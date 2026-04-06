Video Alertă de securitate la Washington. Focuri de armă raportate aproape de Casa Albă, în timp ce Donald Trump era înăuntru

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 5 spre 6 aprilie, s-au raportat focuri de armă în proximitatea parcului Lafayette, situat chiar vizavi de Casa Albă. Incidentul a avut loc la scurt timp după miezul nopții, în timp ce președintele Donald Trump se afla în interiorul clădirii. O anchetă este acum în desfășurare.

Echipele de securitate au percheziționat amănunțit parcul Lafayette, aflat în prezent în renovare și împrejmuit cu garduri, precum și zonele limitrofe, însă niciun suspect nu a fost localizat până în prezent, conform BBC.

Serviciul Secret a confirmat că nu au fost raportate persoane rănite în urma acestui incident.

Deși s-a instituit un nivel sporit de securitate, operațiunile de la Casa Albă s-au desfășurat normal.

Mai multe drumuri din zonă au fost închise temporar pentru investigații, dar au fost redeschise ulterior în cursul dimineții de duminică.

Donald Trump a rămas la Washington în acest weekend pentru a lucra, renunțând la vizita obișnuită la Mar-a-Lago. Conform directorului de comunicare, Steven Cheung, președintele a activat continuu din Biroul Oval în perioada sărbătorilor pascale. Programul său include și găzduirea unei cine de familie.

Investigația continuă, fiind desfășurată în colaborare de către Serviciul Secret al SUA, Poliția Metropolitană și Poliția Parcurilor.