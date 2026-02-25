Arsenalul imens al lui El Mencho, liderul de cartel care-și construise un stat în stat: rachete, drone, 400 de mercenari și mine terestre

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, liderul celui mai temut cartel mexican, a creat un adevărat stat în stat pentru a se proteja, cu arme de mare calibru, aproape 400 de gărzi armate, drone capabile să transporte explozibili și chiar mine anti-tanc. Într-o operațiune spectaculoasă, armata mexicană a reușit să-l ucidă într-un raid asupra uneia dintre locuințele sale din statul Jalisco, notează Los Angeles Times.

Potrivit surselor citate de presa internațională, Oseguera, în vârstă de 59 de ani, evita folosirea telefoanelor pentru a nu fi localizat prin GPS și avea în permanență alături forțe de securitate specializate, instruite similar cu unități de forțe speciale militare. Aceste echipe îl însoțeau oriunde călătorea, iar pentru protecție, Mencho dispunea de vehicule blindate, dotate cu mitraliere Gatling și lansatoare de rachete anti-elicopter.

Cartelul Jalisco New Generation, condus de El Mencho, era cunoscut pentru tacticile teroriste: în trecut, forțele sale au bombardat cu drone birouri ale procuraturii și au ucis oficiali locali care s-au opus cartelului. Pentru a-și proteja poziția, șeful cartelului folosea sisteme anti-drone și o echipă de hackeri pentru a spiona informațiile militare și guvernamentale.

Conform surselor, fiecare drum către reședința sa era păzit de sute de gărzi, organizate în cercuri concentrice. Fiecare grup cunoștea doar amplasamentul minelor din zona sa, fără să știe limitele următorului cerc, făcând orice încercare de infiltrare extrem de dificilă.

Urmărire internațională și raidul final

Pentru localizarea lui Oseguera, autoritățile mexicane au beneficiat de informații furnizate de CIA și FBI, obținute și prin supravegherea cu drone Predator. În săptămânile premergătoare raidului, un astfel de dispozitiv a zburat constant la 6.000 de metri, monitorizând mișcările lui El Mencho și ale gărzii sale.

Cu doar două zile înainte, serviciile de informații mexicane au identificat iubita lui Mencho și au început să o urmărească, folosind-o pentru a localiza liderul cartelului. În dimineața raidului, forțele speciale mexicane au fost debarcate cu elicopterul în apropierea casei sale din Tapalpa. Oseguera găzduise o petrecere în noaptea precedentă, iar securitatea sa nu era la nivelul maxim.

O scurtă luptă armată a izbucnit între garda sa și soldați. Specialiștii au neutralizat opt dintre gărzi, iar Mencho a încercat să fugă în pădure împreună cu doi mercenari. Forțele speciale l-au găsit grav rănit și l-au evacuat cu elicopterul spre un centru medical din Jalisco, însă liderul cartelului a murit în timpul transportului.

Moartea lui El Mencho marchează sfârșitul unuia dintre cei mai periculoși și bine protejați șefi de cartel din Mexic. Cartelul Jalisco New Generation rămâne puternic, dar operațiunile sale sunt acum vulnerabile la perturbări interne și confruntări cu autoritățile.