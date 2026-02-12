Camera Reprezentanților din SUA votează pentru anularea tarifelor impuse de Trump Canadei

Camera Reprezentanților din Statele Unite a votat pentru anularea tarifelor impuse de președintele Donald Trump asupra bunurilor canadiene, într-un demers cu puternică încărcătură politică, dar cu șanse reduse de a produce efecte imediate, relatează BBC.

Cu 219 voturi pentru și 211 împotrivă, șase congresmeni republicani s-au alăturat democraților pentru a susține o rezoluție care cere revocarea taxelor vamale introduse anul trecut de Trump împotriva Canadei. Gestul este însă, în mare parte, simbolic: proiectul trebuie să treacă și de Senatul american, unde republicanii dețin majoritatea, iar apoi să ajungă pe biroul președintelui — puțin probabil să îl promulge.

De la realegerea sa, Donald Trump a relansat ofensiva comercială împotriva partenerilor tradiționali ai SUA. Canada s-a aflat din nou în vizorul său, liderul de la Casa Albă amenințând recent cu o taxă de import de 100% ca reacție la un posibil acord comercial între Ottawa și Beijing.

Chiar în timp ce votul avea loc în plen, Trump a transmis un avertisment pe rețeaua sa, Truth Social: „Orice republican, din Cameră sau din Senat, care votează împotriva TARIFELOR va suporta consecințe serioase la următoarele alegeri.” El a adăugat că „TARIFELE ne-au oferit securitate economică și națională, iar niciun republican nu ar trebui să fie responsabil pentru distrugerea acestui privilegiu”.

Înaintea votului, președintele Camerei, republicanul Mike Johnson — aliat apropiat al lui Trump — a încercat fără succes să blocheze dezbaterea pe marginea tarifelor. Cu o majoritate fragilă în Cameră, republicanii nu și-au permis prea multe trădări: cele șase voturi „rebele”, alături de un front aproape unit al democraților, au fost suficiente pentru adoptarea rezoluției.

„Lupta noastră nu se oprește aici”

Inițiativa legislativă aparține democratului Gregory Meeks, care l-a acuzat pe Trump că a „transformat tarifele într-o armă” împotriva aliaților și că a destabilizat economia globală. „Nu doar că aceste tarife au afectat grav relația noastră cu Canada, împingând-o mai aproape de China, dar au crescut și prețurile aici, acasă”, a declarat Meeks înainte de vot.

Printre republicanii care au votat alături de opoziție s-a numărat și Don Bacon, reprezentant al statului Nebraska. Acesta a afirmat că tarifele au fost „per ansamblu negative” pentru economie și reprezintă, în esență, o taxă suplimentară plătită de consumatorii, producătorii și fermierii americani.

Proiectul merge acum în Senat, unde majoritatea republicană ar putea să îl blocheze. Chiar și în eventualitatea improbabilă în care ar trece de această etapă, promulgarea sa de către Trump rămâne puțin probabilă.

În paralel, politica tarifară a președintelui este contestată și în instanță. Curtea Supremă a SUA urmează să se pronunțe într-un caz care pune sub semnul întrebării autoritatea legală a președintelui de a impune astfel de taxe.

Gregory Meeks, liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei, a anunțat că aceasta este doar prima dintr-o serie de inițiative menite să anuleze măsurile comerciale emblematice ale lui Trump. „Lupta noastră nu se oprește aici”, a spus el într-un mesaj video publicat înainte de vot. „Voi introduce rezoluții și pentru a pune capăt tarifelor impuse Mexicului, Braziliei și așa-numitelor tarife globale din << Ziua Eliberării>>.”