search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Capacitățile nucleare ale Teheranului, punctul central al discuțiilor dintre SUA și Iran. Trump: „Vom fi implicați indirect. Nu cred că își doresc consecințele lipsei unui acord”

0
0
Publicat:

Statele Unite și Iranul au reluat marți, la Geneva, o nouă rundă de discuții indirecte privind programul nuclear iranian, într-un moment în care Washingtonul își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, iar Teheranul se confruntă cu proteste interne de amploare. Negocierile sunt mediate de Oman, stat care a mai facilitat contacte între cele două părți în trecut, potrivit AP, Reuters, AFP și dpa, citate de DW.

Trump a avertizat că SUA sunt pregătite să recurgă inclusiv la acțiuni militare. FOTO AFP
Trump a avertizat că SUA sunt pregătite să recurgă inclusiv la acțiuni militare. FOTO AFP

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a anunțat pe platforma X că a sosit la Geneva „cu idei reale pentru un acord corect și echitabil”, subliniind însă că Iranul nu va accepta „supunerea în fața amenințărilor”.

De partea americană, la discuții participă trimisul special al președintelui, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Secretarul de stat Marco Rubio, aflat luni în Europa, a declarat că Washingtonul speră să ajungă la un acord, în ciuda dificultăților evidente. „Președintele preferă întotdeauna soluțiile pașnice și negociate”, a spus Rubio.

Președintele Donald Trump a confirmat public existența discuțiilor și a subliniat că administrația sa urmărește îndeaproape evoluția lor. Deși nu participă direct, liderul de la Casa Albă spune că va avea un rol în orientarea strategiei americane.

„Vom fi implicați în aceste negocieri indirect. Sunt foarte importante și vom vedea ce se poate întâmpla. De obicei, cu ei este o negociere foarte dificilă…”, a declarat Trump, sugerând că Iranul ar putea fi interesat de un compromis.

Într-un moment de sinceritate spontană, președintele american a afirmat inițial că iranienii sunt „negociatori buni”, pentru ca apoi să își nuanțeze declarația, evitând să lase impresia că Teheranul ar avea un avantaj în discuții.

Surse apropiate discuțiilor afirmă că delegația americană a avut deja mai multe runde de consultări cu mediatorii din Oman, încercând să stabilească un cadru minimal de încredere între cele două tabere. Iranul, la rândul său, ar fi transmis că este dispus să discute despre limitarea anumitor activități nucleare, însă doar în schimbul unor garanții economice și de securitate.

Ce urmăresc Statele Unite

Administrația americană insistă ca Iranul să își limiteze programul nuclear și să garanteze că nu va dezvolta arme atomice. Donald Trump a avertizat că SUA sunt pregătite să recurgă la acțiuni militare dacă Teheranul continuă reprimarea protestelor interne.

Citește și: Ginerele lui Donald Trump şi Steve Witkoff, misiune delicată la Geneva, pentru aplanarea crizei nucleare cu Iranul

„Nu cred că își doresc consecințele lipsei unui acord”, a declarat Trump jurnaliștilor, sugerând că Washingtonul a fost pregătit să lovească infrastructura nucleară iraniană. Președintele american a reiterat și ideea că o schimbare de regim la Teheran ar fi „cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”.

SUA încearcă, de asemenea, să extindă negocierile pentru a include și arsenalul de rachete balistice al Iranului.

Ce își dorește Iranul

Teheranul insistă că programul său nuclear are scopuri exclusiv civile și energetice, deși a îmbogățit uraniu până la 60% puritate - un nivel mult peste necesarul pentru producția de energie și la un pas tehnic de materialul pentru arme nucleare.

Iranul cere ridicarea sancțiunilor economice impuse de SUA ca parte a oricărui acord. Adjunctul ministrului de externe, Majid Takht-Ravanchi, a declarat că Teheranul este dispus să facă anumite compromisuri, dar așteaptă „dovezi de sinceritate” din partea Washingtonului.

Mingea este în terenul americanilor”, a spus el într-un interviu pentru BBC.

Regimul iranian este slăbit de protestele masive izbucnite în ultimele luni, în urma cărora mii de persoane au fost ucise în timpul represiunii. Cu toate acestea, liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a respins ideea că SUA ar putea „distruge” Republica Islamică.

Negocieri într-un context militar tensionat

În paralel cu discuțiile diplomatice, Iranul a început luni exerciții militare în Strâmtoarea Ormuz, Golful Persic și Golful Oman — rute maritime prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial. Marți, armata iraniană a anunțat că va închide temporar strâmtoarea pentru trageri reale.

Statele Unite își întăresc la rândul lor prezența militară în regiune. Donald Trump a anunțat trimiterea portavionului USS Gerald R. Ford din Marea Caraibilor către Orientul Mijlociu, unde se află deja USS Abraham Lincoln și distrugătoare ghidate.

Țările din Golf avertizează că orice atac ar putea declanșa un nou conflict regional, într-o zonă deja destabilizată de războiul Israel - Hamas.

Un proces reluat după luni de blocaj

Prima rundă de discuții indirecte a avut loc pe 6 februarie în Oman. Negocierile au fost întrerupte în iunie, după izbucnirea unui conflict de 12 zile între Israel și Iran, în timpul căruia SUA au bombardat instalații nucleare iraniene.

Reluarea dialogului la Geneva este privită ca un pas important, chiar dacă modest, spre reducerea tensiunilor dintre cele două state.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
„Miracolul” din România. Orășelul mic și cochet care în anii 1990 era într-o sărăcie cruntă, dar s-a ridicat spectaculos. Acum arată ca un oraș burghez din afară
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
Fanii lui Dinamo abia îl aşteaptă pe George Puşcaş: “Este un Perica pe steroizi!”
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
digi24.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Risc de "roaming involuntar". Românii din două judeţe, taxaţi suplimentar, deşi n-au ieşit din ţară
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Biciclete pe carosabil în 2026: distanța la depășire și cum eviți contravențiile
playtech.ro
image
Cel mai sever episod de iarnă bagă în alertă autoritățile. DSU se pregătește pentru ce e mai rău: ”Se trimit echipe de intervenție”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump primește lovitură după lovitură. Încă un nume mare se ridică împotriva lui
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Nicu este românul care și-a pierdut viața în nordul Italiei. Autoturismul condus de bărbat s-a izbit violent de un camion
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Cătălin Măruță a semnat! Nu stă mult pe tușă și se apucă iar de treabă. Urmează să apară pe post împreună cu Andra!
romaniatv.net
image
Pensiile și salariile, înghețate până în 2028?! Avertismentul economiștilor
mediaflux.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026
click.ro
image
Gustarea perfectă pentru mic dejun, prânz sau o cină ușoară. Este delicioasă, se prepară rapid și conține ingrediente simple. VIDEO
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
Sarah Ferguson profimedia 0259358150 jpg
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
image 18 1280x640 jpeg webp
Dispariția Ordinului Templierilor – ascensiune, cădere și moștenire
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie