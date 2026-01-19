Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia cheamă grupările rivale la unitate împotriva lui Trump: „Destinul ne cheamă să ne unim”

După decenii de lupte sângeroase pentru teritorii, rute ale drogurilor și economii ilegale, cel mai căutat lider de gherilă din Columbia a lansat un apel surprinzător către grupările rivale din regiune: să își lase deoparte conflictele și să se unească împotriva unui inamic comun, Donald Trump și Statele Unite.

„Războiul dintre Mordisco, sau disidenții FARC, și ELN a fost foarte, foarte sângeros, cu un impact umanitar uriaș”, a declarat analistul de securitate Jorge Mantilla pentru The Telegraph. „În ciuda acestui fapt, Mordisco spune: «hei, opriți asta, să ne unim împotriva inamicului, care este SUA și intervenția lor». Așadar, cărțile sunt pe masă”.

O posibilă ofensivă comună SUA-Columbia-Venezuela

Pericolul formării unei astfel de alianțe a fost invocat și de președintele Columbiei, Gustavo Petro, el însuși fost luptător de gherilă, pentru a cere un efort coordonat de eliminare a grupărilor armate implicate în traficul de droguri. Petro a spus că a invitat-o pe Delcy Rodriguez, noua lideră a Venezuelei, să coopereze pentru a înlătura forțele insurgente.

O eventuală operațiune militară comună lansată de Statele Unite, Columbia și Venezuela ar putea, teoretic, să distrugă aceste grupări după mai bine de 60 de ani de conflicte armate. ELN a fost fondată în anii ’60 de studenți și lideri sindicali inspirați de Revoluția Cubaneză și, timp de peste jumătate de secol, a extorcat, răpit și ucis civili columbieni.

În ultimii ani, regimul Maduro le-a permis luptătorilor ELN să se refugieze în zonele de la granița cu Columbia, mizând pe faptul că aceștia ar putea deveni prima linie de apărare în fața unor posibile atacuri ale Statelor Unite. Comandanții ELN profită însă de situație pentru a face trafic de droguri și de persoane, într-un context în care milioane de venezueleni au fugit din țară pentru a scăpa de represiune.

ELN ar avea aproximativ 6.000 de membri și controlează mari părți din Catatumbo, o regiune din Columbia cunoscută pentru producția masivă de cocaină. „Astăzi, principalul obiectiv al ELN nu este preluarea puterii în Columbia sau reconstrucția statului columbian, ci mai mult apărarea Revoluției Bolivariene”, a explicat Mantilla. După capturarea lui Maduro, grupul a declarat că va lupta împotriva „imperiului american până la ultima picătură de sânge”.

Gustavo Petro a reiterat că a invitat-o pe Delcy Rodriguez să colaboreze cu trupele columbiene pentru a elimina forțele insurgente.

„Toate țările din America Latină vor produce luptători de gherilă”

Dacă Statele Unite ar trimite trupe terestre în Venezuela, ELN ar putea cere formarea unei „armate continentale”, susține Carlos Arturo Velandia, fost comandant al grupării. Până atunci însă, spune el, ELN va ignora, cel mai probabil, apelul lansat de Mordisco. „ELN a caracterizat grupul armat condus de Mordisco drept o organizație narco-paramilitară aflată în serviciul statului”.

Velandia crede totuși că un astfel de apel la mobilizare ideologică va fi respectat și că „toate țările vor produce luptători de gherilă care vor lupta contra imperialismului”, chiar dacă aceștia vor rămâne, cel mai probabil, să lupte în propriile lor state.

Chiar și o operațiune militară comună a Statelor Unite, Venezuelei și Columbiei nu ar avea o misiune ușoară. „Sunt cam 25.000 de luptători înarmați, dacă numărăm nu doar ELN, ci toate grupările armate din Columbia”, a spus Mantilla. „25.000 de oameni nu sunt ceva ce poți șterge de pe hartă cu un bombardament sau o operațiune specială. Cred că ar fi un mare efort pe termen lung să câștigi controlul teritorial în acele locuri unde ELN a cultivat guvernarea criminală și are capacitatea de a corupe și captura statele locale”.

Într-un interviu acordat în 2019, comandantul ELN Israel Ramirez Pineda, cunoscut ca Pablo Beltran, vorbea deja despre posibilitatea unei intervenții americane pentru răsturnarea lui Maduro. „Dacă vin după noi, vom răspunde. Nu vom fugi și nu ne vom ascunde”, spunea atunci Beltran.

Șapte ani mai târziu, promisiunea liderilor ELN de a se ridica împotriva „inamicului imperialist” pare mai aproape ca oricând de a fi pusă la încercare.