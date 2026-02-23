Alertă de călătorie emisă de MAE. Românii sunt sfătuiți să evite călătoriile neesențiale în mai multe regiuni, din cauza violențelor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de călătorie de nivel 4 din 9, „Evitați călătoriile neesențiale în anumite regiuni”, pentru Mexic, în contextul degradării situației de securitate după uciderea liderului unui cartel de droguri.

Potrivit MAE, în statele Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Colima, Aguascalientes și Nayarit se înregistrează o creștere a riscurilor de securitate, motiv pentru care cetățenii români sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale și să urmărească permanent informațiile oficiale.

De asemenea, autoritățile române semnalează o creștere a jafurilor și a infracțiunilor violente în spații publice pe întreg teritoriul mexican, turiștii fiind printre principalele ținte.

Printre infracțiunile frecvente se numără furturile de documente și bunuri, sechestrările de persoane, precum și traficul de droguri și de ființe umane. Acestea sunt raportate cu precădere în orașe precum Ciudad de Mexico, Ciudad Juarez, Guadalajara, Morelia, Acapulco, Cuernavaca, dar și în statele Michoacán, Guerrero, Durango, Morelos, Nuevo Leon, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sonora și Sinaloa.

MAE recomandă, totodată, evitarea regiunilor de frontieră, utilizarea operatorilor turistici acreditați, deplasarea în grup și respectarea strictă a indicațiilor autorităților locale.

Cetățenii români aflați sau care intenționează să călătorească în Mexic sunt încurajați să își anunțe prezența la Ambasada României la Ciudad de Mexico, prin e-mail, sau să se înregistreze pe platforma Econsulat ori în aplicația „Călătorește informat”, pentru a facilita acordarea asistenței consulare în caz de urgență.

MAE avertizează că persoanele care ignoră recomandările și se deplasează în zonele de risc o fac pe propria răspundere, în condițiile în care capacitatea de intervenție a misiunii diplomatice în aceste regiuni este limitată.

Liderul lumii interlope mexicane, supranumit „El Mencho”, a fost ucis duminică într-o operațiune a forțelor speciale mexicane. Moartea sa închide un capitol sângeros din istoria recentă a Mexicului, marcat de ascensiunea fulgerătoare a cartelului pe care l-a fondat și condus: Jalisco New Generation Cartel (CJNG), considerat în ultimii ani cea mai puternică organizație criminală din țară. La scurt timp după anunțul privind moartea lui „El Mencho”, în mai multe zone din statul Jalisco au izbucnit violențe.