Zelenski, convins că doar Trump şi SUA au suficientă putere pentru a face ca războiul din Ucraina să se încheie

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, 20 noiembrie, că SUA şi omologul lui american Donald Trump au un rol decisiv în eforturile menite să pună capăt războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.

„De la începutul acestui an, noi în Ucraina am susţinut fiecare pas decisiv, fiecare propunere corectă şi solidă menită să pună capăt acestui război. Şi doar preşedintele Trump şi Statele Unite au suficientă putere pentru a face ca acest război să se încheie”, a declarat şeful statului ucrainean după întrevederea avută la Ankara cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, scrie Agerpres.

Volodimir Zelenski a menţionat că îi este recunoscător lui Erdogan pentru implicarea continuă a Turciei în eforturile diplomatice în scopul încheierii conflictului din Ucraina.

„Am discutat în detaliu despre modalităţile reale de a aduce acest război la un final plin de încredere şi demnitate”, a adăugat el pe platforma X.

Zelenski a salutat disponibilitatea Turciei de facilita eventuale negocieri de pace între Kiev şi Moscova, afirmând că Erdogan a propus conversaţii în formate pe care Ucraina le susţine şi că este deschis faţă de „alte formate semnificative ce pot aduce rezultate”.

Declarațiile președintelui Zelenski vin după ce Ucraina a primit recent o nouă propunere de pace din partea SUA, care prevede, printre altele, să cedeze unele teritorii către Rusia şi reducerea cu jumătate a armatei sale.

Un oficial ucrainean spune, sub anonimat, că noul plan american pentru încheierea războiului pare să repete cereri ale Rusiei, considerate de Kiev drept o capitulare: recunoașterea anexării Crimeei și a teritoriilor ocupate, reducerea armatei ucrainene la 400.000 de militari și renunțarea la armele cu rază lungă.

Nu este clar dacă planul vine direct de la Trump sau din anturajul său. În plus, nu se știe ce ar oferi Rusia în schimb. Axios a relatat că SUA și Rusia ar lucra în secret la un astfel de plan, dar Kremlinul nu comentează.