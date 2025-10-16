Avertisment privind un posibil „eveniment lebădă neagră”, în contextul politicilor de imigrație din SUA

Lipsa forței de muncă în agricultură, agravată de politicile stricte privind imigrația, ar putea declanșa un „eveniment de tip lebădă neagră”, a avertizat directoarea generală a uneia dintre cele mai mari cooperative agroalimentare din Statele Unite.

Beth Ford, CEO al companiei Land O’Lakes, a lansat avertismentul în cadrul summitului Fortune Most Powerful Women, desfășurat marți, subliniind dependența fermierilor americani de forța de muncă imigrantă. Potrivit acesteia, măsurile restrictive adoptate în timpul administrației Trump au afectat semnificativ accesul la muncitori sezonieri sau permanenți în domeniul agricol.

„Fermierii încearcă să angajeze muncitori americani, însă se confruntă cu dificultăți reale în acest sens”, a declarat Ford. „Au o nevoie absolută de forță de muncă, iar lipsa acesteia poate declanșa o criză neașteptată și severă – un adevărat eveniment de tip lebădă neagră pentru o fermă.”

Conceptul de „eveniment lebădă neagră” desemnează, conform definiției Investopedia, o situație imprevizibilă, cu impact major și consecințe grave. În cazul industriei agroalimentare, astfel de evenimente pot include dezastre naturale, epidemii sau, cum este în acest caz, lipsa acută de lucrători.

Ford, aflată la conducerea Land O’Lakes din 2018, a atras atenția asupra vulnerabilității sistemului alimentar american. Datele Departamentului Agriculturii din SUA arată că, în 2022, aproximativ 42% dintre lucrătorii agricoli din țară erau născuți în afara Statelor Unite și nu aveau autorizație oficială de muncă. În sectorul lactatelor, proporția imigranților ajunge la 51%, potrivit Federației Naționale a Producătorilor de Lapte.

Departamentul Muncii al SUA a recunoscut, într-o comunicare oficială din 2 octombrie, că mulți cetățeni americani nu sunt dispuși să ocupe aceste locuri de muncă, iar absența imigranților, inclusiv a celor fără acte, poate duce la „creșterea semnificativă a costurilor de producție și la destabilizarea producției interne de alimente și a prețurilor pentru consumatori”.

Ford a menționat că o eventuală intervenție a autorităților de imigrație pe o fermă ar putea produce efecte în doar câteva ore. „Dacă nimeni nu e acolo, vacile încep să elimine laptele. După 24 de ore, animalele pot dezvolta infecții grave”, a spus ea într-un interviu pentru Fortune. În lipsa personalului calificat, un fermier ar putea fi forțat să trimită întreaga turmă la abator, într-un moment în care și procesatorii de carne se confruntă cu propriile probleme legate de personal.

Zone agricole din New York, Vermont și California au fost deja afectate de astfel de acțiuni, iar guvernatorul statului Wisconsin, Tony Evers, a avertizat asupra riscurilor. „Dacă acești oameni dispar brusc, nu știu cine va mai mulge vacile”, a declarat el pentru postul WLUK.

În încheiere, Ford a pledat pentru o abordare echilibrată a politicilor de imigrație, subliniind contribuția esențială a muncitorilor străini la funcționarea economiei americane. „Indiferent de discuțiile privind statutul legal, este clar că acești oameni sunt vitali pentru sănătatea economiei”, a spus ea.