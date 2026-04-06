Casa Albă, nevoită să dezmintă zvonurile de pe rețelele sociale că „Trump este mort”: Președintele este „în viață și lucrează”

Administrația de la Washington a fost nevoită să intervină pentru a dezminți zvonurile apărute online potrivit cărora Donald Trump ar fi murit sau ar fi fost internat, în stare gravă, la spital. Oficialii de la Casa Albă au transmis că președintele este „în viață și lucrează”, după ce speculațiile s-au răspândit rapid pe rețelele sociale.

Totul a pornit sâmbătă seară, când pe internet au circulat imagini care arătau mașini de poliție și o coloană oficială în fața Walter Reed Medical Center, în Bethesda. Clipurile sugerau o posibilă urgență medicală și blocarea accesului în zonă, notează Yahoo News.

Ulterior, s-a stabilit că imaginile sunt mai vechi, iar nu există dovezi privind o intervenție recentă sau închiderea drumurilor. Zvonurile au fost amplificate și de faptul că echipa de comunicare a anunțat că președintele nu mai avea apariții publice programate în acea zi.

Speculațiile au căpătat amploare după ce jurnalistul Ed Krassenstein a scris că „există tot mai multe suspiciuni” că Trump s-ar afla la spital.

Reacția Casei Albe

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a respins ferm informațiile: „Nu a existat niciodată un președinte care să fi muncit mai mult pentru poporul american decât președintele Trump. În acest weekend de Paște, el a lucrat neîncetat la Casa Albă și în Biroul Oval. Dumnezeu să-l binecuvânteze.”

Și contul oficial al administrației a ironizat zvonurile: „Liberalii conspiraționiști inventează teorii absurde atunci când @POTUS nu vorbește cu presa timp de 12 ore. Nu vă faceți griji! Președintele nu se oprește niciodată din muncă.”

De asemenea, mai mulți corespondenți au publicat imagini cu militari ai Marinei SUA la intrările în Casa Albă, semn că președintele se află în interior și își desfășoară activitatea.

Zvonuri recurente despre starea de sănătate

Nu este pentru prima dată când apar astfel de speculații. În august anul trecut, expresia „Trump este mort” a devenit virală după ce acesta nu a mai fost văzut în public timp de trei zile.

Zvonurile au fost alimentate și de apariția unor fotografii în care președintele părea să aibă vânătăi pe mâini și picioare umflate, ceea ce a generat întrebări privind starea sa de sănătate.

Casa Albă a confirmat anterior că Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune descrisă de medicii săi drept „benignă și frecventă” în rândul persoanelor în vârstă. De asemenea, vânătăile vizibile au fost puse pe seama strângerilor repetate de mână.

Activitate intensă și mesaje publice

În ciuda speculațiilor, Trump a continuat să fie activ pe platforma sa, Truth Social, unde a comentat recent o operațiune militară americană din Iran.

Președintele a anunțat că un pilot american doborât a fost salvat în urma unei misiuni complexe: „Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului, fiind vânat de adversari care se apropiau din ce în ce mai mult.”

Operațiunea a implicat zeci de aeronave, după ce Iranul ar fi oferit recompense pentru capturarea pilotului.

Pe fondul acestor evenimente, Trump a reiterat amenințările la adresa Iranului, avertizând că ar putea intensifica atacurile asupra infrastructurii țării dacă Teheranul nu respectă cerințele SUA, inclusiv redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Situația rămâne una tensionată, atât pe plan intern, din cauza speculațiilor privind starea liderului american, cât și pe plan extern, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.