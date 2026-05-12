Viitorul companiei Aston Martin, un simbol britanic, pare să se scrie tot mai mult în mandarină

Este un brand la fel de britanic precum James Bond sau Familia Regală, însă viitorul Aston Martin pare să se scrie tot mai mult în mandarina. Într-o industrie auto britanică aflată în plin proces de de-industrializare, spectrul preluării de către gigantul chinez Geely a emblematicei marci Aston Martin ridică întrebări dificile la Londra.

O istorie a supraviețuirii la limită

Asemenea patronului său spiritual, Agentul 007, producătorul de mașini de lux Aston Martin este obișnuit cu situațiile limită. Compania a trecut prin faliment de șapte ori în istoria sa de 113 ani. Listarea la bursă din 2018 promitea o eră a stabilității și o expansiune care să rivalizeze cu Ferrari, însă realitatea a fost mult mai dură.

În ciuda investițiilor masive și a lansării modelului SUV DBX, pierderile continuă să se acumuleze. Anul trecut, acestea au crescut cu 25%, ajungând la 364 de milioane de lire sterline, scrie The Telegraph.

Dilema miliardarului Stroll

Actualul salvator al mărcii, miliardarul canadian Lawrence Stroll, deține 31% din acțiuni. Totuși, în rândul furnizorilor și al investitorilor, scepticismul crește. Valoarea de piață a companiei s-a prăbușit de la 4,3 miliarde de lire la momentul listării, la doar 430 de milioane de lire astăzi.

Există voci în industrie care se întreabă dacă Stroll nu și-a atins deja scopul principal: asigurarea numelui Aston Martin pentru echipa sa de Formula 1, unde pilotează fiul său, Lance. Dacă Stroll decide să se retragă, cine va umple golul?

Umbra grupului Geely și lecția MG Rover

Geely, gigantul auto chinez care deține deja Volvo și Lotus, este al treilea cel mai mare acționar al Aston Martin. Deși Li Shufu, președintele Geely, este un admirator declarat al ingineriei britanice, experiența altor mărci „adoptate” de China provoacă îngrijorare.

MG Rover, după colapsul din 2005, producția a fost mutată treptat în China. Astăzi, deși MG se vinde excelent în Marea Britanie, nicio mașină nu mai este fabricată la fosta uzină istorică din Longbridge.

Lotus, sub tutela Geely, marca din Norfolk a primit investiții masive, dar centrul său de greutate s-a mutat spre Est, noile modele electrice fiind produse în Wuhan.

Un sector industrial vulnerabil

Problema depășește granițele unei singure companii. Experții, precum profesorul David Bailey de la Birmingham Business School, avertizează că industria auto britanică se confruntă cu o criză de volum fără precedent, alimentată de fricțiunile post-Brexit și prețurile uriașe la energie.

În timp ce SUA și Europa ridică bariere tarifare împotriva mașinilor chinezești, Marea Britanie se află într-o poziție fragilă. Pierderea controlului asupra proprietății intelectuale și a capacităților de cercetare-dezvoltare către entități străine este văzută de mulți furnizori drept „endgame-ul” (finalul jocului) pentru industria locală.

Partener sau amenințare?

Nu toți văd influența Chinei ca pe un cataclism. Andy Palmer, fostul șef al Aston Martin, sugerează că Marea Britanie ar trebui să colaboreze, nu să lupte: „Sunt cu 10 ani înaintea noastră la tehnologia bateriilor și cu cel puțin 5 ani la software. Trebuie să intrăm în parteneriate.”

Totuși, pentru mulți britanici, ideea ca mașina preferată a lui James Bond să fie controlată de la Hangzhou este greu de digerat. Întrebarea care rămâne pe buzele miniștrilor de la Westminster este dacă sunt dispuși să mai sacrifice o bucată din identitatea industrială a țării pe altarul supraviețuirii financiare.