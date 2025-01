Companiile din SUA nu mai vor diversitate, echitate şi incluziune. Revenirea lui Trump la Casa Albă a intensificat această tendință

Companiile din SUA nu mai vor diversitate, echitate şi incluziune, având reacții adverse față de astfel de politici. Iar revenirea lui Trump la Casa Albă a intensificat această tendință.

În SUA termenii diversitate, echitate şi incluziune (DEI) au devenit atât de politizaţi şi de partizani încât mari corporaţii între care McDonald's, Walmart, Boeing şi Ford îşi revizuiesc poziţia adoptată în ultimii ani.

Potrivit experţilor aceasta nu înseamnă neapărat că mediul de afaceri nu se mai interesează de aceste teme ci arată că-şi reanalizează strategiile pentru a nu avea probleme. Este urmare a numărului în creştere al proceselor şi campaniilor online ale conservatorilor care reclamă o discriminare inversă.

„Orice director de corporaţie se confruntă acum cu faptul că DEI va fi în 2025 o tematică mult mai controversată, va deveni un risc mai mare şi este ceva ce va trebui gestionat", a declarat pentru DW stratega şi autoarea DEI Lily Zheng.

Ce este DEI şi cine profită de pe urma sa?

În ultimele decenii, şi mai ales de la mişcarea Black Lives Matter din 2020, DEI s-a răspândit în SUA. Numeroase companii au înfiinţat cursuri de training pentru identificarea defavorizărilor, programe de direcţie date de mentori pentru grupuri subreprezentate, diverse practici de angajare sau criterii transparente de promovare profesională.

Politicile DEI şi-au propus să asigure un climat mai echitabil nu doar la locul de muncă ci şi în sistemul de educaţie şi în instituţii. Ocupându-se de inechităţile de sistem şi discriminare, ele încurajează reprezentarea şi participarea oamenilor de diverse genuri, rase, abilităţi, orientări sexuale şi alte caracteristici identitare.

David Glasgow, directorul executiv al Meltzer Center for Diversity, Inclusion, and Belonging al Universităţii New York, subliniază că DEI îşi propune "înfiinţarea unor terenuri de joc pentru fiecare".

Glasgow a declarat pentru DW că în afara aspectelor morale, politicile DEI sunt importante şi pentru afaceri. Studiile arată că ele stimulează inovaţia şi creativitatea. În plus pot ajuta companiile să-şi diversifice baza de consumatori.

Progresul nu este constant

Dar nu toată lumea priveşte DEI cu ochi buni. Nici pe departe. "Numărul proceselor anti-DEI a crescut în ultima vreme", a constatat Glasgow. În iunie 2023 Curtea Supremă a declarat că admisiile în colegii şi universităţi bazate pe rasă sunt neconstituţionale.

Activişti anti-DEI, cum este Robby Starbuck, atacă astfel de iniţiative în permanenţă. În noiembrie 2024 el a dat asigurări că va pune capăt programului DEI al concernului Walmart.

Fostul consilier politic al preşedintelui Donald Trump, Stephen Miller, nominalizat în noua sa administraţie, a demarat deja o serie de procese, de exemplu împotriva concernelor Meta şi Amazon, susţinând că iniţiativele DEI îi discriminează pe oamenii albi.

Cum vor evolua lucrurile?

Deocamdată marea majoritate a corporaţiilor americane derulează în continuare politici DEI, reiese dintr-un studiu al organizaţiei non-profit The Conference Board. Şi aproximativ 80% din companiile analizate vor să le menţină sau chiar să le dezvolte în următorii trei ani.

Experţi cum este Lily Zheng cred că şi companiile care fac paşi înapoi şi devin mai puţin vocale îşi vor menţine valorile. "Poate că le vor spune apartenenţă. Poate vor pune accent pe echitate". Oricum ar fi majoritatea angajamentelor existente nu par să se schimbe, consideră Zheng.

Într-adevăr la doar câteva săptămâni după victoria în alegeri a lui Donald Trump, Walmart şi-a modificat pagina online, redenumind o rubrică intitulată "Apartenenţă, diversitate, echitate şi incluziune", în "Apartenenţă".

Comentând această schimbare constatată la Walmart şi alte companii, Glasgow crede că acestea nu spun „nu ne mai interesează să avem un loc de muncă divers", ci "există unele programe DEI pe care nu vrem să le adoptăm în continuare".

Dar Lily Zheng a subliniat că absenţa unor ţeluri clare în jurul DEI poate avea drept rezultat "investiţii reduse" iar dacă şefii companiilor vor ezita să-şi manifeste sprijinul pentru aceste valori "noi am putea pierde controlul asupra narativului".