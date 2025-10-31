search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Ce a vrut să spună Trump prin reluarea „testelor nucleare". Precizările făcute de Vance

Război în Ucraina
Publicat:

Anunțul de miercuri al președintelui american Donald Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare a suscitat întrebări cu privire la ce se referă mai exact acesta, având în vedere interdicția SUA privind testările nucleare prin detonare, relatează ABC News.

Donald trump- Air force One FOTO EPA-EFE
Donald trump- Air force One FOTO EPA-EFE

Cu câteva momente înainte de întrevederea cu președintele chinez Xi Jinping, Trump a scris pe platforma sa de socializare: „Ca urmare a programelor de testare ale altor ţări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în condiții de egalitate”.

„Acest proces va începe imediat”, a adăugat președintele american, motivând că alte țări efectuează acest tip de teste.

El a afirmat că SUA are „mai multe arme nucleare decât orice altă ţară”, urmate de Rusia şi China, care ocupă un al treilea loc „îndepărtat”. 

Casa Albă nu a dorit să clarifice dacă Trump s-a referit la testarea propriu-zisă a armelor nucleare - pe care doar Coreea de Nord le-a întreprins în secolul XXI - sau la testarea platformelor de lansare a unor arme nucleare, în ceea ce ar fi teste de rutină.

Întrebat joi ce a vrut să spună Trump, vicepreședintele SUA, JD Vance, a răspuns că postarea președintelui american „vorbește de la sine”.

„Avem un arsenal imens... Uneori trebuie să îl testezi pentru a te asigura că funcționează și o face cum trebuie”, a spus Vance.

Viceamiralul Richard Correll, în cadrul audierii sale de confirmare, joi, în funcția de comandant al Comandamentului Strategic al SUA care supraveghează desfășurarea armelor nucleare, a subliniat referința lui Trump la testarea „pe picior de egalitate”.

„Nu aș porni de la asumpția că mesajul președintelui se referă la teste nucleare”, a spus Correll.

„Nici China, nici Rusia nu au efectuat un test nuclear exploziv  Așa că nu presupun nimic în acest sens”, a spus el, sugerând că SUA nu va căuta o reluare a testelor cu detonare, după 30 de ani.

Controlul nuclear „într-un punct de inflexiune”, spun experții

SUA a testat ultima dată o armă nucleară în 1992, înainte ca președintele George H.W. Bush să impună un moratoriu asupra testelor nucleare - inclusiv subterane. Din 1996, SUA și Rusia sunt semnatare ale Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare.

Însă tratatul nu este în vigoare deoarece nu a reunit suficiente țări pentru a fi ratificat, inclusiv de SUA și Rusia. Cu toate acestea, interdicția asupra testelor nucleare a devenit normativă.

Experții au explicat că SUA au contribuit la stabilirea unui consens global de combatere a proliferării armelor nucleare - un pilon cheie al acestuia fiind angajamentul de a nu detona arme nucleare ca parte a unor eventuale teste.

„Regimul de neproliferare se află într-un punct de inflexiune”, a apreciat Kelsey Davenport, directoarea pentru politica de neproliferare la Asociația pentru Controlul Armelor.

„Dacă vreun stat efectuează teste nucleare în acest moment, asta ar putea deschide ușa pentru alte țări să aibă în vedere dezvoltarea unui factor de descurajare nuclear viabil, în special în eventualitatea în care acea țară este semnatară a Tratatului de interdicție completă a testelor nucleare”, a spus ea.

„Acest lucru ar submina norma îndelungată împotriva testelor nucleare, care a înfrânat toate țările, cu excepția Coreei de Nord”, a subliniat Davenport.

O schimbare de politică

Nu este clar ce l-a determinat pe Trump să semnaleze o schimbare de politică în ceea ce privește testele nucleare. Recent, el a catalogat testele rusești cu arme cu capacitate nucleară „nepotrivite” în contextul unor eforturi ale SUA de a media pacea în războiul din Ucraina, atrăgând în același timp atenția asupra faptului că SUA au amplasat sisteme cu capabilitate nucleară în apropierea Rusiei.

Ca răspuns la anunțul al lui Trump, Kremlinul a declarat că exercițiile sale din ultima săptămână au fost unele de rutină și a avertizat că Rusia va urma exemplul dacă SUA reiau testele.

„Acesta nu este un test nuclear. Dacă cineva se abate de la moratoriu, Rusia va acționa în consecință”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin.

Potrivit expertului citat, dacă SUA „deschid ușa testelor nucleare”, Rusia și China ar putea avea „mai multe oportunități de a testa și rafina acele modele de focoase nucleare”.

Or, moratoriul global asupra testelor nucleare „a asigurat un avantaj tehnic pentru Statele Unite” până acum, a spus Davenport.

„Puterea de calcul a Laboratoarelor Naționale ale SUA oferă Statelor Unite un avantaj în această privință, în schimb reluarea testelor nucleare ar putea permite statelor precum Rusia și China să ajungă din urmă Statele Unite”, a adăugat ea.

Preşedintele rus Vladimir Putin a supravegheat la 22 octombrie exerciţii militare terestre, maritime şi aeriene ale forţelor nucleare.

El a insistat că este vorba despre exerciţii „de rutină”, însă, în ultimele zile, anunţat testarea cu succes a două noi sisteme de arme cu propulsie nucleară: racheta de croazieră Burevestnik, respectiv torpila Poseidon, două arme ultima generaţie despre care Putin spune că sunt fără egal în lume. Rusia a anunțat de-a lungul anilor lansări de rachete balistice şi intercontinentale, dar nu a efectuat niciun test nuclear de la dezmembrarea Uniunii Sovietice în 1991.

„Este o încercare de a salva aparenţele. Se vede treaba că iniţial Trump nu a înţeles ce este (racheta de croazieră cu propulsie nucleară) Burevestnik. Acum, consilierii săi, inclusiv armata, cred, i-au explicat. De asemenea, nu a înţeles iniţial ce este (torpila nucleară) Poseidon. Şi acum a înţeles că este ceva real. Şi că trebuie să răspundă cumva. Şi atunci a vorbit despre teste. Ei bine, haideţi să facem un test public în orice poligon, pentru ca Trump să poată vedea ce armă teribilă avem în mâini. Să-i lăsăm să-şi facă testele. Vom vedea cum răspundem. Eu unul cred că nu vor mai dori niciodată să efectueze teste”, a declarat joi senatorul rus Vladimir Djabarov, şeful Comitetului Senatului pentru Apărarea Suveranităţii Statului, citat de EFE.

SUA

