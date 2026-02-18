Video Incendiu lângă Teheran: Coloane de fum observate în apropierea unor obiective strategice

Un incendiu a izbucnit miercuri în zona orașului Parand, aflat în apropierea capitalei Iranului, Teheran. Presa de stat a relatat despre incident și a publicat imagini cu coloane dense de fum care se ridică deasupra zonei, situată în apropierea mai multor obiective militare și strategice din provincia Teheran.

Sursa video: X/ @worldtimes4u

Potrivit informațiilor transmise de mass-media de stat, focul a fost observat în zona râului din Parand. Imaginile difuzate arată un fum negru gros, vizibil de la distanță, ceea ce a stârnit îngrijorare în contextul apropierii de unele situri considerate sensibile.

Autoritățile locale au intervenit rapid. „Fumul negru observat în apropierea orașului Parand este rezultatul unui incendiu în stufărișul de pe malul râului Parand... pompierii sunt la fața locului, iar operațiunea de stingere a incendiului este în curs”, a transmis departamentul de pompieri din Parand, citat Reuters.

Intervenție în desfășurare

Reprezentanții serviciilor de urgență au precizat că echipele de pompieri se află la fața locului și acționează pentru stingerea incendiului. Deocamdată, nu au fost raportate informații despre victime sau pagube materiale semnificative.

Autoritățile continuă operațiunea de lichidare a focului, iar cauza exactă a izbucnirii incendiului nu a fost, până în acest moment, anunțată oficial.