Forța Internațională de Stabilizare din Gaza, test pentru viitoare operațiuni de impunerea păcii

Mizele viitoarei reuniuni de la Washington a „Consiliului Păcii” (Board of Peace) condus personal de Donald Trump va deschide două orizonturi cu valoare care se dorește exemplară pentru modul în care s-ar putea rezolva viitoarele conflicte pe plan mondial și cum anume s-ar putea asigura gestionarea și securitatea în perioadele post-conflict.

Proiectul începe în Gaza. Fără îndoială una dintre zonele unde s-a produs și încă este în curs de desfășurare o tragedie imensă, incredibilă combinație între oi operațiune militară israeliană de represalii împotriva Hamas, deplasare forțat de populație și înfometare sistematică a locuitorilor enclavei, toate condamnate în termenii cei mai duri de comunitatea internațională care, dac ă ne referim la organismele specializate ale ONU, au acuzat crime de război și genocid.

Acuzații multiple dar fără ca, niciun moment, Națiunile Unite să poată acționa altfel decât prin comunicate de presă și, câteodată, susținând operațiuni locale de trimitere de ajutoare umanitare pentru palestinieni, mai mult sau mai puțin eficiente în funcție de opoziția armatei israeliene aflată la vânătoare de teroriști. Situația care devenea o demonstrație a imposibilității din ce în ce mai marcate a ONU de a-și îndeplini cât de cât corect mandatul inițial, cel formulat în Carta organizației. De aici întrebarea privind nu numai viitorul ONU dar și, în acest caz concret și umilitor pentru civilizația umană care se împiedică neputincioasă în fața unor atrocități pe care este totalmente incapabilă să le oprească.

Deocamdată, iată un prim răspuns și vom vedea cât va fi el de eficient în teren: e vorba de proiectul Trump cu documentul fondator semnat pe 23 ianuarie la Davos, eveniment premers de votul în Consiliul de Securitate care a aprobat formarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare în Gaza https://docs.un.org/fr/S/RES/2803(2025)

Există o dimensiune a reconstrucției, cea pentru care Donald Trump a anunțat deja alocarea de 5 miliarde de dolari. Mai este și a doua este aceasta, al Forței Internaționale de Stabilizare, cu mandat inițial de doi ani. Responsabilitățile sale, cum se precizează în documentul difuzat de Consiliul de Securitate, „includ securizarea frontierelor Gaza, protecția civililor, facilitarea ajutoarelor umanitare, susținere pentru formarea și dezvoltarea unei noi forțe de poliție palestiniene precum și operațiuni pentru distrugerea definitivă a tuturor armelor deținute de Hamas și de alte grupări existente în enclavă”. Textul mai indică i faptul că forțele israeliene se vor retrage complet din zonă în momentul în care se va considera că este restabilit controlul operațional asupra teritoriului.

Există deja, se spune, un număr de țări care au anunțat deja că vor să trimită ceva trupe care să contribuie la ceea ce va fi contingentul de care se estimează că va fi nevoi, poate chiar la reuniunea de joi anunțându-se care va fi mandatul decis pentru constituirea forței internaționale, termenii agreați pentru angajament în teren, nivelul de armament necesar pentru toate tipurile de operațiuni posibile, de la cele de pregătire și antrenament până la cele de impunerea păcii.

Extrem de complicat din punct de vedere juridic va fi raportul cu cadrul cunoscut de acțiune al „căștilor albastre” dar provocarea pentru viitor este și mai dificilă în măsura în care operațiunile, veți auzi asta și joi la Washington, vor putea fi extinse, după modelul Gaza, la alte teritorii în care se desfășoară conflicte și unde va trebui asigurată administrația aplicării acordurilor de pace.

Desigur, în acest stadiu, deciziile vor fi luate de statele membre ale organismului prezidat de Donald Trump. Dar ce rol va reveni celor care aistă acum în calitate de observatori, printre care și România? Președintele Nicușor Dan a amintit deja că țara noastră a fost un participant activ la diverse operațiuni de asistență umanitară pentru populația din Gaza, fiind deci posibilă o continuare a implicării pe această dimensiune. Dar negocierile continuă pentru că, după părerea mea, dimensiunea globală viitoare este interesantă pentru Donald Trump căruia i se deschide posibilitatea de a reglementa de facto, din mers, în condiții de urgență, un întreg capitol al relațiilor internaționale.

Să vedem cine semnează că participă și ce costuri își asumă..