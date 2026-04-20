Detalii tulburătoare despre atacul armat din Louisiana: Șapte dintre copiii uciși sunt ai atacatorului

Un atac armat de o violență extremă a avut loc duminică în Shreveport, Louisiana, opt copii cu vârste între 3 și 11 ani fiind uciși, iar alte două persoane aflându-se în stare critică.

Poliția a catalogat atacul drept un „incident domestic violent”. Este cel mai grav atac armat în masă în Statele Unite din ultimii doi ani, relatează The Guardian.

Victimele au fost identificate de medicul legist din parohia Caddo ca fiind: Jayla Elkins (3 ani), Shayla Elkins (5 ani), Kayla Pugh (6 ani), Layla Pugh (6 ani), Markaydon Pugh (10 ani), Sariahh Snow (11 ani), Khedarrion Snow (6 ani) și Braylon Snow (5 ani).

Atacatorul, Shamar Elkins, în vârstă de 31 de ani, a deschis focul la doua locuințe diferite din Shreveport, ucigând opt copii - șapte dintre ei fiind ai săi. Elkins a fost urmărit de poliție după ce a fugit cu o mașină furată și împușcat mortal.

În total, a împușcat 11 persoane au fost împușcate, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Christopher Bordelon.

Cele două femei rănite sunt Shaneiqua Pugh, soția lui Elkins și mama a patru dintre copiii săi, respectiv mama celorlalți trei copii ai lui. Ambele sunt în stare critică.

Potrivit poliției, Elkins a împușcat-o mai întâi pe una dintre femei, apoi a ucis copiii. Se pare că el și soția sa se aflau în conflict din cauza divorțului în curs și urmau să se prezinte în instanță chiar a doua zi.

Anchetatorii sunt de părere că este vorba despre un caz de violență domestică, însă investigația este încă în desfășurare.

Poliția statală din Louisiana a preluat ancheta privind intervenția în urma căreia Elkins a fost ucis, precizând că niciun polițist nu a fost rănit.

Elkins mai avusese probleme cu legea: a fost arestat în 2019 într-un caz legat de arme de foc, însă nu au existat sesizări privind episoade de violență domestică.

Șeful poliției din Shreveport, Wayne Smith, s-a declarat profund șocat de cele întâmplate: „Nu-mi pot imagina cum poate avea loc o asemenea tragedie.” El a spus că ancheta va continua „oricât va fi nevoie” pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat.

Primarul orașului, Tom Arceneaux, a spus că atacul este „probabil cea mai gravă tragedie” din ultimii ani.

Este cel mai sângeros atac armat în masă din SUA de la începutul anului 2024, când opt persoane au fost ucise într-o suburbie din Chicago.

Deși nu există încă un motiv oficial, apropiații spun că Elkins se confrunta cu probleme de sănătate mintală și era afectat de relația tensionată cu soția sa. Potrivit New York Times, în ziua de Paște, pe 5 aprilie, el și-a sunat mama și tatăl vitreg, mărturisind printre lacrimi că vrea să-și ia viața.

Le-ar fi spus că soția lui dorește divorțul și că are „gânduri negre”.

„I-am spus: «Poți să treci peste orice. Indiferent prin ce treci, poți învinge»”, a povestit tatăl vitreg. „Dar el mi-a răspuns: «Unii oameni nu-și mai revin după lupta cu demonii lor».”

Mama lui a spus că nu avea cunoștință despre cât de grave erau problemele din căsnicia lui. Ea a povestit că l-a născut pe când era adolescentă și dependentă de droguri și că el a fost crescut de o prietenă de familie.

Aceasta din urmă a declarat că Elkins și-ar fi împușcat soția de mai multe ori, inclusiv în cap și în abdomen.

Apropiații spun că în ultima perioadă simțeau că ceva nu este în regulă. Totuși, recent, el postase pe Facebook o rugăciune: „Doamne, ajută-mă să-mi păstrez mintea și emoțiile sub control” și trimisese părinților o fotografie cu familia.

Cu doar câteva zile înainte, îi spusese mamei sale că „toată lumea este bine”. Ulterior însă, nu a mai răspuns la mesaje.

Primele semne că s-a întâmplat ceva grav au apărut când persoane necunoscute au început să scrie pe Facebook că el este „diavolul”.

În trecut, Elkins a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului și a fost implicat într-un incident armat în 2019, pentru care a pledat vinovat.

Colegii spun că părea un tată devotat, dar foarte stresat. Unul dintre ei a spus că ajunsese să-și smulgă părul din cauza tensiunii.

Cumnatul său a declarat că, deși sâmbătă părea normal, în discuțiile recente era devastat de ideea divorțului: „Îmi spunea mereu: «Nu vreau să-mi pierd soția».”

Cazul se încadrează în tiparul așa-numitelor „anihilări familiale”, un tip de crimă în care un membru al familiei își ucide rudele apropiate, de regulă în contexte de criză personală.

Astfel de tragedii nu sunt izolate în SUA. Un studiu din 2023 arăta că au loc, în medie, o dată la cinci zile.

Masacrul din Shreveport este al șaptelea caz de acest tip din 2026, potrivit Gun Violence Archive. Până în prezent, anul acesta au fost raportate cel puțin 114 atacuri armate în masă în SUA.

Louisiana se confruntă cu probleme serioase în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate mintală, iar violența domestică este considerată o problemă majoră de sănătate publică. Specialiștii atrag atenția că perioada separării este adesea cea mai periculoasă pentru partenerul care inițiază despărțirea.

În contextul numărului ridicat de astfel de atacuri, tot mai multe voci cer măsuri mai stricte privind controlul armelor. Cu toate acestea, Congresul nu a reușit să adopte reforme semnificative.

Gabrielle Giffords, fostă congresmană și activistă împotriva violenței armate, după ce a fost ea însăți ținta unei tentative de asasinat a declarat: „S-ar cuveni să fim revoltați că trăim într-o țară în care copiii sunt expuși constant unei asemenea violențe de neimaginat. Liderii noștri trebuie să acționeze – acum.”

Organizația Sandy Hook Promise, înființată de familiiile copiilor uciși într-un atac armat asupra școlii cu același nume, în 2012, a subliniat că violența armată este principala cauză de deces în rândul copiilor și adolescenților din SUA și că, în multe cazuri, victimele sunt ucise chiar de membri ai familiei.

„Nu ar trebui să fie așa”, au transmis reprezentanții organizației.