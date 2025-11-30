Casa Albă a lansat un site care detectează „știrile false”. Platforma, oprită temporar după ce Fox News a fost inclus în lista „infractorilor”

Casa Albă a lansat un site menit să urmărească ceea ce numește „biased media” (media părtinitoare) și inexactități. Noua pagină „Media Bias” a fost activată vineri, 28 noiembrie, Casa Albă susținând că va ajuta la expunerea „știrilor false”.

„Sătui de Fake News? Avem locul potrivit pentru voi”, a scris contul oficial al Casei Albe pe X. „Obțineți FAPTELE. Urmăriți cei mai mari «infractori». Vedeți Fake News DEZVĂLUITE.”

Totuși, site-ul a fost oprit temporar și apoi relansat cu modificări. În actualizare, Fox News a fost eliminată de pe lista „infractorilor”, după ce Casa Albă a atribuit în mod eronat unor reporteri ai Fox News întrebări puse în cadrul unei conferințe de presă, scrie Daily Beast.

„Fox News a cerut Casei Albe să corecteze, iar acum acolo unde era pagina apare o eroare 404”, a scris pe X reporterul de media al Washington Post, Scott Nover.

Site-ul, care este din nou activ, include în prezent 31 de „abateri de fake news” provenite din 21 de publicații.

Noul tracker este cea mai recentă mișcare din campania anti-media a administrației Trump. De la începutul anului, jurnaliști au fost suspendați de la Pentagon și eliminați din grupul de presă de la Casa Albă pentru relatări critice, iar organizații media au fost vizate legal.

Printre articolele care au nemulțumit Casa Albă și care apar înregistrate pe site se numără:

- „Pastele italiene sunt pe cale să dispară de pe rafturile magazinelor din SUA” (Wall Street Journal),

- „Whoopi Goldberg de la The View inventează un cântec pentru a-l critica pe Trump pentru construirea unei săli de bal la Casa Albă” (ABC News),

- „Republicanii pierd bătălia politică privind blocajul guvernamental” (MSNBC).

„Casa Albă a lui Trump trage la răspundere Fake News ca niciodată până acum”, a scris secretarul de presă Karoline Leavitt într-o postare care anunța lansarea site-ului.

Website-ul este o inversare a eforturilor istorice ale presei de a urmări afirmațiile false sau înșelătoare făcute de Donald Trump în timpul mandatului său. The Washington Post a estimat că Trump a făcut 30.573 astfel de afirmații în primul său mandat, o medie de peste 20,9 pe zi.