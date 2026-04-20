Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Detalii tulburătoare despre atacul armat din Louisiana: Șapte dintre copiii uciși sunt ai atacatorului

Un atac armat de o violență extremă a avut loc duminică în Shreveport, Louisiana, opt copii cu vârste între 3 și 11 ani fiind uciși, iar alte două persoane aflându-se în stare critică.

Poliția a catalogat atacul drept un „incident domestic violent”. Este cel mai grav atac armat în masă în Statele Unite din ultimii doi ani, relatează The Guardian.

Victimele au fost identificate de medicul legist din parohia Caddo ca fiind: Jayla Elkins (3 ani), Shayla Elkins (5 ani), Kayla Pugh (6 ani), Layla Pugh (6 ani), Markaydon Pugh (10 ani), Sariahh Snow (11 ani), Khedarrion Snow (6 ani) și Braylon Snow (5 ani).

Atacatorul, Shamar Elkins, în vârstă de 31 de ani, a deschis focul la doua locuințe diferite din Shreveport, ucigând opt copii - șapte dintre ei fiind ai săi. Elkins a fost urmărit de poliție după ce a fugit cu o mașină furată și împușcat mortal.

În total, a împușcat 11 persoane au fost împușcate, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Christopher Bordelon.

Cele două femei rănite sunt Shaneiqua Pugh, soția lui Elkins și mama a patru dintre copiii săi, respectiv mama celorlalți trei copii ai lui. Ambele sunt în stare critică.

Potrivit poliției, Elkins a împușcat-o mai întâi pe una dintre femei, apoi a ucis copiii. Se pare că el și soția sa se aflau în conflict din cauza divorțului în curs și urmau să se prezinte în instanță chiar a doua zi.

Anchetatorii sunt de părere că este vorba  despre un caz de violență domestică, însă investigația este încă în desfășurare.

Poliția statală din Louisiana a preluat ancheta privind intervenția în urma căreia Elkins a fost ucis, precizând că niciun polițist nu a fost rănit.

Elkins mai avusese probleme cu legea: a fost  arestat în 2019 într-un caz legat de arme de foc, însă nu au existat sesizări privind episoade de violență domestică.

Șeful poliției din Shreveport, Wayne Smith, s-a declarat profund șocat de cele întâmplate: „Nu-mi pot imagina cum poate avea loc o asemenea tragedie.” El a spus că ancheta va continua „oricât va fi nevoie” pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat.

Primarul orașului, Tom Arceneaux, a spus că atacul este „probabil cea mai gravă tragedie” din ultimii ani.

Este cel mai sângeros atac armat în masă din SUA de la începutul anului 2024, când opt persoane au fost ucise într-o suburbie din Chicago.

Deși nu există încă un motiv oficial, apropiații spun că Elkins se confrunta cu probleme de sănătate mintală și era afectat de relația tensionată cu soția sa. Potrivit New York Times, în ziua de Paște, pe 5 aprilie, el și-a sunat mama și tatăl vitreg, mărturisind printre lacrimi că vrea să-și ia viața.

Le-ar fi spus că soția lui dorește divorțul și că are „gânduri negre”.

„I-am spus: «Poți să treci peste orice. Indiferent prin ce treci, poți învinge»”, a povestit tatăl vitreg. „Dar el mi-a răspuns: «Unii oameni nu-și mai revin după lupta cu demonii lor».”

Suspectul atacului de la Universitatea Brown, soldat cu doi morți și nouă răniți, a fost găsit împușcat într-un depozit

Mama lui a spus că nu avea cunoștință despre cât de grave erau problemele din căsnicia lui. Ea a povestit că l-a născut pe când era adolescentă și dependentă de droguri și că el a fost crescut de o prietenă de familie.

Aceasta din urmă a declarat că Elkins și-ar fi împușcat soția de mai multe ori, inclusiv în cap și în abdomen.

Apropiații spun că în ultima perioadă simțeau că ceva nu este în regulă. Totuși, recent, el postase pe Facebook o rugăciune: „Doamne, ajută-mă să-mi păstrez mintea și emoțiile sub control” și trimisese părinților o fotografie cu familia.

Cu doar câteva zile înainte, îi spusese mamei sale că „toată lumea este bine”. Ulterior însă, nu a mai răspuns la mesaje.

Primele semne că s-a întâmplat ceva grav au apărut când persoane necunoscute au început să scrie pe Facebook că el este „diavolul”.

În trecut, Elkins a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului și a fost implicat într-un incident armat în 2019, pentru care a pledat vinovat.

Colegii spun că părea un tată devotat, dar foarte stresat. Unul dintre ei a spus că ajunsese să-și smulgă părul din cauza tensiunii.

Cumnatul său a declarat că, deși sâmbătă părea normal, în discuțiile recente era devastat de ideea divorțului: „Îmi spunea mereu: «Nu vreau să-mi pierd soția».

Cazul se încadrează în tiparul așa-numitelor „anihilări familiale”, un tip de crimă în care un membru al familiei își ucide rudele apropiate, de regulă în contexte de criză personală.

Atac armat într-o universitate din SUA: atacatorul a murit, două persoane au fost rănite. Zona găzduiește cea mai mare bază navală din lume

Astfel de tragedii nu sunt izolate în SUA. Un studiu din 2023 arăta că au loc, în medie, o dată la cinci zile.

Masacrul din Shreveport este al șaptelea caz de acest tip din 2026, potrivit Gun Violence Archive. Până în prezent, anul acesta au fost raportate cel puțin 114 atacuri armate în masă în SUA.

Louisiana se confruntă cu probleme serioase în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate mintală, iar violența domestică este considerată o problemă majoră de sănătate publică. Specialiștii atrag atenția că perioada separării este adesea cea mai periculoasă pentru partenerul care inițiază despărțirea.

În contextul numărului ridicat de astfel de atacuri, tot mai multe voci cer măsuri mai stricte privind controlul armelor. Cu toate acestea, Congresul nu a reușit să adopte reforme semnificative.

Gabrielle Giffords, fostă congresmană și activistă împotriva violenței armate, după ce a fost ea însăți ținta unei tentative de asasinat a declarat: „S-ar cuveni să fim revoltați că trăim într-o țară în care copiii sunt expuși constant unei asemenea violențe de neimaginat. Liderii noștri trebuie să acționeze – acum.”

Organizația Sandy Hook Promise, înființată de familiiile copiilor uciși într-un atac armat asupra școlii cu același nume, în 2012, a subliniat că violența armată este principala cauză de deces în rândul copiilor și adolescenților din SUA și că, în multe cazuri, victimele sunt ucise chiar de membri ai familiei.

„Nu ar trebui să fie așa”, au transmis reprezentanții organizației.

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
digi24.ro
image
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
stirileprotv.ro
image
Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
gandul.ro
image
Ciucu, despre ce va face PNL: Noi ne putem asuma, inclusiv, un guvern minoritar
mediafax.ro
image
Gigi Becali – Vlad Chiricheș, schimb dur de replici după Farul – FCSB 2-3: „Băi, fii demn! Te faci de râs!” / „E greu să îmi spună ce am de făcut!”
fanatik.ro
image
Ce urmează după votul PSD: „Depinde de cât de credibilă este amenințarea lui Nicusor Dan”, avertizează prof. Gabriel Bădescu
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Gigi Becali și-a anunțat decizia, după oferta din Turcia pentru Mirel Rădoi: "Cum să faci așa ceva?"
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Ciolacu s-a mutat într-un penthouse de lux în Herăstrău. Chiria ajunge la 15.000 de euro, iar proprietarul e un mister
antena3.ro
image
Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
observatornews.ro
image
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
cancan.ro
image
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Schimbare în deschiderea succesiunii. Ce trebuie să faci mai întâi în 2026 în cazul unei moşteniri
playtech.ro
image
Andreea Bălan și Victor Cornea, cununie în mare secret. Ce ținute au purtat cei doi îndrăgostiți
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Culise din ședința PNL. Până și Thuma e alături de Bolojan. Guvern minoritar, fără PSD, sau opoziție
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație între Andreea Popescu și Rareș Cojoc. AU MINȚIT! Nu au divorțat atunci când au anunțat separarea! Ce se întâmplă de fapt!
romaniatv.net
image
Donald Trump face o amenințare fără precedent: Vor cădea bombe, o întreagă civilizație va fi distrusă
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos
click.ro
image
Dan Negru, șocat de prețurile mici la carburanți, în New York: „M-oi fi tâmpit eu, apa e mai scumpă decât benzina?”. Cât costă însă în Canada?
click.ro
image
Scene șocante în Hunedoara! Beat criță, a lovit o femeie și a fugit de poliție până s-a oprit într-un gard
click.ro
FotoJet (61) jpg
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil
okmagazine.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Ancient Troy coin webp
Incredibil cum o monedă din Troia antică a fost găsită de un copil de 13 ani la Berlin
historia.ro
Click!

image
Sorin Bontea ar putea fi nevoit să plătească daune uriașe. A pierdut un proces cu Antena 1
image
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos

OK! Magazine

image
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil

Click! Pentru femei

image
Charlize Theron iese la atac – Timothée Chalamet poate fi înlocuit de AI, baletul nu!

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie