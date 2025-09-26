search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Bruce Springsteen continuă să îl atace pe Trump și cere Congresului să îl „arunce la coşul de gunoi al istoriei”

Publicat:

Bruce Springsteen apare din nou pe coperta celebrului săptămânal american Time. De data aceasta, nu pentru muzica sa, ci pentru declarațiile sale incendiare împotriva lui Donald Trump și a administrației sale.

Bruce Springsteen FOTO: Shutterstock
Bruce Springsteen FOTO: Shutterstock

În acest lung interviu acordat în septembrie 2025, muzicianul consideră că „mulți oameni au crezut minciunile sale” și denunță faptul că președintelui american „nu-i pasă de cei uitați - de nimeni altcineva decât de el însuși și de multimilionarii care stăteau în spatele lui în ziua inaugurării”.

Dacă vreau să rămân fidel celui care am încercat să fiu… nu pot să le ofer acestor oameni un cec în alb”, spune el, referindu-se la Trump și la susținătorii săi din guvern, scrie News.

În ceea ce privește atacurile personale ale șefului statului la adresa sa, Bruce Springsteen este categoric: „Nu-mi pasă absolut deloc ce părere are despre mine... El este personificarea vie a motivului pentru care au fost create al 25-lea amendament și procedura de destituire. Dacă Congresul ar avea curaj, el ar fi aruncat în coșul de gunoi al istoriei”.

Un conflict care se intensifică

Ostilitatea dintre cei doi este mai veche. Bruce Springsteen s-a opus deja în 2016 utilizării de către Donald Trump a cântecului său „Born in the U.S.A.” în cadrul mitingurilor sale politice, preferând să o susțină deschis pe Hillary Clinton decât să intenteze o acțiune în justiție.

Dar abia din 2018, în timpul rezidenței sale pe Broadway, cântărețul a început să-l critice mai direct pe Donald Trump. Springsteen, care a dat întotdeauna cuvântul celor defavorizați, l-a calificat pe Trump drept „cretin”, „tragedia democrației noastre” sau „escroc”.

Antagonismul s-a cristalizat în mod special în mai 2025, la concertul de deschidere a turneului său european din Manchester, unde Springsteen a ţinut trei discursuri virulente la adresa lui Donald Trump şi a „incompetenței” sale. Aceste critici la adresa guvernului „corupt” i-au adus artistului numeroase insulte din partea președintelui american.

Schimbul de replici între cei doi s-a intensificat de la realegerea miliardarului american. Președintele l-a calificat pe muzician drept „prost ca o piatră” și a publicat un videoclip în care îl batjocorea. Donald Trump l-a numit, de asemenea, pe muzicianul fervent susținător al democraților, un „rocker uscat ca o prună” care ar trebui „să tacă din gură”.

Dar artistul nu îşi limitează criticile la tabăra republicană. Bruce Springsteen critică democrații pentru ineficiența lor în lupta împotriva președintelui Trump, subliniind că problema rezidă atât în „limbajul pe care îl folosesc”, cât şi în „modul în care încearcă să ajungă la oameni”.

„Avem nevoie disperată de un partid alternativ eficient”, declară el, îndemnând Partidul Democrat să „găsească pe cineva care să se adreseze majorității națiunii”.

SUA

loading Se încarcă comentariile...
