Tensiuni interne în administrația Trump, pe fondul conflictului cu Iranul. Președintele ar pregăti noi schimbări în cabinet

O serie de relatări din presa americană sugerează existența unor tensiuni și schimbări rapide în cadrul administrației președintelui Donald Trump, în contextul conflictului în curs dintre Statele Unite și Iran.

Potrivit acestor informații, Casa Albă ar analiza posibile remanieri la nivel înalt, inclusiv în rândul unor oficiali considerați anterior apropiați ai președintelui. De asemenea, sunt semnalate divergențe între conducerea civilă a Pentagonului și structuri ale armatei americane.

Schimbări la nivelul Departamentului Justiției

Una a aavut loc deja: plecarea procurorului general Pam Bondi. Decizia intervine pe fondul unor controverse legate de gestionarea unor dosare sensibile și al presiunilor politice în creștere.

În paralel, Departamentul Justiției este vizat de investigații parlamentare privind modul în care au fost administrate anumite cazuri de interes public.

Schimbări în conducerea armatei

În același timp, Departamentul Apărării, condus de Pete Hegseth, a confirmat retragerea anticipată a șefului Statului Major al armatei, generalul Randy George.

Decizia, considerată neobișnuită în contextul unui conflict activ, face parte dintr-o serie mai largă de schimbări în conducerea militară, care includ și înlocuirea altor oficiali de rang înalt.

Autoritățile au declarat că măsurile reflectă „necesitatea unei schimbări de leadership”, fără a oferi detalii suplimentare privind motivele.

Speculații privind direcția operațiunilor militare

Analiștii subliniază că aceste schimbări au loc în contextul unei posibile intensificări a operațiunilor militare în Orientul Mijlociu. Au fost raportate desfășurări de trupe americane în regiune, însă nu există confirmări oficiale privind o extindere a implicării terestre.

În mod tradițional, astfel de decizii implică aprobări la nivel înalt în cadrul armatei, iar schimbările din conducere au alimentat speculații privind eventuale divergențe strategice.

Posibile remanieri suplimentare

Surse citate de presa americană indică faptul că președintele ar lua în calcul și alte schimbări în echipa sa guvernamentală. Printre oficialii menționați în aceste speculații se numără:

-Tulsi Gabbard

-Howard Lutnick

-Lori Chavez-DeRemer

-Kash Patel

Nu a fost anunțată oficial nicio decizie în aceste cazuri.

După anunțul demiterii procurorului general Pam Bondi, Trump a ținut să transmită un semnal clar de stabilitate în cazul altor membri ai administrației.

Astfel, Casa Albă a reiterat public sprijinul pentru directoarea serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard, despre care au circulat informații că ar putea fi înlocuită.

„Președintele are încredere totală în ea”, a transmis echipa de comunicare, respingând speculațiile drept „fake news”.

Gabbard, cunoscută pentru pozițiile sale critice față de implicarea SUA în conflictele din Orientul Mijlociu, inclusiv în Iran, continuă să participe la briefingurile de securitate, chiar dacă Trump a admis recent diferențe de viziune între ei, scrie The Washington Post.

Miniștri sub presiune

În schimb, alți membri ai Cabinetului par mai vulnerabili. Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer, sunt analizați pentru o posibilă înlocuire, scrie The Washington Post.

Chavez-DeRemer se confruntă cu acuzații de comportament neadecvat, inclusiv un presupus scandal personal și consum de alcool la birou, în timp ce Lutnick ar fi nemulțumit echipa prezidențială prin inițiative de politică luate fără aprobare.

Deși Trump a discutat despre o eventuală demitere a acestora, nu a luat încă o decizie finală, iar plecările nu sunt considerate iminente.

Demiteri punctuale, nu o epurare generală

Oficialii de la Casa Albă insistă că recentele schimbări — inclusiv plecarea lui Pam Bondi și a fostului secretar pentru securitate internă Kristi Noem — nu fac parte dintr-o strategie amplă de restructurare.

Potrivit acestora, fiecare decizie a fost luată individual, după luni de evaluări privind performanța.

Declarații controversate privind conflictul

Președintele Donald Trump a făcut, de asemenea, o serie de declarații publice referitoare la operațiunile militare din Iran, inclusiv comentarii despre posibile ținte de infrastructură.

Astfel de afirmații au generat reacții critice din partea unor experți și foști oficiali, care atrag atenția asupra implicațiilor legale și etice ale unor asemenea acțiuni în contextul dreptului internațional.

Un fost oficial din domeniul securității interne, Miles Taylor, a declarat că nu este surprins de aceste poziții, invocând experiențe anterioare din timpul mandatului prezidențial.

În ansamblu, aceste evoluții reflectă un moment de incertitudine în cadrul administrației americane, pe fondul unui conflict extern în desfășurare și al presiunilor interne.

Nu este clar în ce măsură schimbările semnalate vor influența direcția politicii externe sau a operațiunilor militare, însă situația continuă să fie monitorizată atent de analiști și de comunitatea internațională.