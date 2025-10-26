search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
Cine este „prietenul anonim” al lui Donald Trump, care donat 130 de milioane de dolari pentru a plăti armata

Publicat:

  Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat ca fiind Timothy Mellon, miliardar şi un important susţinător financiar al preşedintelui Donald Trump.

Timothy Mellon, susținător al lui Donald Trump FOTO: X
Timothy Mellon, susținător al lui Donald Trump FOTO: X

Trump a anunţat donaţia joi, dar a refuzat să dezvăluie identitatea donatorului, descriindu-l doar ca un „patriot” şi un prieten.

Preşedintele a refuzat din nou să numească persoana vineri, în timp ce vorbea cu reporterii la bordul Air Force One, la scurt timp după plecarea din Washington spre Asia, numind donatorul „un mare cetăţean american” şi „un om important”, scrie News.

„Nu doreşte publicitate”, a declarat Trump vineri. „Preferă ca numele său să nu fie menţionat, ceea ce este destul de neobişnuit în lumea din care provin şi în lumea politicii, unde se doreşte ca numele să fie menţionat”.

Însă două persoane familiarizate cu această chestiune au declarat pentru The New York Times că bărbatul este Mellon, un bogat moştenitor al unei bănci şi magnat al căilor ferate.

Nu este clar cât timp va acoperi donaţia salariile trupelor. Bugetul administraţiei Trump pentru 2025 a solicitat aproximativ 600 de miliarde de dolari pentru compensaţii militare totale, potrivit Biroului Bugetar al Congresului.

Donaţia de 130 de milioane de dolari ar echivala cu aproximativ 100 de dolari pentru fiecare membru al armatei, potrivit The New York Times.

Mellon, nepotul fostului secretar al Trezoreriei Andrew W. Mellon, este un susţinător al lui Trump care a donat zeci de milioane de dolari grupurilor care susţin campania preşedintelui pentru 2024. Anul trecut, el a donat 50 de milioane de dolari unui super PAC care îl susţine pe Trump, aceasta fiind una dintre cele mai mari contribuţii individuale dezvăluite vreodată, a menţionat ziarul.

Miliardarul nu a fost un donator republican proeminent până la prima alegere a lui Trump, dar în ultimii ani a donat sute de milioane de dolari pentru a-l susţine pe preşedinte şi pe Partidul Republican.

El este, de asemenea, un susţinător important al secretarului Sănătăţii şi Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr., care a candidat şi el la preşedinţie în 2024, mai întâi ca democrat şi mai târziu ca independent, înainte de a se retrage pentru a-l susţine pe Trump. Mellon a donat milioane de dolari pentru campania prezidenţială a lui Kennedy şi a donat bani şi organizaţiei non-profit anti-vaccinare a secretarului, Children’s Health Defense, potrivit The New York Times.

În ciuda contribuţiilor sale politice, Mellon a încercat să păstreze un profil discret.

Într-o autobiografie publicată în 2015, Mellon s-a descris ca un fost liberal care s-a mutat din Connecticut în Wyoming pentru a beneficia de impozite mai mici şi de o populaţie mai redusă.

Pentagonul a declarat că a acceptat donaţia în temeiul „autorităţii generale de acceptare a donaţiilor”.

„Donaţia a fost făcută cu condiţia ca aceasta să fie utilizată pentru a compensa costurile salariilor şi beneficiilor membrilor serviciului militar”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-o declaraţie pentru The New York Times.

Însă donaţia ar putea constitui o potenţială încălcare a Legii privind deficitul bugetar, care interzice agenţiilor federale să cheltuiască sume care depăşesc alocaţiile congresului sau să accepte servicii voluntare.

SUA

