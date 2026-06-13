Video Cadavru găsit într-o mașină lângă baza Iranului de la Cupa Mondială. Autoritățile mexicane au deschis o anchetă

Un cadavru a fost găsit înfășurat într-un sac negru într-o mașină parcată în apropierea bazei de pregătire a naționalei Iranului pentru Cupa Mondială. Poliția din Tijuana a făcut descoperirea vineri, 12 iunie, după mai multe sesizări privind un miros puternic provenit dintr-un autoturism.

Daily Mail scrie că trupul era înfășurat într-un sac negru, iar vehiculul, un SUV Toyota gri cu numere de înmatriculare din California, fusese abandonat în parcarea unui supermarket aflat la doar câțiva metri de Estadio Caliente, stadionul unde Iranul se pregătește pentru primul său meci de la Cupa Mondială.

În momentul în care autoritățile au ridicat cadavrul, jucătorii iranieni se antrenau pe stadion.

„În urma verificării vehiculului, a fost găsită o persoană înfășurată într-un sac negru în portbagaj, prezentând urme de violență”, au transmis autoritățile mexicane.

Specialiști îmbrăcați în combinezoane de protecție au examinat cadavrul la fața locului înainte de a-l transporta pentru investigații.

Tijuana, oraș situat la granița cu Statele Unite, este cunoscut pentru nivelul ridicat al criminalității. Potrivit statisticilor oficiale, aici au fost înregistrate peste 1.200 de omucideri în 2025.

Descoperirea are loc în contextul debutului Cupei Mondiale în Mexic și al măsurilor sporite de securitate care însoțesc naționala Iranului pe fondul tensiunilor și conflictului cu Statele Unite.

Echipa iraniană se deplasează între locații sub protecție strictă, iar militari înarmați au fost prezenți inclusiv la antrenamente.

De asemenea, autoritățile americane au impus restricții delegației iraniene, permițând echipei să intre în Statele Unite doar în ziua meciurilor disputate în California și obligând-o să părăsească țara în aceeași zi.

Inițial, Iranul intenționa să își stabilească baza de pregătire în Arizona, însă tensiunile cu Statele Unite au determinat mutarea cantonamentului în Mexic.

Iranul va juca împotriva Noii Zelande luni, 15 iunie. În România, meciul va putea fi urmărit marți, de la ora 04:00.

Totodată, Statele Unite au refuzat să acorde vize unor membri ai personalului de sprijin al echipei iraniene.

Un oficial american a justificat măsura afirmând că administrația nu va permite ca sistemul de acordare a vizelor să fie folosit pentru introducerea unor persoane considerate riscuri de securitate.

Federația Iraniană de Fotbal – al cărei președinte, Mehdi Taj, s-ar număra printre persoanele cărora li s-a refuzat acordarea vizei – a descris decizia drept „cea mai gravă formă de interferență politică în sport”.

În aprilie, Marco Rubio a declarat că problema nu îi privește pe jucătorii iranieni, ci „unele dintre celelalte persoane pe care (iranienii) ar dori să le aducă împreună cu echipa”, sugerând că unele dintre acestea ar avea legături cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, organizație aflată pe lista grupărilor teroriste a Statelor Unite.

Presa iraniană a relatat că Mehdi Taj este el însuși fost membru al Gardienilor Revoluției.