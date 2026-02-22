Hamas a încheiat „alegerile interne” înainte de desemnarea noului lider, după moartea șefilor Ismail Haniyeh și Yahya Sinwar în atacuri israeliene din 2024.

Ismail Haniyeh a fost ucis de Israel într-un atac la Teheran pe 31 iulie 2024, iar Yahya Sinwar, şeful Hamas din Fâşia Gaza, a fost ucis pe 16 octombrie 2024 de soldaţi israelieni la Rafah, în sudul enclavei, scrie Agerpres.

Yahya Sinwar, considerat „creierul” atacurilor din 7 octombrie 2023, îi succedase lui Ismail Haniyeh. După moartea sa, Hamas a desemnat un birou politic restrâns de cinci membri până la noi alegeri.

Potrivit responsabilului citat de AFP, doi lideri ai Hamas sunt în competiţie pentru acest post: Khaled Mechaal, 69 de ani, fost şef al biroului politic, care conduce în prezent biroul pentru diaspora, şi Khalil al-Hayya, 65 de ani, cel care a purtat negocierile indirecte cu Israelul care au dus la acordul de încetare a focului în Gaza.

Hamas a încheiat alegerile interne în Gaza, Cisiordania și printre militanții din străinătate, pentru a-și desemna noul șef și a-și consolida strategia pe termen lung după războiul din Gaza.

Consiliul Shoura, reînnoit recent, a ales noul birou politic, care va desemna liderul mișcării, probabil în cursul lunii de Ramadan.