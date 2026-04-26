search
Duminică, 26 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Atacul armat la Washington zguduie planurile vizitei regelui Charles în SUA

0
0
Publicat:

Palatul Buckingham a anunțat că regele Charles al III-lea este „ținut pe deplin la curent cu evoluțiile” după incidentul armat produs la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă, la Washington.

Regele Charles, vizită intorică în SUA/FOTO:Arhiva
Într-un comunicat emis înaintea vizitei oficiale programate pentru luni, reprezentanții Palatului au precizat că vor avea loc discuții cu autoritățile americane pentru a evalua în ce măsură evenimentele recente ar putea influența planificarea deplasării.

„Vor avea loc o serie de consultări pe parcursul zilei pentru a stabili, împreună cu partenerii americani, dacă și în ce măsură incidentul de sâmbătă seară afectează aspectele operaționale ale vizitei”, se arată în declarație.

Regele, „ușurat” după incident

Palatul a transmis că regele este „profund ușurat” că președintele Donald Trump, prima doamnă Melania Trump și ceilalți invitați nu au fost răniți.

Cei doi au fost evacuați de la eveniment după ce un bărbat înarmat a reușit să treacă de un punct de control.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum vicepreședintele JD Vance și președintele Trump sunt escortați de pe scenă de agenți înarmați.

Ulterior, Trump a declarat că un agent al Secret Service a fost împușcat de la mică distanță, dar a supraviețuit datorită vestei antiglonț.

Autoritățile au confirmat că nu au existat alte victime, iar suspectul, un bărbat în vârstă de 31 de ani din California, a fost reținut.

Vizita, sub evaluare de securitate

Guvernul britanic a transmis anterior că vizita de stat va beneficia de „măsuri de securitate adecvate”, adaptate nivelului de risc.

Darren Jones, secretar-șef al Trezoreriei, a declarat că autoritățile britanice și Palatul Buckingham colaborează îndeaproape cu oficialii americani.

„Vor avea loc discuții suplimentare în cursul zilei, înaintea vizitei de luni”, a spus acesta.

Reacții politice și context diplomatic

Premierul britanic Keir Starmer a condamnat incidentul, afirmând că orice atac asupra instituțiilor democratice sau asupra libertății presei trebuie denunțat ferm.

Mesaje similare au fost transmise și de liderii altor partide, care au subliniat necesitatea respingerii violenței politice.

O vizită cu miză ridicată

Vizita regelui Charles și a reginei Camilla în Statele Unite, programată să dureze patru zile, ar urma să fie prima vizită de stat a unui monarh britanic în SUA din 2007.

Agenda include un discurs în fața Congresului, o vizită la memorialul 11 septembrie din New York și o ceremonie de depunere de coroane în Virginia, în memoria soldaților americani și britanici.

Întrebări privind oportunitatea deplasării

În contextul tensiunilor recente, unele voci au sugerat amânarea vizitei.

Istoricul Jonathan Dimbleby a declarat pentru BBC că momentul ar putea fi nepotrivit, invocând „incertitudinea” asociată administrației americane.

„Influența simbolică a monarhiei trebuie utilizată cu discernământ, la momentul potrivit. Este discutabil dacă acesta este acel moment”, a afirmat el.

Vizita are loc și pe fondul unor speculații privind poziția Statelor Unite față de statutul Insulelor Falkland, un subiect sensibil în relațiile bilaterale.

Guvernul britanic a reiterat însă că suveranitatea asupra teritoriului aparține Regatului Unit, iar orice decizie privind viitorul acestuia revine exclusiv locuitorilor insulelor.

