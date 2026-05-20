search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Adio, liste de așteptare pentru donatori? Oameni de știință au printat 3D prima cornee funcțională

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O echipă de cercetători din Coreea de Sud a reușit un progres important în medicina regenerativă: au creat în laborator o cornee umană folosind imprimarea 3D. Speră ca această descoperire să ajute în viitor la redarea vederii în cazul a milioane de oameni. Metoda nu ar funcționa însă în orice situația, ci doar dacă problemele de vedere au fost cauzate de o afecțiune a corneei. 

Cornee sursa

Ca să ajungă la reușită, cercetătorii de la Pohang University of Science and Technology și Kyungpook National University  au folosit un „material biologic” făcut din structura unei cornee de donator și l-au combinat cu celule stem. Acest amestec - denumit și bioink -a fost apoi „printat” strat cu strat, până a rezultat o cornee artificială. Studiul a fost publicat în revista științifică Biofabrication.

De ce este importantă descoperirea

Corneea este partea transparentă din fața ochiului, cea care permite trecerea corectă a luminii Ca să funcționeze corect, ea trebuie să fie perfect clară.

Problema este că structura ei internă este formată din fibre foarte fine de colagen, aranjate într-un model ordonat. Dacă această structură se strică, corneea își pierde transparența și vederea este afectată.

Până acum, încercările de a crea cornee artificială nu au reușit să reproducă perfect această structură.

Cercetătorii sud-coreeni au descoperit însă, în timpul imprimării, că pot controla fricțiunea care apare aatunci când materialul trece prin duza imprimantei într-un mod care a ghidat fibrilele de colagen să se organizeze în aceeași rețea ordonată care se găsește într-o cornee umană sănătoasă.

Rezultatele testelor

În teste de laborator și cele realizate pe animale, rezultatele au fost promițătoare:

  • peste 90% dintre celule au rămas viabile după imprimare, ceea ce indică faptul că țesutul nu doar supraviețuiește procesului de imprimare, ci rămâne activ biologic.
  • țesutul s-a integrat în ochi în aproximativ patru săptămâni
  • au apărut semne timpurii că nervii încep să se refacă
  • tesutul a menținut transparența optică și flexibilitatea, două proprietăți critice pentru funcția vizuală.

Toate acestea sunt esențiale pentru o funcționare normală a ochiului.

Ce înseamnă descoperirea pentru pacienți

La nivel global, foarte multe persoane au probleme grave ale corneei, iar o parte dintre ele pot fi tratate prin  transplant. Problema este că nu există suficiente cornee de la donatori pentru toți pacienții.

Se estimează că există o singură cornee disponibilă pentru aproximativ 70 de oameni care au nevoie de transplant, iar milioane de persoane suferă de pierdere a vederii din cauze tratabile prin intervenție. În unele regiuni, inclusiv în Coreea de Sud, listele de așteptare pot ajunge la ani întregi. 

Un aspect important al tehnologiei este că nu elimină complet nevoia de donatori, ci optimizează utilizarea acestora. Țesutul donat este folosit ca material de bază, dar poate fi procesat și multiplicat pentru a produce mai multe implanturi. În unele scenarii, o singură cornee donată ar putea fi utilizată pentru a genera zeci sau chiar sute de implanturi bioprintate.

Drumul din laborator spre practica de zi cu zi

Echipele de oameni de știință lucrează în prezent la extinderea cercetării către studii clinice realizate pe oameni, după rezultatele obținute în fazele preclinice.

Deși tehnologia nu este încă disponibilă pentru utilizare pe scară largă - și ar mai putea dura ani întregi - rezultatele sunt considerate un pas important în direcția dezvoltării unor implanturi corneene „la cerere”, produse prin bioprintare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
digi24.ro
image
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
stirileprotv.ro
image
Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice”
gandul.ro
image
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
mediafax.ro
image
Marius Baciu, despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB: „Am zis că nu vreau să fiu o marionetă! Şi eu fac schimbări în minutul 20”
fanatik.ro
image
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
libertatea.ro
image
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
digisport.ro
image
Ce alimente surprinzătoare ar putea crește riscul de cancer pulmonar la tinerii care nu au fumat niciodată
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Semafoarele din Bucureşti vor avea inteligenţă artificială. Cum vor funcţiona
observatornews.ro
image
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
cancan.ro
image
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Câți litri de alcool poţi produce în gospodărie fără să încalci legea. Noile limite propuse de Parlament, aşa nu vei plăti accize
playtech.ro
image
Gerard Pique i-a scris un mesaj simplu, însă Shakira l-a uimit cu răspunsul ei: ”Doamne, nu e normală”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
FOTO Lamine Yamal, în vacanță alături de un model! Câți ani ar avea noua parteneră
digisport.ro
image
Zodii care scapă de tot ghinionul la finalul acestei săptămâni. Fericirea își face loc în viața acestor nativi!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Probleme mari la ANAF! Românii se plâng, Ministerul Finanțelor promite un nou portal mai simplu
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Câți bani costă un singur concert al Andrei la Sala Palatului. Măruță a vorbit despre cheltuielile uriașe
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
click.ro
image
Cu ce fel de brânza trebuie să umpli ciupercile. Mihaela Bilic: „Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”
click.ro
image
Țușpaisul, o veche mâncare românească foarte sănătoasă, care aduna la masă germanii, maghiarii și românii
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Ornamentul făcea parte din teaca unei săbii (© Terje Tveit, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger)
Un ornament de aur vechi de 1.500 de ani, descoperit întâmplător de un excursionist
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?