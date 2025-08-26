Arhiepiscopul american care s-a întâlnit cu Putin în Alaska a prezentat scuze credincioșilor

Un arhiepiscop ortodox american și-a cerut scuze după ce s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, relatează The Independent.

Putin și președintele american Donald Trump s-au întâlnit săptămâna trecută la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina. După acest summit, Putin s-a întâlnit cu arhiepiscopul Alexei, episcopul de Alaskăi, ce aparține de Biserica Ortodoxă din America.

Cei doi s-au salutat călduros și și-au dăruit reciproc icoane, a relatat Associated Press. Dialogul lor prietenos a suscitat însă critici din partea altor fețe bisericești, care au spus că Alexei ar fi trebuit să-l mustre pe Putin și să facă apel la pace în Ucraina.

Ulterior, episcopul a prezentat scuze pentru această întâlnire.

„Săptămâna trecută, l-am salutat pe președintele Vladimir Putin în timpul summitului de la Anchorage dintr-un spirit pașnic de ospitalitate, după trei zile de rugăciune pentru pace la nivelul întregii dieceze”, a scris el vineri. „De atunci, i-am auzit pe mulți spunând că acel moment a fost o oportunitate ratată pentru o mustrare sau un apel de pace în mijlocul conflictului și suferinței continue. Încă o dată, le cer sincer iertare tuturor celor care au resimțit acțiunile mele drept motiv de tristețe sau derută”.

„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru confuzia și durerea pe care le-am provocat prin acțiunile mele”, a adăugat el. „Biserica noastră îi cheamă încontinuu pe credincioși la rugăciune, la fapte concrete de milostenie și la căutarea păcii și a reconcilierii pentru toți cei care suferă.”

Doi lideri de rang înalt ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene din SUA, Mitropolitul Antony și Arhiepiscopul Daniel, au catalogat întâlnirea drept „o trădare a Evangheliei lui Hristos și una scandaloasă pentru credincioși”, într-o declarație din 18 august.

„Într-un moment în care regimul rus este responsabil pentru invadarea națiunii independente și pașnice a Ucrainei și pentru moartea a sute de mii de oameni, pentru dispariția a nenumărați oameni nevinovați, pentru despărțirea familiilor și distrugerea deliberată a Ucrainei”, au scris cei doi, „A-i adresa cuvinte călduroase de bun venit și admirație acestui «lider» nu este altceva decât o susținere a acțiunilor sale.”

Potrivit New York Times , peste 500.000 de morți și răniți au fost confirmați de la invazia din februarie 2022. Majoritatea victimelor, 300.000, au fost luptători militari ruși.

Declarațiile care au stârnit reacții critice

Înainte de a-și cere scuze săptămâna trecută, Alexei a emis o declarație adresată preoților din Alaska, în care a apărat vizita și a explicat de ce i-a dăruit icoane liderului rus, a relatat AP.

„Când mi-am exprimat recunoștința în acel moment public, nu am laudat politica actuală, ci am amintit de misionarii generațiilor anterioare... care ne-au adus credința ortodoxă cu un preț mare”, a spus Alexei.

„Trebuie să fiu clar: venerația pe care o acordăm sfintelor icoane nu este îndreptată către cel care le dăruiește, ci către sfântul sau sărbătoarea pe care o reprezintă”, a adăugat el. „Chiar dacă cel mai mare păcătos ar fi lângă mine, onoarea nu trece la el, ci la cerul însuși.”

Mitropolitul Tihon al Bisericii Ortodoxe din America a emis, de asemenea, o declarație alături de Alexei vineri, clarificând că nu fusese înștiințat că arhiepiscopul programase o întâlnire cu Putin.

„Întâlnirea la care se referă Eminența Sa Arhiepiscopul Alexei în declarația sa de scuze a fost întreprinsă din proprie inițiativă și nu a fost autorizată de Sfântul Sinod”, a scris el. „Tradiția canonică insistă ca un episcop să nu facă nimic fără știrea mitropolitului; această întâlnire a fost aranjată fără știrea mea.”