Joi, 8 Ianuarie 2026
Video Proteste în Columbia după amenințările SUA privind o posibilă intervenție militară: „Trump este diavolul, cea mai detestabilă persoană din lume”

Publicat:

Mii de persoane au ieșit în stradă, miercuri, în mai multe orașe din Columbia, pentru a protesta față de amenințările președintelui american Donald Trump privind extinderea acțiunilor militare ale SUA în America de Sud, inclusiv pe teritoriul columbian.

Mii de persoane au ieșit în stradă. FOTO: captură video Facebook/Washington Blade
Manifestațiile au avut loc la apelul președintelui columbian Gustavo Petro, după ce Donald Trump a sugerat că ar lua în calcul o intervenție militară în Columbia, în urma atacului american de la sfârșitul săptămânii trecute asupra Venezuelei, notează The Guardian.

„Trump este diavolul... este cea mai detestabilă persoană din lume”, a declarat una dintre manifestante, o femeie de afaceri în vârstă de 55 de ani.

Un alt participant la marș, José Silva, în vârstă de 67 de ani, a spus că răpirea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro a ridiculizat afirmația lui Trump că ar fi „președintele păcii”. „Este președintele războiului... este un maniac”, a declarat Silva. „Congresul SUA trebuie să facă ceva pentru a-l îndepărta din funcția de președinte... Este un bandit.”

Duminică, Trump l-a numit pe Gustavo Petro „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă în Statele Unite”, deși nu există dovezi că liderul columbian ar fi implicat în traficul de droguri din țara sa, statul fiind cel mai mare producător de cocaină din lume.

În orașul Cúcuta, situat la granița cu Venezuela, sute de protestatari au mărșăluit fluturând drapelul național și scandând mesaje antiamericane.

Nemulțumirea populației a fost alimentată de operațiunea militară americană desfășurată la Caracas, în urma căreia președintele venezuelean Nicolás Maduro și soţia sa au fost capturați și extrădați, iar zeci de gărzi de corp cubaneze și venezuelene au fost ucise. Gustavo Petro a calificat acţiunea drept „ilegală” și a avertizat că, în ciuda unui prim dialog telefonic cu Donald Trump, Columbia „nu își poate coborî garda”.

Tensiunile au escaladat după ce Donald Trump l-a insultat public pe liderul columbian şi a declarat, întrebat despre o posibilă intervenție de tipul celei din Venezuela asupra Columbiei, că „sună bine”. Declaraţiile au provocat reacții în întreaga regiune, proteste fiind organizate şi în oraşe precum Ciudad de México, São Paulo şi Buenos Aires.

Atacul asupra Venezuelei, pe care Trump a recunoscut că l-a avut ca obiectiv, și obținerea accesului total la rezervele de petrol ale ţării, a stârnit îngrijorări majore în America Latină.

Diplomaţi şi analişti avertizează că politica administraţiei americane riscă să destabilizeze întreaga regiune şi să izoleze Statele Unite pe plan internaţional.

Fostul responsabil pentru America de Sud în Consiliul Naţional de Securitate al SUA, Benjamin Gedan, a declarat că Donald Trump dă dovadă de un dezinteres profund faţă de relaţiile diplomatice şi imaginea Statelor Unite în lume, urmărind mai degrabă obiective economice şi strategice, în detrimentul cooperării regionale.

„Donald Trump nu a demonstrat absolut nicio preocupare pentru modul în care sunt percepute Statele Unite și pentru relațiile acestora cu guvernele din regiune. El a ajuns la concluzia că poate intimida guvernele pentru a le supune, că opinia publică nu are nicio importanță și că puterea „soft” este irelevantă... Este o abordare bizară față de o regiune pe care el însuși a identificat-o ca fiind strategic importantă pentru Statele Unite. Se pare că Trump face tot posibilul pentru a maximiza dezastrul diplomatic”, a adăugat Gedan.

