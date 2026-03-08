search
Duminică, 8 Martie 2026
Louis Munteanu, evoluție notabilă pe același teren cu Messi. Aproape să înscrie un gol senzațional în duelul direct cu argentinianul

Publicat:

Lionel Messi se apropie de o nouă bornă impresionantă în carieră, după ce a marcat în victoria obținută de Inter Miami, scor 2-1, cu DC United, în Major League Soccer.

Louis Munteanu, confruntare cu Messi în MLS Foto/Profimedia
Louis Munteanu, confruntare cu Messi în MLS Foto/Profimedia

Argentinianul a înscris în minutul 27, cu o execuție fină peste portar, reușind astfel al treilea său gol din acest sezon. Grație acestei reușite, Messi a ajuns la 80 de goluri pentru Inter Miami, iar totalul din întreaga carieră a urcat la 899.

De opt ori câștigător al Ballon d'Or, atacantul este acum la un singur gol de impresionanta bornă de 900, performanță care confirmă încă o dată longevitatea și eficiența sa la cel mai înalt nivel.

Silvetti. Messi. 2-0.Pure class from Miami in Baltimore. 😍 pic.twitter.com/9IpJdGyPUi

— Major League Soccer (@MLS) March 7, 2026

Câștigător al opt Ballon d'Or și aproape de 39 de ani, Lionel Messi are în palmares 672 de goluri pentru FC Barcelona, 32 pentru Paris Saint-Germain și 115 pentru naționala Argentinei. Victoria de sâmbătă a adus-o pe Inter Miami pe locul trei în Conferința de Est din MLS, cu șase puncte acumulate în trei etape.

Louis Munteanu, aproape de un gol de senzație

Louis Munteanu a intrat în meci în minutul 61 și a adus mai multă dinamism în atacul lui DC United. Spre final, românul a fost foarte aproape de un gol spectaculos. A trimis o minge cu boltă care a trecut la câțiva centimetri de vinclul porții lui Inter Miami. 

Execuția internaționalului român poate fi urmărită în videoul de mai jos, la minutul 7:20.

A fost a treia apariție a sa din postura de rezervă, dar de data aceasta a evoluat aproape o jumătate de oră, cel mai mult până acum.

Inter Miami a deschis scorul încă din minutul 17, printr-un șut cu efect de la marginea careului, semnat de Rodrigo De Paul, colegul argentinian al lui Lionel Messi. Zece minute mai târziu, Messi a dublat avantajul: a primit o pasă perfectă în adâncime de la Mateo Silvetti și a finalizat elegant peste portarul avansat, Sean Johnson.

United a revenit după pauză și a redus diferența în minutul 75 prin atacantul israelian Tai Baribo. Totuși, Miami a rezistat presiunii și a păstrat victoria până la final.

