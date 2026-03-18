Americanii, în fața unui dezastru la pompă: prețurile combustibililor urcă necontrolat, în ciuda producției record de petrol a SUA

Deși Statele Unite sunt cel mai mare producător de petrol din lume, șoferii americani se confruntă cu scumpiri semnificative la benzină și motorină. În contextul izbucnirii războiului din Iran, prețul mediu al benzinei a urcat la 3,79 dolari pe galon, iar motorina depășește 5 dolari pe galon, niveluri record pentru ultimele luni.

Potrivit Energy Information Administration (EIA), SUA produce aproximativ 13 milioane de barili de petrol pe zi, comparativ cu Rusia și Arabia Saudită, care produc fiecare în jur de 10 milioane de barili zilnic. Totuși, explicația pentru prețurile ridicate nu ține doar de producție.

„Piața globală stabilește prețul. Nu contează de unde provine petrolul din rezervorul mașinii tale”, explică Bernard Yaros, economist-șef pentru SUA la Oxford Economics, potrivit cbsnews.

SUA exportă aproximativ 11 milioane de barili din producția zilnică și importă în același timp circa 8 milioane de barili, pentru a acoperi cererea și tipurile de țiței necesare rafinăriilor locale.

Deși SUA extrag în principal petrol ușor, rafinăriile lor sunt construite pentru țiței greu, provenit din import. Aceasta creează o legătură directă între prețurile internaționale ale petrolului și costul combustibilului pe piața americană.

Conflictul din Iran și tensiunile din Orientul Mijlociu au ridicat și ele prețul petrolului la nivel global, iar șoferii americani resimt această presiune.

Ernest Moniz, fost secretar al Energiei în administrația Obama și cercetător la MIT, subliniază că „chiar dacă suntem exportatori net, rămânem și un mare importator. Creșterea prețurilor mondiale se reflectă în prețul la pompă”.

Impactul nu se limitează la benzină: costul carburantului pentru avioane crește, ceea ce a dus la majorarea prețurilor biletelor de avion cu peste 100% pentru anumite destinații transcontinentale, conform analizelor Deutsche Bank.

Astfel, scumpirea combustibilului devine resimțită nu doar în traficul rutier, ci și în transportul aerian și în economie în general.