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Video Cel puțin 12 persoane împușcate la un festival stradal din SUA. Atacatorii sunt căutați de poliție

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Cel puțin 12 persoane au fost rănite după ce mai multe focuri de armă au fost trase în timpul unui festival stradal din orașul Toledo, statul american Ohio. Două dintre victime se află în stare gravă, iar autoritățile sunt în continuare în căutarea suspecților.

Două victime sunt în stare gravă, iar atacatorii sunt căutați de poliție
Cel puțin 12 persoane împușcate la un festival stradal din SUA. FOTO: Facebook

Incidentul s-a produs sâmbătă seara, în apropierea festivalului anual Old West End Festival, un eveniment care atrage mii de participanți și care celebrează unul dintre cele mai mari cartiere istorice din Statele Unite, potrivit The Guardian. 

Potrivit Departamentului de Poliție din Toledo, agenții au intervenit în jurul orei 17:37, după ce au primit apeluri care anunțau focuri de armă în zona festivalului. La fața locului, oamenii legii au găsit mai multe persoane împușcate, multe dintre acestea fiind transportate de urgență la spitalele din zonă.

Inițial, autoritățile au anunțat că opt persoane au fost rănite și că toate aveau șanse de supraviețuire. Ulterior, bilanțul a fost actualizat.

„Douăsprezece persoane au fost împușcate”, a declarat adjunctul șefului Poliției din Toledo, Joseph Heffernan, precizând că două victime sunt în stare gravă, notează CBC News. 

Oficialul a adăugat că niciun suspect nu a fost reținut până în prezent și că anchetatorii iau în calcul implicarea a cel puțin două persoane.

„Probabil au tras unul asupra celuilalt”, a afirmat Heffernan, sugerând că incidentul ar fi fost rezultatul unui schimb de focuri între două grupuri.

Imaginile apărute pe rețelele sociale surprind momente de panică, cu oameni care aleargă și țipă în timp ce se aud rafale de arme. Alte înregistrări par să arate victime întinse pe iarbă și persoane transportate pe targă de echipajele medicale.

Ancheta se concentrează în prezent în zona delimitată de străzile Delaware Avenue și Robinwood Avenue, unde, potrivit organizatorilor, era amenajată o zonă dedicată muzicii și standurilor cu mâncare.

Festivalul Old West End este un eveniment desfășurat pe parcursul a două zile și include concerte, târguri gastronomice, vizite în clădiri istorice și alte activități culturale. În momentul atacului, zona era aglomerată, fiind prezent un număr mare de participanți.

Guvernatorul statului Ohio, Mike DeWine, a reacționat la scurt timp după incident.

„Sunt profund îngrijorat de situația din Toledo din această seară”, a transmis acesta într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Autoritățile continuă căutările pentru identificarea și capturarea persoanelor implicate în atac, în timp ce investigatorii încearcă să stabilească exact circumstanțele în care au fost trase focurile de armă. Deocamdată, poliția nu a oferit informații despre identitatea victimelor sau despre un posibil motiv al incidentului.

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