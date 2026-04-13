Aliații din NATO spun „nu” blocadei lui Trump în Ormuz. Decizia riscă să amplifice tensiunile din interiorul alianței

Statele membre NATO au anunțat luni că nu se vor alătura planului președintelui american Donald Trump de a institui o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz, preferând să intervină doar după încetarea ostilităților, potrivit Reuters.

Potrivit relatărilor internaționale, decizia riscă să amplifice tensiunile din interiorul alianței.

Donald Trump a declarat că Statele Unite vor colabora cu alte state pentru a opri traficul maritim în zonă, după eșecul discuțiilor cu Iranul privind încheierea conflictului început la 28 februarie. Ulterior, armata SUA a precizat că blocada se va aplica exclusiv navelor care intră sau ies din porturile iraniene.

După izbucnirea războiului, Iranul a restricționat accesul în strâmtoare pentru majoritatea navelor străine, încercând să-și consolideze controlul asupra uneia dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Londra și Parisul se delimitează

Marea Britanie și Franța au transmis că nu vor participa la blocadă, precizând însă că lucrează la o inițiativă separată pentru redeschiderea în siguranță a rutei maritime.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că „nu susține blocada”, afirmând că țara sa nu va fi „târâtă în război, indiferent de presiune”.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat organizarea unei conferințe internaționale pentru formarea unei misiuni defensive, care să restabilească libertatea de navigație după încetarea luptelor. Aproximativ 30 de state, inclusiv din Golf, India și mai multe țări europene, ar putea participa la respectivele discuții.

Tensiuni în interiorul NATO

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a informat recent capitalele europene că Washingtonul dorește angajamente concrete pentru securizarea strâmtorii. Totuși, mai multe state membre au precizat că pot contribui doar după un acord clar cu Iranul privind siguranța navelor.

Refuzul aliaților vine într-un moment sensibil, în care Donald Trump a criticat din nou NATO și a sugerat o „evaluare serioasă” a rolului SUA în alianță, după ce unele state europene nu au permis avioanelor americane acces în spațiul lor aerian pentru operațiuni în Iran.

Turcia a atras atenția că o forță internațională în strâmtoare ar fi dificil de implementat și a pledat pentru o soluție diplomatică. Ministrul de externe Hakan Fidan a îndemnat NATO să repare relațiile cu SUA înaintea summitului de la Ankara din iulie.