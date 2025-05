Bruce Springsteen îl atacă pe Donald Trump: „America este în mâinile unei administrații corupte, incompetente și trădătoare”

Legenda rock'n'roll-ului a ținut o serie de discursuri tăioase pe scena din Manchester, vizând „administrația coruptă, incompetentă și trădătoare” din SUA.

Bruce Springsteen a ținut o serie de discursuri entuziaste în care l-a criticat pe Donald Trump și administrația sa, numindu-l pe președinte „nepotrivit” pentru funcție.

El a vorbit pe scena din Manchester, în deschiderea turneului său Land of Hope and Dreams cu E Street Band, scrie The Guardian.

În introducerea făcută cântecului care dă numele turneului, Springsteen a spus: „La mine acasă, America pe care o iubesc, America despre care am scris, care a fost un far al speranței și libertății timp de 250 de ani, este în prezent în mâinile unei administrații corupte, incompetente și trădătoare. În această seară, le cerem tuturor celor care cred în democrație și în cele mai bune aspecte ale experimentului nostru american să se ridice alături de noi, să își ridice vocile împotriva autoritarismului și să lase libertatea să răsune!”

Mai târziu, prezentând House of a Thousand Guitars, el a spus: „Ultimul control asupra puterii după ce controalele și echilibrul guvernului au eșuat sunt oamenii, tu și cu mine. Unirea oamenilor în jurul unui set comun de valori este tot ceea ce stă acum între democrație și autoritarism. Deci, la sfârșitul zilei, nu ne avem decât unii pe alții”.

Bruce Springsteen a mai spus: „Se întâmplă niște lucruri foarte ciudate și periculoase acolo, chiar acum. În America, oamenii sunt persecutați pentru că își folosesc dreptul la liberă exprimare și își exprimă dezacordul. Acest lucru se întâmplă acum. În America, cei mai bogați oameni au satisfacția de a abandona cei mai săraci copii ai lumii în boală și moarte. Acest lucru se întâmplă acum. În țara mea, ei simt o plăcere sadică în durerea pe care o provoacă muncitorilor americani loiali (...) Majoritatea reprezentanților noștri aleși nu au reușit să protejeze poporul american de abuzurile unui președinte nepotrivit și ale unui guvern necinstit (...) Acum, am speranță, pentru că cred în adevărul a ceea ce a spus marele scriitor american James Baldwin”.

Springsteen l-a criticat pe Trump și în timpul primului său mandat prezidențial, spunând că era o „amenințare la adresa democrației noastre”.

Cântărețul a fost mult timp un susținător al democraților și un prieten apropiat al lui Barack Obama - a făcut campanie pentru fiecare dintre campaniile sale prezidențiale, iar cei doi au creat împreună o serie de podcasturi, Renegades: Born in the USA. De asemenea, Springsteen a participat la mitinguri pentru campaniile lui Joe Biden și Kamala Harris.

Springsteen a scris, de asemenea, un imn definitoriu al tragediei din 11 septembrie, The Rising.