Obiceiurile bizare ale lui Donald Trump. Mărturia unei jurnaliste: „Nu vrei să fii la bordul Air Force One”

O jurnalistă americană a dezvăluit detalii inedite despre obiceiurile lui Donald Trump în timpul deplasărilor oficiale, care i-ar fi exasperat pe membrii echipei sale. Potrivit Kaitlan Collins, corespondenta CNN la Casa Albă, fostul lider de la Washington doarme foarte puțin și își trezește adesea angajații în toiul nopții, în timpul zborurilor cu Air Force One, doar pentru a sta de vorbă cu ei, scrie The Independent.

Trump, cunoscut pentru programul său de lucru haotic, refuză să doarmă în timpul zborurilor lungi și îi solicită pe cei din staff să îi țină companie, chiar și la ore târzii. „Aveam o sursă care mi-a spus: «Nu vrei niciodată să fii la bordul Air Force One într-o deplasare». [...] Trump e mereu treaz și îi pune pe alții să-i trezească pe membrii staffului dacă dorm, doar pentru că vrea să stea de vorbă cu ei”, a povestit Collins în podcastul Trading Secrets.

În trecut, Trump a declarat în fața susținătorilor că nu are nevoie de mai mult de trei-patru ore de somn pe noapte. Procurorul general Pam Bondi a confirmat, spunând că „niciun membru al echipei nu poate ține pasul cu el. Niciunul dintre noi nu știe când doarme.”

Comportamentul neobișnuit al fostului președinte nu este o noutate. În timpul primului său mandat, Trump a fost criticat pentru atitudinea autoritară față de angajați, dar și pentru ciudățenii precum butonul instalat pe biroul său pentru a cere o Coca Cola Diet.

În memoriile sale, John Bolton, fost consilier pentru securitate națională, a scris că Trump „nu putea face diferența între interesele personale și cele ale țării”. Fosta colaboratoare Omarosa Manigault Newman a susținut, la rândul ei, că Trump ar fi vrut să depună jurământul de învestire pe propria carte, The Art of the Deal, și că a concediat un angajat pentru întârzierea patului său de bronzat la Casa Albă.