Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Rolul discret, dar decisiv, al Europei în războiul împotriva Iranului

Război în Orientul Mijlociu
Criticată public de Donald Trump pentru o presupusă poziție de „spectator”, Europa joacă, în realitate, un rol esențial — dar mai ales discret — în sprijinirea operațiunilor militare americane împotriva Iranului The Wall Street Journal.

Avioane americane pe Baza Kogălniceanu/FOTO:Arhiva

În timp ce liderii europeni condamnă oficial atacurile, în culise, infrastructura militară de pe continent susține una dintre cele mai complexe operațiuni logistice ale armatei americane din ultimele decenii.

Baze din Marea Britanie, Germanie, Italia, Franța, Portugalia și Grecia sunt utilizate pentru alimentarea, echiparea și lansarea bombardierelor, dronelor și navelor de război americane, potrivit oficialilor.

Europa — centrul nevăzut al operațiunilor

Unul dintre punctele-cheie ale acestei rețele este baza de la Ramstein Air Base, considerată un adevărat centru de comandă pentru operațiunile din Orientul Mijlociu. De aici sunt coordonate misiunile cu drone și sunt gestionate comunicațiile strategice.

În paralel, bombardierele americane sunt pregătite în baze precum RAF Fairford din Marea Britanie, iar portavionul USS Gerald R. Ford se află în prezent în Creta pentru reparații, după un incident la bord.

Comandantul suprem aliat al NATO, generalul Alexus Grynkewich, a recunoscut recent sprijinul european, vorbind despre o „susținere uriașă” din partea aliaților. Europa găzduiește aproximativ 40 de baze americane și circa 80.000 de militari, funcționând ca o platformă de lansare pentru operațiuni în Orientul Mijlociu și Africa.

Geografia este, de altfel, un avantaj strategic major: distanțele sunt mai scurte, costurile mai reduse, iar capacitatea de proiecție a forței crește semnificativ.

Între poziția politică și realitatea militară

De ani de zile, Donald Trump critică aliații europeni pentru investițiile reduse în apărare și pentru dependența de SUA. Recent, nemulțumirile sale au vizat refuzul unor state europene de a escorta nave în Strâmtoarea Ormuz.

Cu toate acestea, operațiunile actuale arată clar cât de dependentă rămâne America de infrastructura europeană. Rețeaua de acorduri militare, construită în mare parte în timpul Războiului Rece, permite desfășurarea rapidă a trupelor, echipamentelor și muniției pe continent.

Test de stres pentru sistemul european

Conflictul din Iran funcționează, în acest context, ca un veritabil test de stres pentru această rețea. Baze europene găzduiesc unități esențiale de informații și recunoaștere, permițând alimentarea și reechiparea rapidă a aeronavelor fără a mai fi nevoie de întoarcerea în SUA.

De ce vânătoarea dronelor iraniene cu avioane F-16 este o strategie imposibil de susținut

În același timp, liderii europeni încearcă să mențină un echilibru delicat: evită să fie percepuți ca participanți direcți la război — un conflict nepopular în rândul opiniei publice — dar nici nu își permit să se distanțeze de Washington, garantul principal al securității lor.

Până acum, această dublă strategie nu a afectat operațiunile din teren. O excepție notabilă este Spania, care a refuzat utilizarea bazelor sale pentru atacuri directe, determinând relocarea unor resurse americane în alte state europene.

Germania, între declarații și realitate

Oficial, autoritățile de la Berlin, conduse de cancelarul Friedrich Merz și ministrul apărării Boris Pistorius, susțin că nu sunt implicate în conflict. „Nu este războiul nostru”, este mesajul repetat constant.

În practică însă, Germania găzduiește infrastructura-cheie fără de care operațiunile nu ar fi posibile. Baza Ramstein funcționează ca o veritabilă punte aeriană între SUA, Europa și zona Golfului, facilitând transportul de trupe, echipamente și informații.

Alte instalații, precum Spangdahlem sau cartierul general din Stuttgart, contribuie la planificarea strategică și la desfășurarea forțelor.

Italia, Franța și rolul logistic

Și alte state europene insistă asupra caracterului „tehnic” al implicării lor. În Italia, baza Aviano este utilizată pentru avioane de realimentare în aer, esențiale pentru misiuni pe distanțe lungi. Premierul Giorgia Meloni a subliniat că aceste operațiuni „nu implică bombardamente”.

În Franța, aeronave americane de realimentare operează de la Istres-Le Tubé, iar oficialii francezi insistă că rolul lor este strict de suport.

România, la rândul său, găzduiește personal și infrastructură pentru logistică și informații.

Importanța strategică a Mediteranei și a Atlanticului

În Portugalia, baza Lajes din Azore funcționează ca un hub major de realimentare, în timp ce în Souda Bay, în Creta, SUA beneficiază de una dintre cele mai importante facilități din Mediterană.

De aici sunt operate inclusiv aeronave de recunoaștere capabile să colecteze informații sensibile din spațiul iranian.

O dependență strategică greu de înlocuit

Experții atrag atenția că o eventuală retragere americană din Europa ar avea costuri uriașe. „Ar însemna timp, bani și resurse considerabile pentru a reconstrui o astfel de rețea în altă parte”, avertizează analiștii din domeniul apărării.

În ciuda tensiunilor politice și a discursului public uneori contradictoriu, realitatea din teren este clară: Europa rămâne un pilon esențial al proiecției de putere a Statelor Unite — chiar și atunci când preferă să rămână în umbră.

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
stirileprotv.ro
image
Cum poziționezi antenele router-ului Wi-Fi pentru a avea cel mai rapid internet. Puțini știu trucul simplu
gandul.ro
image
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
mediafax.ro
image
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
fanatik.ro
image
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
libertatea.ro
image
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Scandal uriaș de corupție, cu două zile înaintea barajului pentru Cupa Mondială! Zeci de persoane arestate
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Fabrică de bani falşi, descoperită într-un sat din Suceava. Suspecţii prinşi cu 1.2 milioane de euro la ei
observatornews.ro
image
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
cancan.ro
image
Ministrul muncii confirmă probleme la acordarea ajutorului de 500 lei la pensie. „Nu e timp să le distribuim”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Cele mai sigure și ieftine destinații de vacanță în vara 2026. Locuri perfecte pentru concedii accesibile
playtech.ro
image
Cine transmite la TV Turcia – România, barajul pentru Campionatul Mondial 2026. Pronosticurile date de trei foști ”tricolori”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat transferul la FCSB
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Fără cuvinte! Cum arată vila de 20 de milioane $ a Anastasiei Soare din Beverly Hills! Arată exact ca în filme. Luxul este la el acasă. Românca are vecini doar vedete! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Când are loc trecerea la ora de vară în 2026. Ziua în care se dau ceasurile înainte
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Scandal public. Mihail Vlasov, fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, reacție agresivă la acuzațiile activistului Marian Ceaușescu: „Ești un idiot și un handicapat” VIDEO
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
Chiftele de conopidă cu sos de roșii, rețeta care o să-ți cucerească papilele gustative
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

OK! Magazine

image
Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii