Trump îl jignește pe unul dintre cei mai mari artiști rock ai SUA, care umple stadioane în toată lumea: „Un nesimțit, enervant și agresiv”

Bruce Springsteen, unul dintre cei mai mari artiști ai Americii, a deschis turneul său european cu un mesaj politic puternic împotriva administrației Trump, iar președintele american nu a întârziat să răspundă cu jigniri și amenințări.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a atacat dur pe Bruce Springsteen într-o postare publicată vineri pe platforma sa Truth Social. Declarațiile vin după ce artistul a criticat administrația Trump în timpul concertului de deschidere al turneului „Land of Hope and Dreams”, desfășurat miercuri, 14 mai, la Manchester, Anglia.

„Springsteen este supraevaluat… nu e un tip talentat – doar un nesimțit, enervant și agresiv”, a scris Trump. „Joe adormitul (fostul președinte american Joe Biden) nu avea nicio idee ce face, dar Springsteen e „prost ca o piatră” și nu vedea ce se întâmplă – sau poate că vedea, ceea ce e și mai rău!”

În aceeași postare, Trump a adăugat: „Acest rocker uscat ca o prună (are pielea atrofiată!) ar trebui SĂ ÎȘI ȚINĂ GURA PÂNĂ SE ÎNTOARCE ÎN ȚARĂ, asta e doar o regulă de bun simț. Apoi vom vedea cum îi merge!”

Springsteen îndeamnă publicul să lupte pentru democrație

Comentariile lui Trump vin ca reacție la mesajul dur transmis de Bruce Springsteen în timpul concertului de la Etihad Stadium din Manchester, în seara de miercuri, 14 mai. Evenimentul a marcat debutul turneului european „Land of Hopes and Dreams” al trupei E Street Band, relatează CNN.

În fața a zeci de mii de fani, artistul a declarat: „Măreața trupă E Street este aici în această seară pentru a invoca puterea dreaptă a artei, a muzicii, a rock'n'roll-ului în vremuri periculoase. În patria mea, America pe care o iubesc, America despre care am scris și care a fost un far de speranță și libertate timp de 250 de ani, se află acum în mâinile unei administrații corupte, incompetente și trădătoare. În această seară, le cerem tuturor celor care cred în democrație și în ce e mai bun în experimentul american să se ridice împreună cu noi, să-și ridice vocile împotriva autoritarismului și să lase libertatea să răsune!”

Reacții și solidaritate din partea breslei muzicale

În urma comentariilor făcute de Trump, Federația Muzicienilor din America (AFM) a emis un comunicat oficial: „[AFM] nu va rămâne tăcută în fața atacurilor personale ale președintelui Statelor Unite împotriva a doi dintre membrii noștri – Bruce Springsteen și Taylor Swift. Ei nu sunt doar muzicieni talentați, ci modele și surse de inspirație pentru milioane de oameni din SUA și din întreaga lume. Fie că e vorba de Born in the USA sau de Eras Tour, muzica lor are un impact profund și o semnificație culturală reală. Muzicienii au dreptul la libertate de exprimare și ne solidarizăm cu toți membrii noștri”.