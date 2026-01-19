search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia cheamă grupările rivale la unitate împotriva lui Trump: „Destinul ne cheamă să ne unim”

0
0
Publicat:

După decenii de lupte sângeroase pentru teritorii, rute ale drogurilor și economii ilegale, cel mai căutat lider de gherilă din Columbia a lansat un apel surprinzător către grupările rivale din regiune: să își lase deoparte conflictele și să se unească împotriva unui inamic comun, Donald Trump și Statele Unite.

Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia vrea o „super-armată” rebelă FOTO: X
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia vrea o „super-armată” rebelă FOTO: X

„Războiul dintre Mordisco, sau disidenții FARC, și ELN a fost foarte, foarte sângeros, cu un impact umanitar uriaș”, a declarat analistul de securitate Jorge Mantilla pentru The Telegraph. „În ciuda acestui fapt, Mordisco spune: «hei, opriți asta, să ne unim împotriva inamicului, care este SUA și intervenția lor». Așadar, cărțile sunt pe masă”. 

O posibilă ofensivă comună SUA-Columbia-Venezuela

Pericolul formării unei astfel de alianțe a fost invocat și de președintele Columbiei, Gustavo Petro, el însuși fost luptător de gherilă, pentru a cere un efort coordonat de eliminare a grupărilor armate implicate în traficul de droguri. Petro a spus că a invitat-o pe Delcy Rodriguez, noua lideră a Venezuelei, să coopereze pentru a înlătura forțele insurgente.

O eventuală operațiune militară comună lansată de Statele Unite, Columbia și Venezuela ar putea, teoretic, să distrugă aceste grupări după mai bine de 60 de ani de conflicte armate. ELN a fost fondată în anii ’60 de studenți și lideri sindicali inspirați de Revoluția Cubaneză și, timp de peste jumătate de secol, a extorcat, răpit și ucis civili columbieni.

În ultimii ani, regimul Maduro le-a permis luptătorilor ELN să se refugieze în zonele de la granița cu Columbia, mizând pe faptul că aceștia ar putea deveni prima linie de apărare în fața unor posibile atacuri ale Statelor Unite. Comandanții ELN profită însă de situație pentru a face trafic de droguri și de persoane, într-un context în care milioane de venezueleni au fugit din țară pentru a scăpa de represiune.

ELN ar avea aproximativ 6.000 de membri și controlează mari părți din Catatumbo, o regiune din Columbia cunoscută pentru producția masivă de cocaină. „Astăzi, principalul obiectiv al ELN nu este preluarea puterii în Columbia sau reconstrucția statului columbian, ci mai mult apărarea Revoluției Bolivariene”, a explicat Mantilla. După capturarea lui Maduro, grupul a declarat că va lupta împotriva „imperiului american până la ultima picătură de sânge”.

Gustavo Petro a reiterat că a invitat-o pe Delcy Rodriguez să colaboreze cu trupele columbiene pentru a elimina forțele insurgente.

„Toate țările din America Latină vor produce luptători de gherilă”

Dacă Statele Unite ar trimite trupe terestre în Venezuela, ELN ar putea cere formarea unei „armate continentale”, susține Carlos Arturo Velandia, fost comandant al grupării. Până atunci însă, spune el, ELN va ignora, cel mai probabil, apelul lansat de Mordisco. „ELN a caracterizat grupul armat condus de Mordisco drept o organizație narco-paramilitară aflată în serviciul statului”.

Velandia crede totuși că un astfel de apel la mobilizare ideologică va fi respectat și că „toate țările vor produce luptători de gherilă care vor lupta contra imperialismului”, chiar dacă aceștia vor rămâne, cel mai probabil, să lupte în propriile lor state.

Chiar și o operațiune militară comună a Statelor Unite, Venezuelei și Columbiei nu ar avea o misiune ușoară. „Sunt cam 25.000 de luptători înarmați, dacă numărăm nu doar ELN, ci toate grupările armate din Columbia”, a spus Mantilla. „25.000 de oameni nu sunt ceva ce poți șterge de pe hartă cu un bombardament sau o operațiune specială. Cred că ar fi un mare efort pe termen lung să câștigi controlul teritorial în acele locuri unde ELN a cultivat guvernarea criminală și are capacitatea de a corupe și captura statele locale”.

Într-un interviu acordat în 2019, comandantul ELN Israel Ramirez Pineda, cunoscut ca Pablo Beltran, vorbea deja despre posibilitatea unei intervenții americane pentru răsturnarea lui Maduro. „Dacă vin după noi, vom răspunde. Nu vom fugi și nu ne vom ascunde”, spunea atunci Beltran.

Șapte ani mai târziu, promisiunea liderilor ELN de a se ridica împotriva „inamicului imperialist” pare mai aproape ca oricând de a fi pusă la încercare.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
digi24.ro
image
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
stirileprotv.ro
image
Pro TV ia Big Brother? Prezentatoare: Gabriela Cristea, în locul lui Cătălin Măruță
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Dosarul lui Horațiu Potra a intrat în impas. Mercenarul nu poate fi inculpat pentru spălare de bani și evaziune: ancheta e blocată
fanatik.ro
image
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
libertatea.ro
image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
L-a umilit pe Gigi Becali de față cu toți jucătorii și a plecat fără să clipească. "A venit la mașină, a tras de ușă!"
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
observatornews.ro
image
Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Mihai Neșu, dat peste cap de ultimele reforme: fundația sa trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro. „Vreau să cred că această decizie i-a scăpat domnului Bolojan”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Concediu de odihnă 2026. Cine sunt angajați care beneficiază de zile libere legale suplimentare
mediaflux.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Legăturile dureroase dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta. Ce i-a grăbit, de fapt, moartea marelui poet
actualitate.net
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Meghan Markle a făcut publică o imagine inedită din 2016 cu Prințul Harry, dar și un videoclip surpriză filmat de Prințesa Lilibet

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor