Video Carambol cu peste 100 de mașini implicate în Michigan, în timpul unei furtuni de zăpadă: „A fost înfricoșător să auzi bubuiturile”

Peste 100 de vehicule au fost implicate într-un carambol de proporții, luni, 19 ianuarie, pe o autostradă din statul american Michigan, în timpul unei furtuni de zăpadă severe. Din cauza ninsorii puternice și a vizibilității extrem de reduse, mai multe mașini s-au ciocnit în lanț sau au derapat în afara carosabilului. Printre vehicule se numără și mai mult de 30 de camioane de mare tonaj.

Sursă video X / Silent Politics

Poliția din Michigan a închis complet ambele sensuri de circulație în zona situată la sud-vest de orașul Grand Rapids, pentru a permite intervenția echipelor de salvare și a firmelor de tractări. Autoritățile au anunțat că există numeroși răniți. Nu au fost raportate decese, relatează ABC News.

O persoană aflată în zonă, Pedro Mata Jr., a declarat că abia putea vedea mașinile din fața sa, din cauza viscolului, în timp ce circula cu 32-40 km/oră înainte de impact. A reușit să oprească în siguranță, apoi și-a tras camioneta pe zona mediană pentru a evita să fie lovit din spate.

„A fost puțin înfricoșător să auzi toate bubuiturile din spate. Vedeam ce era în fața mea, dar nu puteam distinge clar ce se întâmpla în spate”, a spus Mata.

Șoferii blocați au fost evacuați și transportați cu autobuzele la o unitate de învățământ din apropiere, unde au primit asistență și au putut lua legătura cu rudele. Potrivit oficialilor, operațiunile de curățare și degajare a drumului ar putea dura mai multe ore.

Accidentul este cel mai recent efect al furtunii de zăpadă care traversează Statele Unite. Serviciul Național de Meteorologie a emis avertizări privind temperaturi extrem de scăzute sau ninsori în mai multe state, de la nordul statului Minnesota până spre sud și est, în Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania și New York.

Autoritățile au estimat că drumul va rămâne închis mai multe ore, pe durata operațiunilor de degajare.

Una dintre companiile implicate în tractarea vehiculelor a trimis peste o duzină de utilaje la locul accidentului. Mai multe firme de tractări au intervenit în condiții de frig extrem.

„Încercăm să scoatem cât mai multe vehicule de acolo, cât mai repede, pentru a putea redeschide drumul”, a declarat managerul companiei.