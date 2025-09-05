Vladimir Putin a dat termen guvernului să prezinte un plan de exploatare a metalelor rare până în noiembrie

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, că a ordonat guvernului să prezinte un program pentru dezvoltarea metalelor rare cel târziu până în noiembrie, potrivit Reuters.

Putin a făcut aceste afirmații în timpul discursului de deschidere la sesiunea plenară a Forumului Economic Estic de la Vladivostok, scrie Mediafax.

Rusia deține a cincea cea mai mare rezervă de metale rare din lume, utilizate în lasere și echipamente militare, și a prezentat planuri pentru creșterea producției, pentru a reduce dependența de importurile din China. Putin a subliniat că metalele din pământuri rare reprezintă un sector strategic pentru competitivitatea economică a Rusiei și că colaborarea ar putea fi extinsă și în sectorul energetic.

La începutul anului, președintele rus a propus posibilitatea unor acorduri economice comune cu Statele Unite, inclusiv exploatarea zăcămintelor Rusiei și din estul Ucrainei, precum și furnizarea de aluminiu pe piața americană. El a menționat că aceste proiecte ar putea implica atât guverne, cât și companii private, cu investiții estimate la 15 miliarde de dolari.