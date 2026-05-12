O erupție solară ar putea lovi Pământul pe 13 mai, ceea ce ar provoca furtuni geomagnetice puternice

O erupție solară puternică de clasa M5.7 a avut loc duminică, 10 mai, declanşând o impresionantă ejecţie coronală de masă (CME) care ar putea lovi scutul magnetic al Pământului în această seară şi ar putea declanşa spectacole de auroră boreală la latitudini mari.

Potrivit Space.com, erupția a atins punctul maxim la ora 13:39 GMT (16:39 ora României), provenind din regiunea activă AR4436, aflată acum în zona din care fenomenele solare pot fi direcționate spre Pământ, pe marginea nord-estică a Soarelui.

Deși cea mai mare parte a materialului solar pare să treacă pe lângă Pământ, specialiștii NOAA (Administraţia naţională pentru oceane şi atmosferă a SUA) și cei ai Oficiului Meteorologic din Marea Britanie spun că o parte ar putea ajunge aproape de planetă în jurul datei de 13 mai.

Acest lucru ar putea provoca o furtună geomagnetică minoră și apariția aurorei boreale în nordul SUA și în Marea Britanie.

Erupţiile solare sunt clasificate folosind o scară cu categoriile A, B, C, M şi X - aceasta din urmă fiind cea mai puternică categorie.

Fiecare treaptă reprezintă o creştere de zece ori a producţiei de energie. Evenimentul din 10 mai a atins o intensitate de M 5,7, ceea ce îl face o erupţie puternică capabilă să perturbe comunicaţiile radio pe Pământ.

Potrivit NOAA, erupția solară a provocat întreruperi ale comunicațiilor radio deasupra Oceanului Atlantic. Aceste probleme apar atunci când radiațiile intense emise de Soare afectează atmosfera superioară a Pământului și perturbă semnalele radio folosite de piloți și navigatori.

Momentul erupției este important și pentru pasionații de aurore boreale. În urmă cu aproape doi ani, pe 10 mai 2024, Pământul a fost lovit de cea mai puternică furtună geomagnetică din ultimele două decenii.

Evenimentul istoric a produs aurore spectaculoase vizibile mult dincolo de regiunile lor obișnuite, observatorii raportând apariția luminilor nordului până la latitudini medii, inclusiv în sudul Floridei și în Mexic.

Deși cea mai recentă ejecție de masă coronală nu este așteptată să producă un fenomen comparabil cu furtuna din mai 2024, specialiștii spun că impactul slab al erupției din 10 mai ar putea genera condiții pentru o furtună geomagnetică minoră în această săptămână.

Privind în perspectivă, atât Centrul de Predicţie a Vremii Spaţiale al NOAA, cât şi Met Office-ul din Marea Britanie avertizează că ne-am putea îndrepta spre o perioadă de activitate solară mai intensă.

Ambele agenţii sunt de acord că există şansa unor erupţii M suplimentare şi poate chiar a unor erupţii de clasa X în zilele următoare, pe măsură ce regiunile petelor solare AR4436 şi AR4432 continuă să evolueze.