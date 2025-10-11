search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Obiceiurile bizare ale lui Donald Trump. Mărturia unei jurnaliste: „Nu vrei să fii la bordul Air Force One”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O jurnalistă americană a dezvăluit detalii inedite despre obiceiurile lui Donald Trump în timpul deplasărilor oficiale, care i-ar fi exasperat pe membrii echipei sale. Potrivit Kaitlan Collins, corespondenta CNN la Casa Albă, fostul lider de la Washington doarme foarte puțin și își trezește adesea angajații în toiul nopții, în timpul zborurilor cu Air Force One, doar pentru a sta de vorbă cu ei, scrie The Independent.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Trump, cunoscut pentru programul său de lucru haotic, refuză să doarmă în timpul zborurilor lungi și îi solicită pe cei din staff să îi țină companie, chiar și la ore târzii. „Aveam o sursă care mi-a spus: «Nu vrei niciodată să fii la bordul Air Force One într-o deplasare». [...] Trump e mereu treaz și îi pune pe alții să-i trezească pe membrii staffului dacă dorm, doar pentru că vrea să stea de vorbă cu ei”, a povestit Collins în podcastul Trading Secrets.

În trecut, Trump a declarat în fața susținătorilor că nu are nevoie de mai mult de trei-patru ore de somn pe noapte. Procurorul general Pam Bondi a confirmat, spunând că „niciun membru al echipei nu poate ține pasul cu el. Niciunul dintre noi nu știe când doarme.”

Comportamentul neobișnuit al fostului președinte nu este o noutate. În timpul primului său mandat, Trump a fost criticat pentru atitudinea autoritară față de angajați, dar și pentru ciudățenii precum butonul instalat pe biroul său pentru a cere o Coca Cola Diet.

În memoriile sale, John Bolton, fost consilier pentru securitate națională, a scris că Trump „nu putea face diferența între interesele personale și cele ale țării”. Fosta colaboratoare Omarosa Manigault Newman a susținut, la rândul ei, că Trump ar fi vrut să depună jurământul de învestire pe propria carte, The Art of the Deal, și că a concediat un angajat pentru întârzierea patului său de bronzat la Casa Albă.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
digi24.ro
image
Un sat din Toscana oferă până la 20.000 de euro celor care se mută acolo. Și chiriașii primesc bani
stirileprotv.ro
image
Unde și când va fi înmormântată regretata Marinela Chelaru. Actrița a murit la vârsta de 66 de ani
gandul.ro
image
Mișcare surprinzătoare. Putin acuză Comitetul Nobel că a compromis credibilitatea Premiului pentru Pace și îl laudă pe Trump
mediafax.ro
image
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș
fanatik.ro
image
Cazul femeii exploatate sexual care i-a plătit proxenetului peste două milioane de lei în șapte ani. România, în topul țărilor privind traficul de persoane
libertatea.ro
image
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran
digi24.ro
image
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
gsp.ro
image
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
antena3.ro
image
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
observatornews.ro
image
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci dacă terenul de sub casă nu este pe numele tău – pași legali și costuri în 2025
playtech.ro
image
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară, nu am plecat. Asta e soarta mea”
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie”!!!
romaniatv.net
image
Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună. Incredibil cine o primește
mediaflux.ro
image
A murit Flavius Domide, cel mai mare jucător din istoria clubului UTA. Om al recordurilor, cu aceeași soartă ca Dobrin!
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Plaja ascunsă din Europa care rivalizează cu peisajele din Seychelles: „Nisip fin, apă turcoaz și liniște”. Vremea este excelentă și în octombrie
click.ro
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
click.ro
image
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință”
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Plaja ascunsă din Europa care rivalizează cu peisajele din Seychelles: „Nisip fin, apă turcoaz și liniște”. Vremea este excelentă și în octombrie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Ce te așteaptă până pe 23 octombrie? Pluto își reia mersul direct și schimbă jocul pentru toate zodiile

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică