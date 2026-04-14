Video Cine este cu adevărat femeia care i-a dus lui Trump meniuri McDonald’s la Casa Albă și a devenit „vedetă” peste noapte. Nimic nu a fost întâmplător

Momentul în care Sharon Simmons i-a înmânat lui Donald Trump două pungi de McDonald’s la Biroul Oval nu a fost deloc întâmplător. Scena virală de la Casa Albă ar face parte dintr-o acțiune de imagine atent orchestrată, dublată însă de povestea unei femei care a făcut peste 14.000 de livrări pentru a-și sprijini familia în lupta cu boala.

O livrare aparent obișnuită de la McDonald’s s-a transformat luni, 13 aprilie, într-un moment intens mediatizat la Casa Albă. Sharon Simmons, o șoferiță DoorDash din Arkansas, a fost surprinsă în timp ce îi înmâna președintelui Donald Trump două pungi cu mâncare chiar la ușa Biroului Oval.

Departe de a fi o alegere întâmplătoare, momentul a fost parte a unei acțiuni de imagine menite să marcheze un an de la lansarea politicii „No Tax on Tips” (fără impozit federal pe bacșișuri), potrivit dailymail.

Sharon Simmons, bunică a 10 nepoți din Fayetteville, Arkansas, a devenit virală după imaginile în care traversează peluza Casei Albe și bate la ușa Biroului Oval pentru a-i livra lui Donald Trump comanda de la McDonald’s.

Scena, prezentată inițial ca un moment spontan, a fost confirmată, ulterior, de DoorDash drept o acțiune de PR. Compania a precizat, într-o declarație publicată pe site-ul oficial, că Simmons a fost aleasă pentru a face livrarea „pentru a marca prima aniversare a politicii No Tax on Tips”, una dintre inițiativele promovate de Trump și inclusă în pachetul legislativ numit One Big Beautiful Bill.

Președintele a ironizat chiar caracterul regizat al momentului, glumind în fața reporterilor: „Nu pare deloc regizat, nu-i așa?”

Pentru a ajunge atât de aproape de Trump, femeia a trecut prin procedurile stricte de securitate ale Casei Albe, un detaliu care a alimentat și mai mult discuțiile despre natura planificată a evenimentului.

Peste 14.000 de livrări și o luptă personală cu boala în familie

Potrivit publicației citate, povestea lui Sharon Simmons este însă mult mai complexă decât un simplu moment viral.

Potrivit informațiilor prezentate public, ea a realizat peste 14.000 de livrări de când s-a alăturat DoorDash în 2022. Flexibilitatea acestui loc de muncă i-a permis să fie alături de soțul său, diagnosticat cu cancer în stadiul 3 la începutul anului 2025.

În mărturia sa din Congres, Simmons a explicat că programul flexibil oferit de platformă i-a permis să îl ducă pe soțul ei la ședințele de chimioterapie și radioterapie.

„Pentru că DoorDash îmi oferă un program cu adevărat flexibil, am putut să îl duc și să îl aduc de la tratamente. În acea perioadă, fiecare dolar în plus pe care îl câștigam conta mai mult ca niciodată”, a spus ea.

Ea a afirmat că noua politică fiscală privind bacșișurile i-a adus economii importante, estimate între 3.000 și 11.000 de dolari într-un singur an, bani care au fost folosiți pentru cheltuielile medicale ale familiei.

O susținătoare veche a politicii „No Tax on Tips”

Momentul de la Casa Albă nu a fost prima dată când Sharon Simmons și-a exprimat sprijinul pentru această măsură. Cu un an înainte, ea depusese mărturie în fața Comisiei Ways and Means din Congres, unde a vorbit despre impactul real pe care eliminarea taxării bacșișurilor îl poate avea asupra lucrătorilor independenți.

Republicanul David Kustoff a amintit public intervenția ei din 2025, când Simmons a explicat că legea „va face o diferență reală în viața ei”.

Politica permite lucrătorilor care primesc bacșișuri să deducă până la 25.000 de dolari în „bacșișuri calificate”, deși măsura se aplică doar impozitului federal pe venit.

Max Rettig, directorul global pentru politici publice al DoorDash, a declarat că momentul „reprezintă ceva mai mare decât o simplă livrare” și că șoferii platformei au economisit împreună sute de milioane de dolari datorită acestei măsuri.

Dialog stânjenitor cu Trump

După livrare, Trump a transformat momentul într-o scurtă sesiune de întrebări în fața presei.

La un moment dat, președintele a întrebat-o pe Simmons despre sportivii transgender în competițiile feminine, însă răspunsul acesteia a fost unul rezervat: „Chiar nu am o opinie despre asta.”

Când liderul de la Casa Albă a insistat, ea a punctat sec: „Eu sunt aici pentru No Tax on Tips.”

Un alt moment stânjenitor a venit când Trump a încercat să o asocieze cu electoratul MAGA, spunând: „Cred că m-ai votat. Nu-i așa?” Simmons a răspuns ezitant: „Ăăă… poate.”

La final, președintele i-a oferit și un bacșiș, reporterii observând în mâna acesteia inclusiv o bancnotă de 100 de dolari.