Video Fost olimpic canadian, acuzat de trafic de droguri și comandarea de asasinate, arestat în Mexic. A participat la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002

A fost arestat un fost sportiv olimpic canadian, Ryan Wedding, acuzat de trafic de droguri și de comandarea unor asasinate, au relatat vineri mai multe publicații din Statele Unite.

Postul de televiziune NBC, care a citat surse din cadrul forțelor de ordine, nu a oferit detalii privind locul sau circumstanțele reținerii lui Ryan Wedding, în vârstă de 44 de ani, despre care anchetatorii credeau că s-ar fi aflat în Mexic, sub protecția cartelului Sinaloa.

Fostul snowboarder fusese plasat, în luna martie, pe lista celor mai căutaţi zece fugari ai FBI. În noiembrie, autorităţile americane au majorat recompensa pentru informaţii care să conducă la capturarea sa de la 10 la 15 milioane de dolari, relatează BBC.

Tot în noiembrie, zece persoane au fost arestate, dintre care șapte în Canada, în cadrul anchetei coordonate de autoritățile americane care îl viza şi pe Ryan Wedding.

Ryan Wedding a reprezentat Canada la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002, desfăşurate la Salt Lake City, unde a concurat în probele de snowboard.

În octombrie 2024, justiția americană a anunțat punerea sub acuzare a 16 persoane, inclusiv a fostului sportiv, pentru presupusa implicare într-o vastă reţea de trafic de cocaină. Aceasta ar fi transportat droguri din Columbia, prin Mexic şi California de Sud, către mai multe state din SUA şi Canada.

Oficialii americani au dat publicității puține detalii despre modul în care Wedding a fost capturat, spunând doar că arestarea sa a avut loc joi seara în Mexico City.

Omar García Harfuch, șeful securității din Mexic, nu a dezvăluit numele celor arestați, dar a spus că unul dintre ei era „cetățean canadian care s-a predat voluntar” la ambasada SUA din Mexic.