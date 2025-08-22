Cererea de eliberare condiționată a lui Erik Menendez, respinsă de instanță. Fratele său, Lyle, urmează să fie audiat

Cererea lui Erik Menendez, cel mai tânăr dintre cei doi cunoscuți frați condamnați în dosarul împușcării, în 1989, a părinților lor bogați, a fost respinsă de Comisia de eliberare condiționată din California. Fratele său mai mare, Lyle, va fi audiat în același scop, astăzi.

Potrivit BBC, Lyle este programat să aibă propria audiere privind eliberarea condiționată vineri. Cei doi fraţi au devenit eligibili pentru eliberarea condiționată după ce sentinţa lor a fost modificată, în luna mai, de un judecător.

Erik poate cere din nou eliberarea condiționată peste trei ani, a decis Comisia. Un membru al comisiei a ascultat mărturia înainte de cererea lui Erik și a tras concluzia că acesta nu este pregătit încă pentru eliberare.

„Cred în reabilitare sau nu aş face meseria asta”, i-a spus el lui Erik, la finalul audierii maraton. „Dar bazându-ne pe standardele legale, considerăm că prezinţi în continuare un risc nerezonabil pentru siguranţa publică”, a arătat el.

Comisia a menţionat, în mod special, ilegalităţile din închisoare şi activitatea sa infracţională de dinainte de a-şi ucide părinţii.

„Contrar părerilor celor care te susțin, nu ai fost un deținut model și sincer asta ni se pare cam deranjant”, i-a spus Barton, arătându-I că are două opțiuni pentru viitorul său: „Una este să iți plângi de milă. Sau poți pune la suflet ce am discutat”.

Încercările sale pentru a fi eliberat nu s-au încheiat. Respingerea solicitării de eliberare condiționată l-ar putea aduce în atenție pe guvernatorul Gavin Newsom, care analizează separat o cerere de clemență a celor doi frați.

Clemenţa ar putea îmbrăca forma unei sentințe reduse sau chiar a unei grațieri, dar nu ar schimba condamnările fratelui. Decizia într-un caz atât de cunoscut și controversat ar putea reprezenta un risc politic pentru Newsom, care este considerat un eventual candidat la președinție.

În plus, frații au cerut un nou proces, invocând noi probe descoperite în dosar. Un judecător analizează cererea, dar procuratura din Los Angeles se opune.

În timpul audierii, la care Erik Menendez a participat prin videoconferință, membrii comisiei l-au întrebat despre omoruri, relația cu părinții săi și încercările de a-şi ascunde vina pentru crime. El a descris momentele în care a deschis focul asupra părinților săi, Jose şi Kitty Menendez, în timp ce ei se uitau la TV, în vila lor din Beverly Hills.

Erik și Lyle Menendez, acum în vârstă de 54, respectiv 57 de ani, au fost găsiți vinovați de crimă cu premeditare pentru uciderea părinților lor, José și Kitty Menendez, în 1989, fiind condamnați la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Apărătorii lor au susținut că frații se temeau că părinții lor urmau să-i omoare pentru a ascunde ani de abuzuri sexuale, psihologice și fizice. Procurorii i-au prezentat însă drept doi tineri bogați care își doreau averea multimilionară a părinților.

De-a lungul anilor, frații au făcut numeroase apeluri împotriva condamnării, fără succes.

Totuși, sprijinul public pentru frați a crescut semnificativ în ultimii ani. Șansele lor de eliberare par acum mai reale ca niciodată, în contextul unor noi demersuri legale: solicitarea unui nou proces pe baza unor dovezi recente privind abuzurile tatălui, o petiție de grațiere adresată guvernatorului și cererea de rejudecare a pedepsei.

La momentul comiterii crimelor, frații aveau 18 și 21 de ani. De atunci, au susținut mereu că sunt nevinovați și au inițiat mai multe acțiuni juridice pentru a-și dovedi nevinovăția.