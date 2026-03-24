Cine a profitat de postarea lui Trump despre „pace”? Pariuri pe petrol în valoare de 580 de milioane de dolari

Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Tranzacții de aproximativ 580 de milioane de dolari pe piața petrolului au fost efectuate cu doar câteva minute înainte de o postare a lui Donald Trump despre Iran, declanșând reacții rapide pe piețele financiare și ridicând întrebări legate de momentul acestor operațiuni.

Potrivit unui raport publicat de Financial Times, tranzacțiile au avut loc cu circa 15 minute înainte ca Trump să scrie pe platforma Truth Social despre „discuții productive” cu Iranul. Mesajul a fost urmat de o scădere abruptă a prețului petrolului și de creșteri pe piețele bursiere.

Momentul tranzacțiilor și reacția imediată a piețelor au atras atenția la nivel internațional. Casa Albă a respins însă ferm orice suspiciuni de nereguli, subliniind că administrația este concentrată exclusiv pe interesele cetățenilor americani și că nu tolerează utilizarea informațiilor privilegiate în scopuri de profit.

Tranzacții masive înaintea mesajului

La ora 7:04 dimineața, Trump a anunțat că Statele Unite și Iranul au avut în ultimele zile „discuții foarte bune și productive” și că a cerut Pentagonului să amâne cu cinci zile eventuale atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene.

Anterior, între 6:49 și 6:50 dimineața, ora New York-ului, au fost tranzacționate aproximativ 6.200 de contracte de petrol Brent și West Texas Intermediate (WTI), toate într-un interval de un minut. Valoarea totală a acestor operațiuni a fost estimată la circa 580 de milioane de dolari. În același timp, volumele de tranzacționare au crescut brusc, iar contractele futures legate de S&P 500 au început să urce.

Postarea lui Trump a avut un impact imediat: prețurile petrolului au scăzut rapid, pe fondul așteptărilor că tensiunile s-ar putea reduce. În paralel, piețele de acțiuni au reacționat pozitiv, atât în Statele Unite, cât și în Europa, pe fondul diminuării temerilor privind un conflict prelungit.

Declarații contradictorii și volatilitate

Mișcarea piețelor nu a durat însă mult. Ulterior, Mohammad-Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, a declarat că nu au avut loc astfel de discuții, calificând informațiile drept „fake news” menite să influențeze piețele financiare și energetice.

După aceste afirmații, piețele au reacționat din nou: acțiunile au scăzut, iar prețurile petrolului au înregistrat o ușoară creștere.

Reacția Casei Albe

Purtătorul de cuvânt Kush Desai a declarat că „singura preocupare a președintelui Trump și a administrației sale este ceea ce este mai bine pentru poporul american”.

Acesta a adăugat că administrația nu tolerează „niciun oficial care ar putea profita ilegal de informații interne” și a calificat orice astfel de acuzații drept nefondate și lipsite de dovezi.

Cine a realizat tranzacțiile?

În prezent, nu este clar dacă aceste tranzacții au fost efectuate de un singur actor sau de mai mulți participanți la piață. Totuși, sincronizarea lor ridică semne de întrebare.

Un strateg de piață din cadrul unei firme de brokeraj americane a declarat pentru Financial Times că este dificil de demonstrat o legătură directă, dar că rămâne întrebarea „cine ar fi fost dispus să vândă agresiv contracte futures cu doar 15 minute înainte de mesaj”.

Reprezentanți ai unor fonduri speculative susțin că nu este pentru prima dată când apar tranzacții de mare volum înaintea unor anunțuri importante. Un investitor a descris situația drept „extrem de neobișnuită”, adăugând că, în lipsa unor date economice relevante în acea zi, „cineva a câștigat sume considerabile într-un timp foarte scurt”.

Pariuri pe o posibilă încetare a focului între SUA și Iran

O serie de pariuri plasate pe platforma online Polymarket privind o posibilă încetare a focului între Statele Unite și Iran atrag atenția experților, care sugerează că acestea ar putea indica acces la informații privilegiate, scrie The Guardian.

Opt conturi, create în jurul datei de 21 martie, au mizat aproape 70.000 de dolari pe scenariul unui acord de încetare a focului până la finalul lunii. Dacă un astfel de acord este confirmat până pe 31 martie, câștigurile pot ajunge la aproximativ 820.000 de dolari.

Un tipar similar a fost observat și anterior: un alt cont, creat cu puțin timp înaintea loviturilor lansate de SUA asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, a plasat pariuri câștigătoare pe acele evenimente. Activitatea acestuia a ridicat deja întrebări privind posibile tranzacții bazate pe informații din interior.

Noile conturi au fost create într-un moment sensibil, când Donald Trump transmitea semnale contradictorii: pe de o parte, escaladarea conflictului, iar pe de altă parte, sugestii privind reducerea operațiunilor militare și deschiderea către negocieri.

Experții în criptomonede consideră că structura acestor pariuri este neobișnuită. „Arată clar ca cineva care are un anumit grad de informație din interior”, a declarat Ben Yorke, specialist în domeniu. Caracterul anonim al conturilor face însă dificilă identificarea celor care stau în spatele tranzacțiilor.

Mai multe indicii alimentează suspiciunile: pariurile au fost plasate la prețul pieței, iar unele conturi par să fie controlate de același investitor, care ar fi împărțit sumele între mai multe portofele digitale pentru a-și ascunde identitatea.

„Când vezi astfel de încercări deliberate de a disimula identitatea, există două explicații posibile: fie un investitor foarte mare care încearcă să evite influențarea pieței, fie utilizarea unor informații privilegiate”, a explicat Yorke.

În paralel, probabilitatea unui acord de încetare a focului estimată de Polymarket a crescut semnificativ, de la 6% pe 21 martie la 24% câteva zile mai târziu. În prezent, peste 21 de milioane de dolari sunt pariați pe acest scenariu.

Piețele de predicție online, precum Polymarket sau Kalshi, devin tot mai relevante în contextul conflictelor moderne. Unele pariuri plasate în timp util sugerează că anumiți participanți ar putea încerca să profite de informații sensibile, inclusiv legate de decizii militare sau inițiative politice.

Platforma Polymarket, susținută inclusiv de investitori apropiați de familia Trump, a fost deja criticată pentru riscul de a facilita speculații bazate pe război sau tranzacții cu informații privilegiate. O analiză recentă publicată de The New York Times a semnalat, de asemenea, prezența frecventă a informațiilor inexacte în comunicarea publică a platformei.

În comunitățile online dedicate acestor piețe, utilizatorii discută deschis strategii de profit, inclusiv urmărirea conturilor cu istoric de pariuri reușite sau exploatarea diferențelor de preț între platforme.

Totuși, chiar și accesul la informații din interior nu garantează câștigul. Regulile Polymarket stipulează că pariul este valid doar dacă atât guvernul SUA, cât și cel iranian confirmă oficial încetarea ostilităților.

