iranului și a sugerat că ar putea recurge la acțiuni militare dacă nu se ajunge la un acord în perioada următoare.

S-ar putea să fim nevoiți să mergem mai departe sau s-ar putea să nu. Poate vom face un acord”, a spus el, referindu-se la blocajele din negocierile nucleare. Apoi a adăugat: „Veți afla, probabil, în următoarele 10 zile”.

Expert în terorism și în probleme specifice Orientului Mijlociu, Eran Lahav este șeful Secției pentru Orientul Mijlociu din cadrul Israel Defense and Security Forum. Într-un interviu pentru „Adevărul”, el a vorbit despre veșnicele tensiuni din regiune și despre neutralizarea rețelelor proxy ale Iranului. Ca expert în terorism, Eran Lahav a încercat să dea un răspuns și cu privire la eșecul celui mai bun serviciu de intelligene, Mossad, în fața Hamas, care a dus, pe 7 octombrie 2023. la masacrarea a 1.200 de israelieni. Eran a atins și subiectul armistițiului obținut de Donald Trump pentru Gaza la Sharm el-Sheikh. În opinia sa, pacea este mai mult decât fragilă, iar Hamas a încălcat majoritatea condițiilor pentru încetarea focului.

„Hamas a încălcat deja acordul de încetare a focului, atacând soldați israelieni. În plus, fiind o organizație teroristă islamistă radicală, Hamas consideră orice acord cu Israelul ca fiind temporar și nu intenționează să îl respecte pe termen lung — din perspectiva lor, pot aștepta, se pot reface până devin din nou puternici și apoi intenționează să atace din nou”, a spus israelianul.

Singura cale spre pace

În opinia sa, pacea mult așteptată este încă departe, în Orientul Mijlociu. Chiar dacă președintele SUA, Donald Trump încearcă să pună fundația unei păci, Iranul, țară care susține organizațiile teroriste din zonă, nu are niciun interes să fie liniște.

Eran Lehav. FOTO: Arhivă personală
Eran Lehav. FOTO: Arhivă personală

„O pace durabilă în Orientul Mijlociu ar trebui obținută printr-un efort comun între Israel și țările arabe sunnite moderate, precum Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Bahrain, țări care împărtășesc același interes de a eradica islamiștii radicali și agenda islamismului radical. Prin urmare, Acordurile Abraham ar trebui extinse, deoarece lăsarea unei organizații teroriste precum Hamas echivalează cu permiterea „axei renașterii”, condusă de Iran, să amenințe tot mai multe țări din regiune. Pe de altă parte, aceasta înseamnă și menținerea amenințării islamiștilor precum Frații Musulmani, care urmăresc și ei răsturnarea regimurilor din aceste țări. Radicalizarea islamică trebuie tratată ca o misiune comună a Israelului și a acestor state pentru a eradica amenințarea, iar aceasta ar putea constitui baza unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, a mai spus expertul.

Citește și: „E o mutație de profunzime”. Cum își recalibrează Europa din mers strategia față de Rusia

În ce privește atacul terorist al Hamas de pe 7 octombrie 2023, lucrurile nu sunt foarte clare. Iar dacă o lume întreagă se întreabă încă în ce fel au reușit teroriștii Hamas, cu mijloace aparent primitive, să surprindă serviciile de informații israeliene, celebrul Mossad, dar și armata israeliană, Eran are un răspuns interesant.

„Una dintre cele mai mari greșeli ale noastre a fost că nu le-am înțeles intențiile, am fost prea încrezători și am presupus că Hamas nu are niciun interes să întreprindă un astfel de atac”, a sintetizat Eran Lahav.

Cum au putut teroriștii Hamas să păcălească Mossad

În realitate, mai spune el, Hamas s-a dezvoltat enorm în ultimii ani, iar armele primite din Iran și nu numai s-au dovedit suficiente pentru a putea să susțină atacul care a intrat deja în istorie.

„De fapt, nu au avut mijloace primitive, au fost finanțați timp de ani de zile de Qatar și Iran, au fost puternic înarmați și pregătiți, reușind să dezvolte unități armate antrenate, cum ar fi Nukhba. Desigur, Israelul dispune de mijloace mai avansate și de o armată și forțe de securitate mai puternice, însă nu am acordat suficientă atenție semnalelor și indicațiilor provenite din partea cealaltă”, a punctat Eran.

Și tot în calitate de expert în terorism global și în rețelele de proxy ale Iranului, israelianul a explicat și care ar fi soluțiile pentru neutralizarea acestora.

„Houthi din Yemen sunt încă activi și continuă să țintească Israelul în interesul Iranului. De asemenea, Hezbollah din Liban încearcă să-și recâștige puterea, la fel ca Hamas, Jihadul Islamic și milițiile irakiene. Aceste grupări pot fi neutralizate, în primul rând, prin țintirea liderilor lor și, de asemenea, printr-o forță comună între Israel și alte țări din regiune, precum Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, care sunt și ele amenințate, de exemplu, de Houthi din Yemen. În plus, obiectivul principal ar trebui să fie regimul ayatolahilor de la Teheran, care finanțează, înarmează, antrenează și susține propagandistic aceste proxy-uri”, a mai afirmat el.

„Teheranul este «caracatița»”

Totul pornește de la regimul ayatolahilor, crede expertul. „Teheranul este «caracatița» acestei rețele de proxy-uri, este capul șarpelui. Totul începe și se termină la Teheran”, este convingerea sa. Dacă ultimele revolte interne din Iran au zguduit puternic regimul de la Teheran, dar nu au reușit să-l dea jos, Eran Lahav știe de ce niciuna dintre aceste mișcări nu au avut succes finalmente.

Citește și: „Să lucrăm cu penseta și cu mare vigilență”. Cât de riscant e pariul României cu Trump

„Există grupuri de opoziție în interiorul Iranului care uneori reușesc să conteste regimul iranian, cum ar fi milițiile baluci și minoritatea arabă din Iran, Ahwazi. Din păcate, opoziția din Iran suferă din cauza lipsei de unitate, acționează separat și nu există un lider sau o conducere comună care să ducă mișcarea mai departe și să răstoarne regimul ayatolahilor. Regimul se teme de pierderea controlului asupra populației, iar după războiul de 12 zile s-a demonstrat că este mai slab decât se credea. Poporul iranian are o șansă de a-și recâștiga libertatea, libertatea care i-a fost luată după Revoluția Islamică din 1979, însă depinde doar de ei să schimbe regimul de la Teheran”, a conchis Eran Lehav.

Cine este Eran Lehav

Eran Lahav este cercetător în terorism, specializat în Jihadul global și intermediari iranieni. Este fondatorul „Mabaterror”, o inițiativă de cercetare și analiză a terorismului. El este și autor al cărții „Exportatorul”, prima carte biografică în ebraică despre Qasem Soleimani, fost comandant al Forței Quds a IRGC.

Eran are o vastă experiență profesională ca analist și traducător din rețelele sociale și presa arabă și a lucrat ca analist pentru un proiect la Cartierul General Antiterorist al Consiliului Național de Securitate.

În serviciul său în IDF, Eran a lucrat ca analist în Corpul de Informații. De asemenea, a lucrat în misiuni israeliene în străinătate și a lucrat în relații publice și diplomație. Ulterior, a lucrat în marketing și management de conținut în rețelele sociale la Berlin.

Pe lângă munca sa de cercetător în domeniul terorismului, Eran este antreprenor și lucrează în domeniul marketingului digital și al mentoratului în cadrul unei comunități de tineri antreprenori din Berlin. Eran Lahav vorbește fluent 4 limbi, inclusiv germană și arabă.

