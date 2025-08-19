Consilier al lui Trump, acuzații dure la adresa Indiei: „Oferă Moscovei dolarii necesari” pentru războiul împotriva Ucrainei

Peter Navarro, consilierul pentru comerț al președintelui american Donald Trump, a cerut Indiei să înceteze să cumpere țiței rusesc, acuzând gigantul asiatic că subminează eforturile internaționale de a izola economia de război a lui Vladimir Putin, relatează CNBC.

Într-un articol-opinie publicat luni în Financial Times, Navarro a catalogat dependența Indiei de petrolul rusesc ca fiind „oportunistă”, adăugând că, dacă India „vrea să fie tratată ca un partener strategic al SUA, trebuie să înceapă să se comporte ca atare”.

„În esență, India acționează ca un centru de compensare globală pentru petrolul rusesc, transformând țițeiul aflat sub embargou în exporturi de mare valoare, oferind în același timp Moscovei dolarii de care are nevoie”, a scris oficialul american.

Navarro spune că finanțarea indirectă a războiului are loc în detrimentul contribuabililor americani si europeni. Limbajul consilierului lui Trump este unul deosebit de dur.

„Iată cum funcționează matematica petrolului. Consumatorii americani cumpără bunuri indiene, iar India folosește acei dolari pentru a cumpăra petrol rusesc cu discount. Petrolul rusesc este rafinat și revândut în întreaga lume de comercianți indieni oportuniști, în complicitate cu parteneri ruși discreți, în timp ce Rusia încasează valută forte pentru a-și finanța mașinăria de război din Ucraina. Pe măsură ce Rusia continuă să lovească Ucraina, sprijinită indirect de banii Indiei, contribuabilii americani (și europeni) sunt forțați să cheltuie zeci de miliarde în plus pentru a sprijini apărarea Ucrainei [...] Peste 300.000 de soldați și civili au fost uciși, flancul estic al NATO devine tot mai vulnerabil, iar Occidentul plătește nota pentru spălarea de petrol a Indiei”.

„Lăcomia lobby-ului petrolier indian”

SUA au un deficit comercial masiv cu India, aproape de 50 de miliarde $ anual, iar această țară „folosește dolarii obținuți din comerțul cu SUA pentru a cumpăra petrol rusesc. Important este că, înainte ca Rusia să invadeze Ucraina în februarie 2022, petrolul rusesc reprezenta mai puțin de 1% din importurile de țiței ale Indiei. De atunci, importurile au explodat la peste 1,5 milioane de barili – adică peste 30% din totalul Indiei. Pentru claritate: această creștere nu este determinată de nevoile interne de consum, ci este alimentată de lăcomia lobby-ului petrolier indian. Companiile de rafinare au transformat India într-un hub uriaș de procesare a petrolului rusesc cu discount”, mai punctează Navarro.

Iar apoi combustibilul rezultat este exportat în Europa, Africa și Asia.

Venituri care alimentează economia de război a Rusiei

„Veniturile ajung la magnații energetici conectați politic din India și, indirect, în vistieria de război a lui Vladimir Putin. Dependența Indiei de petrolul rusesc este oportunistă și subminează grav eforturile globale de a izola economia de război a lui Putin. Practic, India funcționează ca un centru global de decontare pentru petrolul rusesc, transformând țițeiul aflat sub embargou în exporturi de mare valoare, oferind Moscovei dolarii de care are nevoie.

În același timp, India continuă să depindă masiv de echipamentele militare rusești, Rusia furnizând aproximativ 36% din totalul importurilor de arme ale Indiei între 2020 și 2024. Chiar dacă India s-a orientat tot mai mult către SUA, Franța și Israel pentru a-și acoperi nevoile de apărare, aceste acorduri vin adesea cu condiții stricte. De exemplu, India a cerut în mod repetat companiilor americane să transfere tehnologie militară sensibilă și să construiască fabrici pe teritoriul său ca o condiție pentru achiziții”.

Trump a anunțat în august tarife vamale suplimentare de 25% pe exporturile indiene către SUA din cauza achizițiilor masive de petrol rusesc, ridicând nivelul taxelor la 50%.

India a catalogat măsura ca fiind „extrem de nefericită”, denunțând tarifele drept „nedrepte, nejustificate și nerezonabile”.

O vizită a negociatorilor americani pentru comerț la New Delhi, între 25 și 29 august, a fost anulată.

Într-o declarație publicată pe 4 august, Ministerul Afacerilor Externe al Indiei a declarat că țara a început să importe din Rusia deoarece aprovizionarea tradițională a fost deviată din Europa după izbucnirea conflictului.

„Importurile Indiei sunt menite să asigure costuri energetice previzibile și accesibile pentru consumatorul indian. Acestea reprezintă o necesitate impusă de situația pieței globale”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Indiei.

Shilan Shah, economist șef adjunct pentru piețe emergente la Capital Economics, a declarat că India ar putea, în principiu, să găsească alți furnizori pentru a-și satisface nevoile energetice „relativ ușor”, cu impact economic limitat.

„Dar ne îndoim că India ar face un efort din toată inima pentru a se îndepărta de petrolul rusesc. Pe plan intern, nu ar fi văzută bine dacă ar ceda cerințelor lui Trump”, a explicat el.

„În plus, factorii de decizie politică indieni ar fi reticenți în a deteriora relațiile în general cordiale (și de lungă durată) cu Rusia”, a adăugat el.