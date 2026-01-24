Armata SUA a scufundat o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri în Oceanul Pacific: „Doi narco-teroriști au fost uciși, iar unul a supraviețuit”

Armata Statelor Unite a efectuat vineri, 23 ianuarie, încă un atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. Două persoane și-au pierdut viața, iar una a supraviețuit, a anunțat Comandamentul Sud al SUA (Southcom).

Operațiunea a fost efectuată „la ordinul secretarului de război Pete Hegseth” de Forța Operativă Comună Southern Spear, care a lansat un atac cinetic letal asupra navei operate de grupări desemnate ca organizații teroriste.

Informațiile au confirmat că ambarcațiunea tranzita rute cunoscute pentru traficul de narcotice și era implicată în operațiuni de contrabandă.

„Doi narco-teroriști au fost uciși, iar unul a supraviețuit atacului”, se arată într-un mesaj publicat pe rețeaua X de Southcom. După lovitură, Southcom a anunțat imediat Paza de Coastă a SUA (USCG) pentru a activa sistemul de căutare și salvare în sprijinul supraviețuitorului.

Aceasta este parte a unei campanii militare denumite Operațiunea Southern Spear, pe care administrația Trump o prezintă ca fiind menită să reducă traficul de droguri pe mare. În cadrul acestei operațiuni, au fost lansate zeci de atacuri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de narcotice, rezultând peste 100 de morți până în prezent.

Ultima lovitură cunoscută înainte de cea de vineri a avut loc la sfârșitul anului trecut, când forțele americane au atacat două bărci pe 31 decembrie 2025, soldându-se cu cel puțin cinci morți.

Campania a provocat controverse. Unele critici ridică întrebări privind legalitatea și impactul umanitar al loviturilor militare asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, având în vedere că unele atacuri au dus la pierderi de vieți omenești și incidente în care supraviețuitori au fost apoi vizați sau au fost necesare operațiuni de salvare.