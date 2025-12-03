search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
Concluziile lui Rubio după discuțiile SUA-Rusia: „Doar Putin poate pune capăt acestui război”

Război în Ucraina
Secretarul de stat american Marco Rubio a semnalat marți un optimism prudent cu privire la negocierile între Rusia și Ucraina, subliniind dificultatea acestora și rolul central al președintelui rus Vladimir Putin în perspectivele de pace, relatează Kyiv Post.

FOTO X
Rubio, care în ultimele săptămâni a pregătit terenul pentru potențiale propuneri, a rămas în SUA marți, în timp ce delegația americană a călătorit la Moscova – o decizie ce reflectă atât natura delicată a negocierilor, cât și rolul său de coordonare din culise.

Într-o declarație la emisiunea Hannity de pe Fox News, Rubio a declarat că Ucraina dă semnale că este gata să negocieze; în același timp, a avertizat că războiul este intens și extrem de costisitor.

El a definit conflictul Rusia-Ucraina drept „cel mai ilogic război”, menționând că forțele rusești pierd aproximativ 7.000 de soldați pe săptămână – mai mult decât unele războaie americane însumate.

„Ei se bat acum, la propriu, pe un spațiu de aproximativ 30 până la 50 de kilometri și cele 20% din regiunea Donețk care au mai rămas”, a spus Rubio, evidențiind că practic luptele sunt axate în prezent pe o porțiune relativ mică de teritoriu.

Obiective pe termen lung: securitate, prosperitate

Secretarul de stat american a schițat obiectivele SUA pentru Ucraina, în principal securitatea pe termen lung și creșterea economică.

El a precizat că strategia SUA urmărește oprirea războiului și prevenirea viitoarelor invazii, garantarea suveranității pe termen lung a Ucrainei și sprijinirea redresării și creșterii economice a țării, pentru a transforma Ucraina într-o poveste a prosperității.

El a subliniat că eforturile diplomatice ale SUA sunt menite să asigure independența Ucrainei, capacitatea de a-și reconstrui economia și de a deveni un competitor economic regional în următorul deceniu.

Rubio a mai spus că negocierile cu sens trebuie să includă atât Kievul, cât și Moscova. „Nu poți pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina fără a discuta cu Rusia”, a spus el, adresându-se criticilor care se opun unei interacțiuni cu Moscova.

În aceste circumstanțe, eforturile SUA vizează reducerea decalajului dintre părți, ținând cont în același timp de perspectiva ucraineană și de rezistența demonstrată a acesteia în ținerea în frânt a progreselor Rusiei pe front.

Rolul SUA

Secretarul de stat american a subliniat că SUA sunt un facilitator, mai degrabă decât un participant direct. „Nu este războiul nostru. Nu-l purtăm; nu sunt soldați americani pe teren. Este pe un alt continent. Ne implicăm pentru că suntem singurii care o pot face”, a spus el.

Rubio a adăugat că națiunile europene și China nu au capacitatea de a media eficient, ceea ce face ca implicarea SUA să fie marcantă și esențială.

El a făcut observații și cu privire la controlul teritorial. „Putin spunea acum câteva săptămâni: Ar putea dura mult timp - dar ne vom atinge obiectivele; s-ar putea să coste mai mult și să dureze mai mult decât ne dorim, dar vom reuși. Aceasta este mentalitatea lor”.

Rezultatul depinde de Putin

Întrebat despre probabilitatea unui acord de pace, Rubio a exprimat speranțe moderate, subliniind că deciziile finale îi aparțin lui Putin.

„În cele din urmă, deciziile trebuie luate, în cazul Rusiei, doar de Putin, nu de consilierii săi. Doar Putin poate pune capăt acestui război de partea rusă”, a spus el.

După 10 luni de eforturi diplomatice, s-au făcut progrese, dar soluționarea ar putea fi încă departe. „Ne-am apropiat, dar încă nu am ajuns acolo. Asta s-ar putea schimba. Sper să se schimbe”, a spus el.

